Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?

Taxíky na Slovensku dnes neriadia len jednotlivci, ale systém platforiem, flotíl a pravidiel, v ktorom sa zodpovednosť rozplýva medzi viacerých hráčov. Ako fungujú flotily, prečo sú taxikári nespokojní a čo sa v taxislužbách na Slovensku vlastne deje?
Minulý týždeň som si trikrát objednala Bolt. V dvoch prípadoch ma viezol zahraničný vodič.
Pri jednej jazde som išla krátku trasu z Hraničnej ulice na Prístavnú. Vodič však odbočil zle a namiesto toho, aby pokračoval smerom do Ružinova, zamieril do Petržalky. Keď som ho upozorňovala, že ide nesprávne, nerozumel mi. Neospravedlnil sa, nereagoval, pokračoval v jazde a musel sa otočiť. Na miesto som tak dorazila s takmer 20-minútovým meškaním.
V takej situácii je cestujúci prakticky bezmocný. Ak sa s vodičom neviete dorozumieť, nemáte možnosť situáciu riešiť v reálnom čase. Napísať správu podpore v aplikácii je možné, no jazdu to nezrýchli a problém to nevyrieši v momente, keď sa potrebujete dostať do svojho cieľa načas. Jediné, čo ostáva, je udeliť zlé hodnotenie – to však prichádza neskoro.
Za jednu jazdu zarobil 1,70€
Juraj robí taxikára 17 rokov. Pamätá si časy, keď musel absolvovať skúšky zo znalosti mesta, zdravotné prehliadky aj psychotesty pred komisiou. Dnes jazdí pre Bolt a Uber, nie preto, že by chcel, ale preto, že inak by sa jazdením neuživil. „Hanbím sa, že som taxikár. Robím pre estónsku firmu na Slovensku a zarábam ako pred pätnástimi rokmi,“ hovorí.
Nie je jediný. Rozprávali sme sa s desiatkami vodičov, bývalých manažérov flotíl aj ich majiteľov. Všetci opisujú rovnaký problém: taxislužby na Slovensku fungujú v systéme, kde je zodpovednosť rozdelená medzi platformu, flotilu a štát a v konečnom dôsledku ju nenesie nikto celú. Ako teda funguje Bolt na Slovensku a aký názor majú jednotlivci? Refresher zisťoval, prečo sa naň v poslednom čase hrnú sťažnosti a prečo ťa tak často vozia cudzinci.
Podobné rozhovory a reportáže môžeš čítať aj vďaka podpore Refresher+. Kúpou predplatného nám pomáhaš prinášať kvalitné články na rôzne témy.
Zrušené skúšky a nízka bariéra vstupu
Viacerí vodiči sa zhodujú na tom, že zásadný zlom nastal po roku 2018. Dovtedy museli záujemcovia o túto prácu absolvovať viacero krokov – od zdravotných a psychologických vyšetrení až po skúšky zo znalosti mesta, orientácie v uliciach a základných pravidiel práce s klientom. Skúšky kontrolovala komisia a neboli formalitou.
„My sme museli robiť skúšky pred políciou. Bolo nás tam päťdesiat a polovica neprešla. Keď niekto nepoznal mesto alebo nevedel reagovať, jednoducho skončil. Opravná skúška stála ďalšie peniaze,“ spomína Juraj, ktorý jazdí už 17 rokov.
Podľa neho sa po zmene legislatívy z taxislužby vytratila selekcia. To, čo kedysi slúžilo ako filter, dnes prakticky neexistuje. „Dnes si kúpiš preukaz, nahráš papiere do aplikácie a ideš jazdiť. Nikto sa ťa nepýta, či sa vieš dohovoriť so zákazníkom, či poznáš mesto alebo zvládneš stresové situácie,“ hovorí.
Podobnú skúsenosť má aj Gregor, ktorý roky pracoval ako profesionálny vodič a dnes jazdí už len pre klasickú taxislužbu. Zmenu nevníma len ako administratívnu úľavu, ale ako zásah do samotnej kvality služby.
