Rozprávali sme sa dvomi dievčatami, ktoré sa liečia zo závislosti od drog a alkoholu. Ich životné príbehy sú smutné, ale aj inšpiratívne.
Poloma je malá osada v srdci stredného Slovenska. V horách medzi Krupinou a Babinou žijú v komunite Ľudovítov desiatky ľudí, no väčšina z nich sú deti. Všetky sa liečia zo závislosti od drog či alkoholu.
S 18-ročnou Lenkou a 17-ročnou Vandou nás spojil psychoterapeut a riaditeľ zariadenia Ľubomír Gábriš. Dievčatá nám vyrozprávali svoje príbehy a prezradili, ako sa stali závislé od alkoholu a drog, ako sa dostali do strediska Poloma a ako sa im tam žije. Zo zariadenia môžu odísť po dohode so svojimi rodičmi, alebo po dovŕšení 18 rokov. Túto možnosť jedna z nich krátko po našom rozhovore aj využila. Čo tomu predchádzalo?
Riaditeľ resocializačného strediska Ľubomír Gábriš verí, že skončí lepšie ako muž, ktorého z centra predčasne vytiahla jeho rodina. Tvrdili, že je načase, aby sa postavil na vlastné nohy, aby začal zarábať a že to už zvláda. „Nedávno sme mali výročie jeho smrti. Nezvládol to,“ hovorí Ľubomír Gábriš pre Refresher.
To si už ani nemôžem občas niečo dať?
Lenka sem prišla, pretože už nevedela, ako ďalej. „Nevedela som, ako si mám pomôcť a nedokázali to už ani moji najbližší.“ Spočiatku tu vôbec nechcela byť. Na psychiatrii, kde bola predtým, ako ju odporučili na Polomu, zúrivo prevracala stoly so slovami, že nikam nejde a že je „v pohode“.
Ako sama povedala pre Refresher, jednoducho si odmietala priznať, že je závislá. „To si už ani nemôžem občas niečo dať? Presne v takom rozpoložení som bola. Po niekoľkých mesiacoch na Polome som však pochopila, prečo sa tu nachádzam a že je to pre mňa správny krok. Dovtedy som si to celé roky nepripúšťala.“
Lenka sa na cestu, ktorá ju zaviedla do resocializačného zariadenia, dostala už v siedmich rokoch, keď si prvýkrát potiahla z cigarety, keď jej ju ponúkla pani, ktorej identitu nechcela špecifikovať. Alkohol vyskúšala prvýkrát v dvanástich rokoch vonku s ostatnými kamarátmi. „Boli tam aj ľudia nad 18 rokov, jeden mal tuším 24. Nikomu to neprišlo nevhodné, že tam s nimi pijem.“
Odvtedy už bol alkohol pevnou súčasťou jej života. Mala však 12 rokov a neuvedomovala si, do akej miery je to nebezpečné a škodlivé. „Ja som nemala mieru, veď ja som nevedela, čo to miera je a že by nejaká mala byť. Bolo mi jedno, či je utorok alebo piatok. Keď sme boli von, jednoducho sme pili.“
Prekvapivé je, že doma si to nikto nevšimol. Lenka vraj pred príchodom domov trochu vytriezvela, alebo vždy rýchlo vošla do svojej izby a s nikým nehovorila. Nedalo sa to však skryť vždy, keďže Lenka pila alkohol často. Mame došla trpezlivosť, keď Lenku prvýkrát domov priniesli policajti. „Hneď ma poslala do psychiatrickej liečebne“.
Policajti vtedy Lenku našli totálne na mol ležať niekde v kríkoch a v krvi mala 3,5 promile.
V psychiatrickej liečebni sa cítila zle. „Nemala som tam aktívny pohyb. Len som tam jedla a brala lieky a nakoniec som pribrala viac ako 15 kíl.“ Mala 13 rokov a neustále všetkým opakovala, že už piť nebude a tam sa liečenie z jej strany skončilo. Ako sama hovorí, v tom veku jednoducho nemala šancu pochopiť všetky okolnosti a analyzovať do hĺbky všetko to, čo sa okolo nej dialo.
Cigarety som fajčila bežne už od desiatich rokov. Keď som po liečení prestala piť, začala som s marihuanou v cca 14 rokoch. V 16 prišla extáza...
Podľa druhého dievčaťa, Vandy, ktorá sa do podobnej psychiatrickej liečby dostala predtým, ako ju priviezli na Polomu, je v súčasnosti psychiatrická liečba neefektívna. „Mám pocit, že na tej psychiatrii sa snažia aplikovať veci, ktoré na deti fungovali pred 15 rokmi, alebo také, ktoré platia na iné diagnózy. Lenže problematika dnešných závislých je niekde inde, a rovnako tak ich problémy. Občas som mala pocit, že ma na psychiatrii a ani v ambulantnej liečbe vôbec nechápu,“ povedala pre Refresher.
