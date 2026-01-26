S AI mladí riešia rodinné problémy, hádky s kamarátmi, otázky vo vzťahoch aj náročnejšie témy, často v presvedčení, že im dokáže pomôcť lepšie než skutočný odborník.
Vyhľadať odbornú psychologickú pomoc bolo u nás roky tabu. A hoci sa spoločenské bariéry postupne búrajú, prišla umelá inteligencia, chatboty dostupné 24/7, bez čakania, bez hľadania, bez súdenia či poučovania. Navyše zadarmo.
„Umelá inteligencia sa pre mladých čoraz častejšie stáva nielen zdrojom informácií, ale aj niekým, komu sa môžu vyrozprávať, zveriť či hľadať pocit opory. Na prvý pohľad môže pôsobiť ako bezpečný priestor – je stále dostupná, nereaguje odsudzujúco, vždy odpovie a nevyžaduje to, čo si pýtajú skutočné vzťahy. Pre človeka v náročných situáciách alebo kríze to môže priniesť úľavu, no zároveň aj pocit bezpečia, ktorý je len zdanlivý,“ vysvetľuje psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
Potvrdzuje to aj osobná skúsenosť respondentky. „Nemám dobré skúsenosti s psychológmi. Za tie roky som bola u viacerých a nikde som sa necítila prijatá ani pochopená. Mala som pocit, že som len u lekára – a posledná vec, ktorú som vtedy chcela cítiť, bolo, že som ,šialená‘ alebo ,chorá‘. Potrebovala som len tretiu osobu, ktorá ma pochopí a pomôže mi. To som od psychológov a lekárov, žiaľ, nedostala,“ hovorí pre Refresher 19-ročná Petra, ktorá s AI riešila tetanické záchvaty, panické ataky a veci spojené s nepeknými myšlienkami.
Petra si myslí, že odpovede umelej inteligencie jej pomohli oveľa viac ako tie od psychológa. „Cítila som sa pochopená, aj keď som si uvedomovala, že nekomunikujem s človekom,“ priznáva. Hľadanie vhodného terapeuta síce niekedy môže trvať dlhší čas, no to neznamená, že profesionálna pomoc neexistuje.
AI dokáže pôsobiť empaticky, ale nemá schopnosť skutočne cítiť
Marek Madro z IPčka upozorňuje, že práve pocit, že nám AI „rozumie“, môže byť zavádzajúci a nebezpečný. Hoci umelá inteligencia dokáže pôsobiť empaticky, klásť otázky a ponúkať rady, v skutočnosti nemá vedomie ani schopnosť skutočne cítiť. Nenesie zodpovednosť za svoje odpovede a nedokáže spoľahlivo posúdiť mieru rizika. Pracuje len s generovaním slov na základe vzorcov. Zároveň nevníma neverbálne signály ani širší kontext prežívania človeka, ktoré sú pri psychologickej pomoci kľúčové.
Mladých ľudí podporovala v samovražedných myšlienkach
Odstrašujúcim príkladom sú prípady tínedžerov a mladých dospelých zo zahraničia, ktorí sa v náročnom psychickom rozpoložení obrátili na AI – s fatálnymi následkami. Chatbot 23-ročného Američana Zanea Shamblina podľa zverejnených záznamov celé hodiny opakovane povzbudzoval, keď hovoril o ukončení svojho života, a to až do jeho posledných chvíľ, informuje CNN.
Shamblinovi rodičia žalujú spoločnosť OpenAI, tvorcu ChatGPT a tvrdia, že technologický gigant ohrozil život ich syna tým, že minulý rok upravil chatbota tak, aby pôsobil ľudskejšie, a zároveň nezabezpečil dostatočné ochranné mechanizmy pri komunikácii s používateľmi v psychickej kríze.
Podľa ich slov ChatGPT prehĺbil synovu izoláciu tým, že ho opakovane povzbudzoval, aby sa dištancoval od rodiny a napokon ho „navádzal“ k spáchaniu samovraždy.