„Keby sa robili skúšky ako kedysi, 80 až 90 percent dnešných vodičov by neprešlo. Nejde len o jazyk, ale o orientáciu v meste, schopnosť čítať situáciu a dodržiavať základné pravidlá. Keď človek nevie, kde je, je odkázaný len na navigáciu – a tá v kritických chvíľach nestačí,“ vysvetľuje.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako fungujú flotily a aké reálne skúsenosti s nimi majú vodiči.
- Čo nám porozprávali bývalí majitelia flotíl.
- Aký názor majú úrady.
- Prečo majú slovenskí vodiči na cudzincov ťažké srdce a či je to oprávnené.
- Čo nám povedali zástupcovia Boltu.
- Ako sa na to pozerajú vodiči zo Srbska a Ukrajiny.
Podľa vodičov práve odstránenie skúšok otvorilo dvere masívnemu nárastu nových vodičov bez predchádzajúcich skúseností. To síce znížilo ceny a zvýšilo dostupnosť taxislužieb, no zároveň to podľa nich oslabilo kontrolu kvality a bezpečnosti a prenieslo väčšiu zodpovednosť na zákazníkov aj samotných vodičov.
Čo na to štát?
Podľa Ministerstva dopravy môže taxislužba fungovať len na základe udelenej koncesie, a to bez ohľadu na to, či ide o klasickú taxislužbu alebo digitálne platformy ako Bolt či Uber. Z pohľadu zákona teda medzi „klasickým“ taxikárom a vodičom jazdiacim cez aplikáciu neexistuje rozdiel.
Podľa ministerstva platia rovnaké povinnosti, kontrolný režim aj sankcie pre všetkých vodičov, bez ohľadu na to, či jazdia samostatne, pod flotilou alebo prostredníctvom platformy.
Zákon o cestnej doprave zároveň upravuje fungovanie dispečingov aj flotilového modelu a určuje, kto je za čo zodpovedný. Ministerstvo zároveň potvrdilo, že v súčasnosti nepripravujú žiadnu zmenu legislatívy, ktorá by flotilový model sprísnila alebo zaviedla nové pravidlá pre platformové taxislužby.
Na papieri tak systém pôsobí jasne. Realita v teréne je však podľa vodičov a bývalých manažérov flotíl iná. Vstupná bariéra je podľa nich nízka, proces získania oprávnení rýchly a reálne kontroly skôr výnimočné než systematické.
Viacerí sa zhodujú na tom, že rozdiel medzi tým, čo legislatíva predpokladá, a tým, ako systém funguje v praxi, vytvára priestor na obchádzanie pravidiel, ako sú napríklad daňové podvody, klamlivé informácie o vodičoch a v konečnom dôsledku nespokojní cestujúci.
Bolt odmieta tvrdenia, že by vodiči jazdiaci cez aplikáciu mali jednoduchší prístup k práci než „klasickí“ taxikári. Podľa generálneho manažéra Boltu pre Česko a Slovensko Jozefa Rückla, musia všetci partnerskí vodiči spĺňať rovnaké zákonné požiadavky ako vodiči taxislužby na Slovensku – mať platný preukaz vodiča taxislužby, príslušnú koncesiu a vozidlo registrované ako taxislužba.
„Na získanie preukazu vodiča taxislužby musí uchádzač na Slovensku absolvovať lekársku a psychologickú prehliadku. Súčasťou procesu je aj predloženie výpisu z registra trestov a evidenčnej karty vodiča,“ hovorí Jozef Rückl. Bolt zároveň tvrdí, že vodičov preverujú už pri vstupe na platformu – vodiči musia predložiť všetky zákonom požadované dokumenty a platforma overuje platnosť dokladov, technický stav vozidla a jeho registráciu ako taxislužby.
Čo sú flotily a prečo ich vidíme na autách Boltu?
Flotily sú dnes jedným z najdôležitejších segmentov fungovania taxislužieb na Slovensku. Pre mnohých vodičov predstavujú jedinú možnosť, ako sa k jazdeniu vôbec dostať, najmä ak nechcú alebo nedokážu fungovať na vlastnú živnosť. Často ide o ľudí, ktorí jazdia popri inej práci, nechcú riešiť odvody, účtovníctvo či komunikáciu s úradmi, alebo si chcú jazdenie najskôr „vyskúšať“.