Lenka bola na psychiatrickom liečení sedem mesiacov a po návrate domov si od alkoholu držala odstup. Vydržala pol roka. „Potom som začala robiť horšie veci. Hovorila som si, že som bola na protialkoholickom, ale iné drogy mi nikto nezakázal, a tak som začala fajčiť marihuanu.“
Na telefón mi narysoval čiaru a ubezpečil ma, že je to kokaín. Podľa mňa by niečo aj vyskúšal, keby odtiaľ rýchlo neujdem. Snažila som sa mu vysvetliť, že to nechcem, ale buď ma nepochopil, alebo chápať nechcel. Bola som bezbranná.“
Rodina, súrodenci aj kamaráti už vedeli, že Lenka pravidelne fajčí marihuanu. Zmenilo ju to, no oni jej donekonečna chceli dať ešte jednu šancu. Lenka to však sama od seba zmeniť nedokázala a možno ani nechcela, pretože si stále neuvedomovala, čo sa s ňou deje. „Mala som sa vtedy aj psychicky dosť ťažko, ale začala som to zneužívať a vyhovárať sa, že fajčím trávu, lebo mám depresie.“
Peniaze na drogy a alkohol si našla vždy. Dostávala vreckové a keď nemala, išla na brigádu. Keď bolo peňazí viac, prišli aj tvrdšie drogy vrátane kokaínu:. „Cigarety som fajčila bežne už od desiatich rokov. Keď som po liečení prestala piť, začala som s marihuanou v cca 14-tich rokoch. V 16-tich prišla extáza, ktorou som sa aj dvakrát predávkovala a nasledovalo LSD, halucinogénne huby, kokaín a začala som aj piť, pretože mi to už bolo jedno. Pred rokom, keď som mala 17, som mala prvý a poslednýkrát aj pervitín.“
Lenka ho však neskúsila vedome. Podstrčil jej ho vraj starší muž, ktorého poznala len z videnia. Odchytil si ju, keď bola opitá v klube. Zobral ju preč so zámienkou, že jej pomôže. „Na telefón mi narysoval čiaru a ubezpečil ma, že je to kokaín. Podľa mňa by niečo aj vyskúšal, keby odtiaľ rýchlo neujdem.“
Nebol to jej jediný extrémne nepríjemný zážitok, keď bola pod vplyvom drog. Dvakrát ju našli v kríkoch úplne mimo. Psychicky ubližovala iným ľudom, no vedome ublížila aj sama sebe. „Strašne veľa vecí si však nepamätám.“
Obdobie od 12 do 17 rokov bolo pre Lenku neuveriteľne náročné. Okrem drog a alkoholu bojovala aj s depresiami, o ktoré sa pričinil aj rozvod rodičov, jej vlastný rozpadnutý vzťah, ale aj fakt, že ju ako 12-ročnú znásilnil niekto z jej širšieho okolia. „Snažila som sa mu vysvetliť, že to nechcem, ale buď ma nepochopil, alebo chápať nechcel. Bola som bezbranná.“
Drogy a alkohol ešte zhoršili jej ťažké depresie: „Mama ma našla ležať prepitú do bezvedomia v mojej izbe. Vtedy si povedala dosť.“ Lenku previezli na urgent a strávila týždeň na psychiatrii. Samú seba aj ostatných presvedčila, že je v poriadku a pripravená vrátiť sa domov. „O 10 dní na to som bola nezvestná a našli ma až policajti.“
Pokazila si vzťahy s kamarátmi a rodinou a postupne sa ich snaží napraviť. „Nechcem na nikoho hádzať vinu, bola to moja chyba a je tam viacero dôvodov, prečo som tak dopadla. Určite si želám, aby rodina takto razantne zakročila skôr, ale v konečnom dôsledku mi veľmi pomohli. Bez mamy by som tu nebola.“
Lenka mohla chodiť občas aj domov na priepustky. Obe dievčatá prerušili štúdium, aby sa naplno mohli venovať liečbe a aby sa znova naučili užívať si život a pozerať sa naň pozitívne. Obe totiž prežili pokusy o samovraždu, pričom Vanda mala dlhodobé problémy so sebapoškodzovaním.
Keď sa na to budú cítiť, chcú si dokončiť stredné školy a ísť aj na vysokoškolské štúdium. „Mám pocit, že by som vedela pomôcť ľuďom, ktorí si prechádzajú podobnými vecami, ako ja,“ predstavila svoje plány Lenka.
