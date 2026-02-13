Přidej se do klubu REFRESHER+
Štartujeme novú sériu obľúbenej šou o bývaní. Predstaví sa aj nová talentovaná moderátorka.
Ak aspoň občas zapneš Instagram a poscrolluješ reelska, určite ti nemusím predstavovať charizmatického komika Chrisa.
Privítal nás v svojom príjemne, ale aj farebne zariadenom byte v Sky Parku. Ikonické budovy blízko Dunaja skrývajú aj nečakané klenoty.
Pýtala sa na ne nová moderátorka Otvor, som dole - Natália Okáliová. Úspešná profesionálka v oblasti architektúry a dizajnu bola aj hostkou v relácii a jej diel si môžeš pozrieť na YouTube kanáli Refresheru.
Nenechaj si ujsť svieži a zaujímavý diel relácie, ktorá ti dovolí nahliadnuť do domovov tvojich obľúbených osobností.