Flotila im v takom prípade zabezpečí kompletné zázemie – administratívu, účtovníctvo, koncesiu na výkon taxislužby, zmluvný vzťah a prístup do aplikácií ako Bolt či Uber. Výmenou za to si berie províziu, najčastejšie 8 až 10 percent zo zárobku vodiča.
Rozdiely medzi flotilami sú však výrazné, niektoré si berú percentá z hrubého príjmu, iné až z čistého, ďalšie k tomu pridávajú poplatky za „služby“ alebo prenájom auta. Pre vodičov teda nemusia byt podmienky úplne jasné. Pre časť vodičov je to prijateľná cena za pohodlie. Iní však hovoria, že práve tu sa začína problém.
„Nikto ma neskúšal, nikto ma reálne nepreveroval,“ opisuje bývalý vodič, ktorý s jazdením skončil po tom, čo mu po odpočítaní všetkých nákladov zostalo menej než minimálna mzda. Podľa neho flotilový model v praxi často funguje len ako formálny sprostredkovateľ, ktorý rieši papiere, ale kvalitu služby necháva na vodičovi.
To potvrdzujú aj ďalší respondenti. Viacerí hovoria, že pri nástupe neabsolvovali žiadny pohovor, školenie ani skúšobnú jazdu, stačilo dokumenty nahrať do aplikácie.
Nie všetky flotily však fungujú rovnako. Niektorí majitelia tvrdia, že sa snažia ísť opačnou cestou a klásť dôraz na výber vodičov. „Robíme osobné pohovory, pýtame si výpis z registra trestov a snažíme sa vyberať ľudí, ktorí sa vedia správať a komunikovať,“ hovorí jeden z nich. Zároveň však priznáva zásadný problém systému:
„Ak niekoho vyhodím ja, ide jazdiť do inej flotily. Neexistuje žiadny centrálny filter. Systém ho nezastaví.“ Bývalý manažér flotily a dnes jej majiteľ Tomáš opisuje situáciu ešte presnejšie:
„Flotila vie vodiča zablokovať u seba, ale nič mu nebráni ísť inde. Platforma ho môže zablokovať, ale často rieši veci prozákaznícky. Ak je konflikt, zákazník má prednosť.“
Podľa viacerých respondentov sa tak z flotíl stáva nárazníková zóna, ktorá má na papieri niesť zodpovednosť za vodiča, no v praxi má len obmedzené možnosti, ako jeho správanie dlhodobo ovplyvniť. Zodpovednosť sa rozplýva, vodič je formálne samostatný, flotila je sprostredkovateľ a platforma len technologický partner.
Výsledkom je systém, ktorý síce umožňuje rýchlo a jednoducho zapojiť nových vodičov, no zároveň len ťažko odfiltruje tých, ktorí by za volantom vôbec nemali sedieť. A práve tu podľa vodičov vzniká napätie medzi dostupnosťou služby, nízkymi cenami a kvalitou či bezpečnosťou. To je podľa nich aj dôvod, prečo sa prednedávnom v Bratislave stal incident s cestujúcou prostredníctvom Boltu, keď zo strachu o vlastný život musela vyskočiť z auta.
Bolt tvrdí, že má zavedené nástroje, ktoré idú nad rámec zákonných povinností: zdieľanie trasy v reálnom čase, SOS tlačidlo s priamym prepojením na tiesňovú linku, maskovanie telefónnych čísiel, možnosť nastavenia dôveryhodných kontaktov a tiež možnosť nahrávania zvuku počas jazdy – dostupnú pre vodičov aj cestujúcich, ktorí sa necítia komfortne.
Podľa Boltu jazdy monitorujú v reálnom čase, čo má umožniť rýchlejšiu identifikáciu a riešenie problémov. V prípade vážnych situácií platforma odporúča v prvom rade kontaktovať tiesňovú linku cez SOS tlačidlo v aplikácii.