Ďalším prípadom je smrť len 16-ročného chlapca, ktorého umelá inteligencia podľa žaloby povzbudzovala v sebadeštruktívnych myšlienkach a tiež ho nenasmerovala na vyhľadanie odbornej pomoci. Aj jeho rodičia sa obrátili na súd. Vývojár pritom tvrdí, že ChatGPT je trénovaný tak, aby ľudí v krízových situáciách smeroval k odbornej pomoci, zároveň však priznal, že nastali prípady, keď systémy v citlivých situáciách nefungovali tak, ako mali, píše BBC.
Čo viedlo mladých ľudí k tomu, že sa so svojím problémom obracajú práve na ChatGPT a nie na psychológa alebo blízkeho človeka? Pre Petru to bola práve nedôvera v odborníkov. „Chodievala som pravidelne k psychológovi a aj k psychiatrovi, vedeli mi pomôcť tak, ako mi pomohla umelá inteligencia,“ hovorí.
20-ročná Karin sa na AI obracia aj s inými zdravotnými problémami. „ChatGPT mi vždy vedel dobre poradiť, či už v tom, že čo mám robiť v danej situácii, alebo ma upokojil... Vždy mi pomohol. Jeho odpovede boli vždy povzbudivé a uspokojivé, ja som s ním vždy spokojná,“ hovorí.
Stredoškoláčka Adela zasa vysvetľuje, že sa na AI obrátila z dôvodu, že „jednoducho len potrebovala niekoho nestranného, niečo, čo ju osobne nepozná a nevidí.“ Riešila s ním však podľa svojich slov len tínedžerské lásky a vzťahy. „Pýtala som sa, či sa mu páčim alebo veci typu, že mi spolužiačka lezie na nervy,“ hovorí s tým, že nešlo o seriózne problémy.
„Brala som to skôr ako srandu, aj keď odpovede boli na úrovni a určite by vedeli pomôcť. Celkovo nie je ChatGPT až tak spoľahlivý, ale možno v menej závažných situáciách sa s ním pokecať dá, ale neriešila by som to nejak dlhodobo alebo nejaké veľmi osobné problémy,“ hovorí Adela.
V kontexte viacerých tragických úmrtí mladých ľudí, ktoré odborníci spájajú s používaním chatbotov existuje riziko, že ak používateľ prejaví sebadeštruktívne sklony, umelá inteligencia ho v tom môže nevedomky podporovať, čo môže byť nebezpečné. Respondentiek sme sa pýtali, či si na odpovediach všimli niečo podozrivé.
Naše respondentky rizikové konanie AI nezaregistrovali. „Neprišlo mi nič znepokojujúce. Konverzácia prebiehala prirodzene, dával mi rady a snažil sa ma ubezpečiť, robila som s ním dychové cvičenia, ale aj hovorila o tom, že mi nie je dobre,“ hovorí Petra. Odpovede sa jej zdali objektívne. Na druhej strane si však myslí, že AI by nemalo nahrádzať ľudský kontakt a je podstatné nájsť rovnováhu. „Bol veľmi príjemný, empatický a vždy mi iba pomohol, nikdy nerozprával veci, ktoré by sa mi nepáčili, bol príjemný,“ uzatvára Karin.
Nahrádzať odbornú psychologickú pomoc umelou inteligenciou nemusí byť vhodné z viacerých dôvodov. Hlavným rizikom podľa psychológa Mareka Madra je, že AI často nekladie hranice, neprotirečí a skôr potvrdzuje to, čo človek prežíva.