Ľubomír Gábriš je rád, že Lenka v tom čase. Hovorí, že sa k nim často dostávajú naivné dievčatá aj dospelé ženy, ktoré sa nechajú zmanipulovať. Nechce však obviňovať ani kritizovať dievčatá a mladé ženy. „Tí manipulátori sú nesmierne šikovní. Dievčatá, ktoré dovŕšia 18, si myslia, že už sú dospelé a všetko vedia najlepšie, takže im rodičia nič nemôžu. Do toho príde muž, ktorý im kadečo narozpráva a nasľubuje a zmanipulujú dievča tak, že ak nezačne drogovať a piť, tak sa častokrát stane, že otehotnie a následne stojí pred rozhodnutím: ‚Pôjdem na potrat, alebo budem single matka?‘, s čím máme časté problémy.“ S užívaním drog a alkoholu potom často pokračujú aj počas tehotenstva.
Vandu k drogám dohnal aj tlak okolia, pre ktorý cítila potrebu byť dokonalá
Predtým, než Lenka opustila centrum predčasne, sa dostala do tretej fázy liečby z celkových piatich. Vanda je aktuálne v tretej fáze. Do resocializačného zariadenia sa dostala ako 16-ročná, keď jej rodina usúdila, že jej životná situácia je neúnosná.
Od už malička cítila potrebu byť všade, vyskúšať všetko a pociťovať adrenalín. „Chcela som byť vo všetkom top. Mám staršieho brata a od malička som cítila, že ho rodičia uprednostňujú a kladú na mňa vysoké nároky. Čím ďalej, tým viac som to znášala ťažšie.“
Trápila sa aj v škole, keď si nevedela nájsť kamarátov v triede. Mala väčší všeobecný rozhľad, takže vedela odpovedať na otázky učiteľov, čo ostatné deti znášali ťažšie a odtláčali ju. „Chcela som sa im zapáčiť, no zvolila som nesprávny spôsob, a tak som sa snažila vytvoriť si medzi nimi dominantné postavenie. Bohužiaľ, začali ma šikanovať a následne som začala šikanovať ja mladších žiakov. Možno som svetu vracala to, čo som dostávala.“
Vedela som, že doma je vždy prístup k alkoholu, takže som niečo zobrala von a s kamošmi sme to vypili. Bola to pre mňa vstupná brána. Keď môžu oni každý deň, tak prečo nie aj ja?
Vanda sa nikde necítila prijatá, s rodičmi sa so všetkým hádala a v škole mala zlé známky. Ešte predtým, než sa naplno začala trápiť so závislosťami, čelila nepríjemnej zrade, keď jej fyzicky ublížil kamarát.
Jej prvá cigareta prišla v dvanástich rokoch. Chodievala von s partiou kamarátov a spoločne s nimi začala postupne skúšať nové veci. V trinástich rokoch to bol žuvací tabak a v štrnástich alkohol. „Vedela som, že doma je vždy prístup k alkoholu, takže som niečo zobrala von a s kamošmi sme to vypili.“
Rodičia si dali každý deň niekoľko pohárov vína a odrazilo sa to aj na Vande. „Bola to pre mňa vstupná brána. Keď môžu oni každý deň, tak prečo nie aj ja?“
Vande sa páčilo to, koľko veľa vypije bez toho, aby si to na nej rodičia všimli. Medzitým sa žuvací tabak stal každodennou súčasťou jej života. Na prelome 15/16 rokov skúsila prvýkrát extázu. Tvrdí, že to nerobila pre to, aby zapôsobila na kamarátov. Bola zvedavá, ako jej počas toho bude pracovať mozog, a tak sa izolovala a analyzovala samú seba pod vplyvom drog.
„Čítala som články a štúdie, videla množstvo videí o tom, aké účinky to má na mozog a ako to funguje z chemického hľadiska. Počas extázy som si sledovala tep a správanie svojho tela. Fascinovalo ma to.“
Na alkohol jej tak skoro neprišli, ale žuvací tabak u nej rodičia našli viackrát. V štrnástich sa teda dostala na prvé psychiatrické liečenie, a to na štyri týždne. „Pomohlo mi to asi na dva mesiace. Diagnostikovali mi tam zmiešané poruchy správania a depresie.“ Vandu v tom čase stále veľmi bavila chémia, a tak si zistila, že antidepresíva, ktoré mala odvtedy brať, môžu v určitom množstve fungovať ako extáza, čo niekoľkokrát zneužila.
Vyeskalovalo to do väčšieho množstva extázy. Neviem, ako by to skončilo, keby ma nezobrali na Polomu.
Do toho prišli výlety a víkendy s kamarátmi a alkoholom, čo vyústilo do ďalšieho klamania rodičom a čoraz komplikovanejšej situácie doma. To sa ešte prehĺbilo, keď si na prelome 15/16 rokov našla o 10 rokov staršieho chalana.
Museli sa skrývať, a tak sa stretávali v noci. Cez noc tak spala dve hodiny a zvyšok dospávala cez deň. Energiu si dopĺňala veľkým množstvom energetických nápojov no bola neustále nevyspatá, unavená a telo na to začalo negatívne reagovať.