Kto zarába a kto nesie riziko
Všetci respondenti sa zhodujú na jednom: najskôr zarába platforma, potom flotila a až na konci vodič. Patrik, ktorý kedysi vlastnil flotilu pre taxikárov aj kuriérov, opisuje realitu: „Zárobky 3 000 až 3 500 eur mesačne sú možné, ale len keď človek jazdí 25 dní a často 12 hodín až 15-hodín denne. Po odpočítaní provízií, paliva, servisu a odvodov mu reálne zostane okolo 700 eur.“ To však podľa neho často nestačí ani na bratislavský nájom. Preto sa na tieto platformy čoraz viac prihlasujú najmä cudzinci z tretích krajín.
Vodič si totiž často platí všetko sám: palivo, servis, poistenie aj opotrebovanie auta. Platforma si berie približne 25 percent z každej jazdy, flotila ďalšie percentá. Dane a odvody zostávajú na vodičovi.
„Z peňazí, ktoré som ani nevidel, platím daň na Slovensku,“ hovorí Juraj a ukazuje prehľad z aplikácie, kde vidno, koľko si z jeho zárobku berie platforma.
Kto šoféruje? Identita vodiča a slabá kontrola
Podľa Národného inšpektorátu práce a magistrátu Bratislavy kontroly vykonávajú obce, mestská polícia, Policajný zbor a colné orgány. Mesto zároveň priznáva, že nemá prehľad o počte vodičov pôsobiacich v Bratislave, keďže licencie vydávajú okresné úrady a taxislužby môžu jazdiť po celej SR.
Jednou z najčastejších sťažností cestujúcich je pocit, že si objednajú taxík a príde iný vodič, než aký je v aplikácii. Zhodli sa v tom viacerí respondenti aj taxikári. Niektorí majitelia flotíl aj vodiči potvrdzujú, že selfie overenie identity sa dá obísť. „Je to systém, ktorý funguje aj v bankách, ale stále sa dá oklamať,“ priznáva Tomáš.
Objavujú sa aj vážne obvinenia z falšovania dokumentov, najmä psychotestov. Viacerí vodiči tvrdia, že kontrola ich pravosti je slabá.
Kým vodiči a niektorí majitelia flotíl tvrdia, že identita vodiča sa dá obísť, Bolt hovorí opak. Podľa Jozefa Rückla platforma z bezpečnostných dôvodov vykonáva pravidelné overovanie identity vodiča pomocou selfie. „Overujeme, že osoba, ktorá práve používa aplikáciu Bolt Driver, je tá istá osoba, ktorej údaje boli poskytnuté pri registrácii a ktorá prešla schvaľovacím procesom. Overenie je založené na vizuálnom porovnaní selfie vodiča a dokladu totožnosti. Ak selfie neprejde overením, účet vodiča je suspendovaný,“ hovorí.
Čo na to polícia?
Prezídium Policajného zboru pre Refresher tvrdí, že kontrolovať cudzincov a ich nárok na pobyt má cudzinecká polícia. Tá však neeviduje porušenia v súvislosti s taxislužbami. Rozdiel medzi platformovými a klasickými taxikármi z pohľadu pobytovej agendy podľa polície neexistuje. V praxi však vodiči hovoria o medzerách medzi zákonom a realitou.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová pre Refresher povedala, že všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorí na Slovensku pracujú, musia spĺňať podmienky pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov.
„V praxi by nemala nastať situácia, že by štátni príslušníci tretích krajín vykonávali prácu alebo zamestnanie bez oprávnenia na pobyt,“ hovorí.
Čo sa týka dĺžky prechodného pobytu na účel podnikania, podľa zákona policajný útvar udeľuje prechodný pobyt na tri roky. Vodiči a bývalí manažéri flotíl však opakovane upozorňujú, že medzi tým, čo zákon predpokladá, a tým, ako systém funguje v praxi, existuje výrazná medzera.
Taxikár ako psychológ
Koloman jazdí najmä v noci, popri práci v štátnej správe: „Stretneš feťákov, agresorov, alkoholikov, zlomené duše. Niekedy mám pocit, že sme skôr psychológovia než šoféri,“ opisuje.