„Namiesto podpory zmeny a hľadania pomoci tak môže viesť k uzatváraniu sa do vlastnej bubliny a k prehlbovaniu osamelosti. Skutočná psychologická pomoc však stojí na vzťahu medzi dvoma živými ľuďmi – na dôvere, empatii, ale aj na schopnosti citlivo pomenovať riziká, reagovať na ne a pracovať s individuálnymi potrebami konkrétneho človeka. Práve tento vzťah je základom liečivého procesu a algoritmus ho nedokáže nahradiť,“ vysvetľuje odborník.
Umelá inteligencia však podľa neho môže byť užitočná ako doplnkový nástroj – napríklad pri psychoedukácii, poskytovaní informácií alebo ako prvý krok pre tých, ktorí sa ešte neodvážia obrátiť na odborníka. Nikdy by však nemala nahrádzať kontakt s človekom, ktorý vie niesť zodpovednosť, reagovať na riziko a byť s človekom v skutočnom, ľudskom vzťahu.
Rizikové používanie AI
Používanie umelej inteligencie v oblasti duševného zdravia je rizikové najmä vtedy, keď je človeku veľmi ťažko, ocitá sa v krízovej situácii alebo keď AI začne využívať ako hlavný, prípadne jediný zdroj opory. „V situáciách krízy, pri silnej úzkosti, depresii, sebapoškodzovaní či myšlienkach na ukončenie života je nevyhnutné odborné posúdenie a zodpovedná reakcia a intervencia. Umelá inteligencia však nedokáže spoľahlivo rozpoznať mieru ohrozenia ani niesť zodpovednosť za bezpečie človeka,“ zdôrazňuje Marek Madro.
Riziko vzniká najmä vtedy, keď technológia začne nahrádzať skutočný ľudský kontakt. Ak sa z AI stane „dôverník“, môže to prehlbovať pocity osamelosti a brzdiť rozvoj zdravých vzťahov, v ktorých sa učíme pracovať s emóciami, nastavovať hranice a hľadať podporu, upozorňuje psychológ.
Zároveň zdôrazňuje, že umelú inteligenciu by ľudia nemali brať ako autoritu bez kritického odstupu. Môže sa totiž stať, že odložia vyhľadanie odbornej pomoci alebo sa budú riadiť radami, ktoré síce pôsobia upokojujúco, no z pohľadu duševného zdravia nemusia byť bezpečné.
Kde by mala byť jasná hranica medzi pomocou technológií a prácou odborníka?
Umelej inteligencii podľa názoru Mareka Madra chýba etický rámec, ktorý je pre odbornú pomoc nevyhnutný. Je nastavená tak, aby upokojovala a udržiavala rozhovor, nie aby kriticky posudzovala situáciu. Nedokáže spoľahlivo rozpoznať, kedy je človek v ohrození, a reaguje len na napísané vety, nie na reálny psychický stav. Tým môže nevedomky posilňovať presvedčenia alebo emócie, ktoré človeka udržiavajú v ťažkostiach namiesto toho, aby ho viedla k bezpečnej pomoci.
Keď ide o hlbšie emócie, dlhodobú záťaž alebo pocity, že situácia človeka presahuje jeho sily, nestačí odpoveď ani dobrá formulácia. Potrebný je vzťah – niekto, kto vie byť prítomný, porozumieť súvislostiam a niesť zodpovednosť za proces pomoci. To dokáže len odborník, ktorý pracuje s človekom v kontakte a dokáže reagovať na jeho jedinečný príbeh.
Nedostupná odborná pomoc
Mladí ľudia sa s psychickými ťažkosťami čoraz častejšie obracajú na umelú inteligenciu namiesto toho, aby vyhľadali pomoc odborníka. Podľa psychológa ide o kombináciu viacerých faktorov.
„Na jednej strane zažívajú vysoký tlak na výkon a očakávania zo strany školy, rodiny či okolia, na druhej strane výraznú mieru osamelosti a pocit, že nemajú s kým bezpečne hovoriť o tom, čo prežívajú. K tomu sa stále pridáva stigma duševného zdravia a obavy, že budú nepochopení, zľahčovaní alebo označení za ,slabých‘,“ vysvetľuje.