„Denne som športovala, brala žuvací tabak, pila veľa energeťákov a sem-tam to toho prišiel alkohol. Mala som anémiu, kruhy pod očami a triasli sa mi ruky.“ Vanda sa krátko na to rozišla s priateľom, no opäť sa dostala do rúk staršieho chlapa. On mal 31, ona 16.
„Najlepšia kamarátka mi veľakrát volala s plačom, nech prestanem, lebo sa ničím. Nič nezabralo.“
Popri novom vzťahu začala aj brigádovať, a k extáze sa dostala aj na pracovisku. Prevalilo sa to, vyhodili ju a ona to oznámila rodičom. Keď jej vyšli pozitívne testy na drogy, najprv začala myslieť na samovraždu.
Vedela totiž, že ju pošlú na liečenie, čo bolo pre ňu neprijateľné. „Kričala som na mamu a otca, že sú najhorší rodičia na svete a čo si to dovoľujú ma niekam zavrieť.“ O týždeň neskôr bola už v psychiatrickej liečebni a odtiaľ sa po štyroch týždňoch dostala na Polomu.
Nebolo to pritom prvýkrát, čo mala také myšlienky. Po konflikte s otcom sa rozhodla predávkovať. „Bola som vyčerpaná z neustálych konfrontácií doma a zo všetkej tej psychickej bolesti.“
Nie všetky príbehy končia dobre a nepodarí sa zachrániť každého
V článku sa venujeme najmä závislostiam od drog, ale ničiť životy dokáže aj alkohol. Ľubomír Gábriš spomína na prípad muža, ktorého otec spáchal samovraždu na jeho 18. narodeniny. „Otec bol vinohradník a celé mu to zanechal. Mladík si následne povedal, že v živote piť nebude. Znenávidel alkohol.“
Vydržalo mu to celé roky. Ostatní vinohradníci mu však nedali pokoj s tým, ako môže robiť víno, keď žiadne neochutná. „Zlomili ho, keď mal 30 rokov. Všetci sme mu radili, aby to predal a išiel vlastnou cestou, ale on sa akoby nechcel zbaviť rodinného dedičstva, vraj by ho rodina zabila, keby to spravil. Krátko po 30-tke sa dostal do nášho centra pre dospelých ako závislý od alkoholu. Nechcel dopadnúť ako otec, ale ten tlak okolia bol veľký. Ako 33-ročný sa obesil.“
Ako to vyzerá v resocializačnom stredisku?
„Prvé, čo ma zarazilo, keď som sem prišla, bolo to, že sme akoby na statku a staráme sa tu o zvieratá. Sme tu úplne inde od civilizácie, no nikdy som sa necítila izolovane,“ opísuje život na Polome Vanda. Dievčatá občas chodievajú aj von a na nákupy, takže majú kontakt s civilizáciou. Obom padlo dobre, že sa mohli dostať preč z ruchu mesta a od príliš veľa ľudí.
Počas liečenia musia deti prerušiť štúdium, no na Polome majú k dispozícii doučovanie a v prípade záujmu sa môžu venovať rôznym predmetom. Školu tým úplne nenahradia, ale neostanú bez vzdelania.
„Keď som nastúpila na Polomu, začala som denne brať asi 400 miligramov rôznych tabletiek. Teraz som na nule a moja psychika sa zlepšila o 1 500%. Je to úplný opak toho, ako keď som sa pred kamarátkami klepala a hovorila im, že nechcem viac žiť,“ hovorí Lenka, ktorá nakoniec z centra odišla predčasne krátko po našom rozhovore.
Ľubomíra Gábriša mrzí, ako odišla. Podľa jeho slov za sebou spálila všetky mosty a poznačilo to aj ostatných ľudí v centre. „Priepustky slúžia aj na to, aby si ľudia „oťukali“ fungovanie vonku. Niektorí však nezvládnu tlak okolia, alebo si myslia, že sú na tom tak dobre, že odídu. Je to pre nich dosť veľké riziko, obzvlášť vtedy, keď sú presvedčení, že sú v poriadku a okolie ich v týchto pocitoch utvrdzuje. Podľahnú sebaklamu a potlačia presvedčenie, že potrebujú pomoc.“
V čase, keď sme spolu volali, tam obidve dievčatá boli 13 mesiacov. Liečba väčšinou trvá rok a pol až dva roky, počas ktorých musia prejsť piatimi fázami.
Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566, www.linkanezabudka.sk.
Linka detskej dôvery – 0907 401 749, www.linkadeti.sk,
Linka detskej istoty – 116 111, http://www.ldi.sk/,
Krízová linka pomoci – 0800 500 333 https://www.krizovalinkapomoci.sk/