Podľa neho nejde len o konflikty, ale o každodenné situácie, ktoré si vyžadujú rýchle rozhodovanie a odhad rizika. Vodič musí v priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotiť, či človeka pustí do auta, či má zmysel jazdu začať a či ju dokáže bezpečne dokončiť. „Nie som povinný zobrať každého. Ak vidím, že je niekto agresívny alebo pod vplyvom, jazdu odmietnem. Človek sa to časom naučí,“ hovorí.
Lenže práve v tom je podľa viacerých vodičov problém. Tento „filter“ neexistuje v systéme – je čisto na jednotlivcovi. Závisí od skúseností, psychickej odolnosti, ale aj od únavy. A tá prichádza rýchlo. Najmä u ľudí, ktorí jazdia po dlhých smenách alebo kombinujú viac aplikácií naraz.
„Keď sedíš za volantom dvanásť hodín, koncentrácia ide dole. Aj skúsený vodič môže urobiť chybu, zle vyhodnotiť situáciu alebo prehliadnuť varovné signály,“ upozorňuje Koloman. Práve tu sa podľa neho láme otázka bezpečnosti nielen pre cestujúcich, ale aj pre samotných vodičov. Aplikácia Bolt má údajne len chatbota, ktorý vyhodnocuje vážnosť situácie.
Viacerí respondenti pritom upozorňujú, že systém na únavu vodičov reálne nemyslí. Neexistujú efektívne kontroly, ktoré by zabránili tomu, aby niekto jazdil extrémne dlhé hodiny, prípadne plynule prechádzal z jednej platformy na druhú. Aplikácia Boltu údajne vodiča po 12 hodinách zablokuje na ďalších šesť hodín, aby si oddýchol. Niektorí to však vyriešia po svojom a prihlásia sa na inú platformu, napríklad Uber a jazdia ďalších 12 hodín. Zodpovednosť opäť zostáva na jednotlivcovi.
A ak hranicu niekto neodhadne, dôsledky môžu byť vážne od konfliktov v aute, cez nebezpečné situácie na ceste, až po prípady, ktoré sa neskôr dostanú do médií, ako napríklad spomínaná klientka Boltu, ktorá vyskočila z auta za jazdy. Vtedy sa však vina často rieši spätne a individuálne, nie systémovo.
Cudzinci: lacná práca a jazyková bariéra
Téma zahraničných vodičov sa v rozhovoroch objavuje opakovane. Nie ako rasová otázka, ale ako dôsledok lacnej práce, tlaku na výkon a systému, ktorý umožňuje fungovať na hrane pravidiel. Viacerí respondenti zdôrazňujú, že nejde o pôvod samotných vodičov, ale o nastavenie podmienok, v ktorých sa pohybujú.
„Neovládajú jazyk, nepoznajú zákony, sú ochotní jazdiť extrémne dlhé smeny, lebo musia,“ hovorí Patrik, ktorý v minulosti prevádzkoval flotilu. Podľa neho ide často o ľudí, ktorí sa do Európy dostali v zložitej životnej situácii a snažia sa čo najrýchlejšie zarobiť. „Keď niekto nevie, aké má práva, ľahšie ho pritlačíš k výkonu. A presne na tom niektoré flotily fungujú.“
Viacerí vodiči zároveň spomínajú fenomén tzv. „sluchovo postihnutých vodičov“. Tvrdia, že sa opakovane stretli s kolegami, ktorí mali v aplikácii alebo v taxíkoch zdravotné obmedzenie sluchu, no v praxi telefonovali počas jazdy alebo komunikovali bez zjavného hendikepu.
„Sám som zažil vodiča, ktorý mal uvedené, že je hluchonemý, ale po príchode telefonoval so slúchadlom v uchu,“ opisuje jeden z majiteľov flotily. Vodiči sa pýtajú, ako je možné absolvovať povinné psychotesty a zdravotné prehliadky v prípade, ak človek neovláda jazyk alebo má závažné zdravotné obmedzenie, najmä keď zákon tieto testy vyžaduje.