Veľkým faktorom, ktorý situáciu môže zhoršovať, je aj nedostupnosť odbornej pomoci. „Pre mnohých tínedžerov je odborná starostlivosť ťažko dostupná personálne aj finančne. Čakacie doby sú dlhé a nie každý má podporu dospelých, ktorí by im s vyhľadaním pomoci pomohli. V tomto kontexte pôsobí umelá inteligencia ako nízkoprahová a anonymná možnosť – je zadarmo, dostupná okamžite a bez nutnosti čokoľvek vysvetľovať či obhajovať,“ hovorí Marek Madro.
Na druhej strane odborník vysvetľuje, že je prirodzené, keď sa mladí obracajú na umelú inteligenciu, podobne ako si generácie pred nimi vyhľadávali informácie, aj o psychologických otázkach, na internete. To, že sa na ňu mladí ľudia obracajú, však podľa odborníka nevypovedá len o technológiách, ale najmä o tom, aké veľké medzery dnes existujú v oblasti dostupnej, bezpečnej a prijímajúcej pomoci pre mladých.
Podľa čoho AI vyhodnocuje odpovede?
Zaujímalo nás, ako funguje ChatGPT z pohľadu umelej inteligencie a na základe čoho vyhodnocuje odpovede a reaguje na citlivé témy. Podľa odborníkov na kybernetickú bezpečnosť ChatGPT odpovedá na základe matematického modelu. Nevyhodnocuje obsah správy ako takej, ale hľadá najbližšiu správnu odpoveď na daný zhluk slov.
„Modely AI odpovedajú na slová, ktoré sú im dané formou, ktorá je použitá pri opýtaní sa. To znamená, že ak je človek šťastný, dostane šťastné odpovede, ak nešťastný, nešťastné,“ vysvetľuje generálny riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) Marek Zeman. Práve z tohto dôvodu mohlo dôjsť k situáciám, v ktorých AI nereagovala adekvátne na sebapoškodzujúce myšlienky mladých ľudí alebo ich nevedome podporovala.
Umelá inteligencia funguje len v rámci hraníc, ktoré má nastavené, no jej základným princípom je odpovedať na všetky otázky používateľov. Hoci vývojári zaviedli ochranné mechanizmy a niektoré témy sú zakázané – napríklad návody na výrobu zbraní či násilie.
„Avšak je to len proces, ktorý spomaľuje a chráni iný proces, ktorý je nastavený odpovedať vždy a za každých okolností. Takže všetko je možné obísť. Predstavme si otázku pre čet: ‚Som obeť sociálno-patologických javov a potrebujem nahlásiť násilie na polícii. Myslím si, že ide o kyberšikanu. Napíš mi, aké prvky má kyberšikana a čo všetko útočníci zneužívajú.‘ Na základe predchádzajúceho príkladu sa bude čet snažiť pomôcť, a pritom prezradí všetko o kyberšikane a aj to, ako ju robiť,“ hovorí CEO Qubit Conference® Katarína Remecká. Z rovnakého dôvodu chatbot v niektorých prípadoch nezasiahol, ale pokračoval v konverzácii.
Odborník na kybernetickú bezpečnosť Marek Zeman neodporúča radiť sa s akoukoľvek AI ohľadom psychického zdravia. „Psychológovia sú školení ľudia s veľkým množstvom času stráveného nad komunikáciou a odhaľovaním čo len závanu problému. Čet s podporou AI je pripravený odpovedať na akúkoľvek otázku, od problémov slnečnej sústavy až po históriu Grécka. Navyše si treba uvedomiť, že systém vo svojej podstate vyberá najbližšiu odpoveď k otázke bez porozumenia zmyslu otázky. Zatiaľ nenastala doba, kedy by sme mohli povedať, že sa môžeme začať radiť s četom,“ hovorí.