Majú tiež pocit, že zahraničným vodičom aplikácia v určitých situáciách prideľuje viac jázd. Viacerí slovenskí vodiči tvrdia, že to zažili na vlastnej koži. „Stojíš na dobrom mieste, máš zapnutú aplikáciu, jazdy neprichádzajú. Vedľa teba vidíš auto so zahraničným vodičom a jazdí stále,“ opisuje jeden z nich.
Niektorí majitelia flotíl a bývalí manažéri však upozorňujú, že nejde o vedomé zvýhodňovanie, ale skôr o fungovanie algoritmu. Ten má podľa nich uprednostňovať vodičov, ktorí sú v pohybe, majú širší rádius alebo jazdia dlhšie bez prestávky. Tieto tvrdenia sú teda rozporuplné.
Keďže zahraniční vodiči často trávia v aute celý deň a presúvajú sa po meste bez dlhších prestojov, systém im môže prideľovať viac objednávok. Pre vodičov, ktorí jazdia kratšie alebo popri inej práci, to však vytvára pocit nerovnosti.
Niektorí respondenti idú ešte ďalej a hovoria aj o účelových negatívnych hodnoteniach. Tvrdia, že sa stretli so situáciami, keď mali slovenskí vodiči náhle viac sťažností či znížené hodnotenie, ktoré podľa nich nesúviselo s konkrétnou jazdou. „Vieme o prípadoch, keď rodinní príslušníci zahraničných vodičov cielene podávali negatívne recenzie na Slovákov, aby ich algoritmus dočasne obmedzil alebo zablokoval,“ tvrdí jeden z majiteľov flotily.
Dodáva však, že ide o tvrdenia, ktoré je veľmi ťažké dokázať, keďže platformy neposkytujú detailné údaje o pôvode sťažností ani o tom, ako presne hodnotenia ovplyvňujú prideľovanie jázd.
Viacerí vodiči hovoria, že falošné sťažnosti riešili aj s políciou, no bez výsledku. „Dozvieš sa, že nejde o trestný čin. Že je to vec platformy,“ opisuje jeden z nich. Aj v tomto prípade tak podľa vodičov narážajú na systém, v ktorom sa zodpovednosť rozplýva medzi aplikáciu, flotilu a jednotlivca.
Tvrdenia, že by platforma zvýhodňovala zahraničných vodičov pri prideľovaní jázd, Bolt odmieta. Podľa Jozefa Rückla „na platforme neexistuje žiadna forma uprednostňovania jázd“. Zároveň platí, že Bolt podľa vlastných slov nemôže vodičom „rozkazovať“, kedy a koľko majú jazdiť, keďže nejde o pracovnoprávny vzťah. Vodiči sú SZČO a platforma funguje ako digitálny dispečing, ktorý sprostredkúva prepravu medzi cestujúcimi a vodičmi prostredníctvom aplikácie.
Cíti tlak aj zo strany slovenských kolegov
„Cítim, že sa na mňa niektorí slovenskí vodiči hnevajú, ale úprimne netuším prečo. Ja si svoju prácu robím a nikoho nechcem vytláčať,“ hovorí Marko, vodič Boltu, ktorý pochádza zo Srbska.
Priznáva, že jazyk je problém, no zároveň odmieta tvrdenie, že by sa nesnažil. „Slovensky sa učím sám, po večeroch. Ale nejde to tak rýchlo, ako by som chcel. Väčšinu času musím pracovať, aby som tu vôbec vyžil.“
Podľa neho si veľa ľudí neuvedomuje, že Bratislava nie je lacné mesto. „Keď nepracujem, nezaplatím bývanie. A keď pracujem veľa, nemám čas učiť sa jazyk. Je to začarovaný kruh. Rodinu tu nemám, bývam sám v lacnom podnájme. Prišiel som sem za lepším životom, ale mám pocit, že ma tu veľa ľudí nechce," uzatvára Marko.
Andrij prišiel za stabilnejším životom na Slovensko v roku 2019, teda ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Spočiatku pracoval v sklade, neskôr v gastre a až potom si urobil papiere na taxík. „Vtedy ešte Bolt nebol taký masový. Jazdením sa dalo uživiť bez toho, aby si bol v aute celý deň.“
Dnes podľa neho systém funguje inak. „Ceny zostali nízke, náklady išli hore. Aby si vyžil, musíš jazdiť dlhšie a viac. A keď si cudzinec, ľudia to hneď vidia a majú na teba názor.“ Hovorí, že jazyk sa učil postupne, no nie je to jednoduché. „Slovenčina sa dá naučiť, ale potrebuješ čas. Keď robíš dvanásť hodín denne, čas nemáš.“
Viacerí vodiči aj cestujúci pritom upozorňujú, že nejde o výnimočné prípady. Problémom podľa nich nie je samotná prítomnosť zahraničných vodičov, ale kombinácia neznalosti mesta, jazykovej bariéry a systému, ktorý umožňuje jazdiť aj ľuďom, ktorí sa v Bratislave neorientujú a nedokážu komunikovať so zákazníkom. V takýchto momentoch sa z aplikácie, ktorá má cestovanie zjednodušovať, stáva zasa len pasívny sprostredkovateľ.
Hodnotenia, sťažnosti a suspendácie
Bolt tvrdí, že kvalitu a správanie vodičov sleduje systematicky cez hodnotiaci mechanizmus a riešenie sťažností. Podľa Jozefa Rückla Bolt kontroluje hodnotenia na týždennej báze a ak priemerné hodnotenie vodiča klesne pod 4,5 bodu z 5, riešia situáciu individuálne. „V praxi ide o minimum prípadov, dlhodobý priemer hodnotení partnerských vodičov na Slovensku dosahuje 4,88 bodu z 5,“ uvádza.
Vodičov s dlhodobo nízkym hodnotením najskôr upozornia a vyžiadajú si nápravu. Ak sa situácia nezlepší, môže nasledovať dočasná alebo trvalá suspendácia účtu. Všetky sťažnosti na agresívne, nebezpečné alebo nevhodné správanie preverujú podľa Jozefa Rückla individuálne na základe dostupných dát, hodnotení a priebehu jazdy, pričom bezpečnostné podnety majú najvyššiu prioritu. Dôležité je, aby zákazník dal pravdivé hodnotenie po každej jazde.
Polícia aj Ministerstvo dopravy SR však zdôrazňujú, že z pohľadu zákona platia rovnaké podmienky pre všetkých vodičov taxislužby bez rozdielu pôvodu. Podľa ich stanovísk neevidujú rozdiely v praxi ani systematické porušovanie povinností zo strany zahraničných vodičov. Kontroly vykonávajú plošne a bez rozdielu, či už ide o vodičov klasických taxislužieb alebo platformových služieb.
Rozpor medzi tým, čo hovoria úrady, a tým, čo opisujú ľudia z terénu, tak zostáva otvorený. Zatiaľ čo legislatíva vychádza z rovnakých pravidiel pre všetkých, skúsenosti vodičov naznačujú, že rovnaké pravidlá nemusia vždy znamenať rovnaké podmienky v každodennej praxi.
Kde je štát a kto nesie zodpovednosť
Keď sa vodič sťažuje, platforma často komunikuje len cez aplikáciu alebo e-mail. Flotila tvrdí, že je len sprostredkovateľom. Platforma, že je len technologická firma. Štát odkazuje na existujúcu legislatívu a kontrolné orgány. Výsledkom je systém, kde zodpovednosť nenesie nikto úplne, no následky pociťujú vodiči aj cestujúci.
„Tento systém je skvelý aj nebezpečný zároveň," hovorí Patrik, ktorý v súčasnosti flotilu neprevádzkuje. Ukončil ju, lebo nechcel tlačiť vodičov do extrémne dlhých pracovných zmien. Plánuje sa presunúť do zahraničia a na Slovensku sa chce venovať rušeniu problematických flotilových firiem.
Taxislužby na Slovensku dnes nie sú len o presune z bodu A do bodu B. Sú zrkadlom deregulovaného trhu, lacnej práce, slabých kontrol a digitálnych platforiem, ktoré presunuli riziko na jednotlivcov. Objednať si taxík je jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Otázka je, kto sedí za volantom, v akých podmienkach jazdí a prečo sa celý systém tvári, že za to nenesie nikto zodpovednosť.