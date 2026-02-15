Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Ako sa človek stane koordinátorom intimity, čo robí na pľaci a obmedzuje režiséra počas natáčania? V rozhovore nám to všetko prezradila Jana, ktorá to robí už tretí rok.
Jana Neustupová pracuje ako koordinátorka intimity na filmových pľacoch. V Česku sú len traja a na Slovensku zrejme ani jeden. Zameriavajú sa na to, aby sa herci cítili v bezpečí a aby boli v pohode s natáčaním intímnych scén. Ich práca je však oveľa komplikovanejšia.
V rozhovore nám Jana prezradila, ako pripravuje hercov na natáčanie simulovaného sexu, ako vymýšľa choreografie sexuálnych scén, ako reálny je filmový sex a ktoré polohy majú herci a herečky najviac a najmenej radi.
O čo v tej práci vlastne ide?
Sme spojka medzi filmármi a hercami. Uisťujeme sa, že predtým, ako herci vôbec niečo idú natáčať, vedia, do čoho idú, ako to bude prebiehať, koľko nahoty tam bude a podobne. S réžiou dávame dohromady konečnú víziu a snažíme sa, aby mali herci pocit, že sú súčasťou celého toho procesu.
Prečo je to potrebné?
Myslím, že najmä v zahraničí to vzniklo pre ochranu štúdií. Samozrejme, aj na ochranu hercov, ale bola vyššia pravdepodobnosť, že herci či tvorcovia budú za podmienky na nakrúcaní žalovať štúdiá. S nami získajú nepriestrelné zmluvy.
Nie je to pre tvorcov aj hercov samotných limitujúce?
Je to skôr taký mýtus. Nikde nie je napísané, ako má vyzerať každý z tých pohybov. V zmluvách ide najmä o množstvo nahoty, aby sa nestalo, že zo scény hore bez sa zrazu od herca chce, aby ukázal pohlavné ústrojenstvo. Ak si spravím svoju prácu správne, na natáčaní som nenápadná a ideálne vôbec nemusím do ničoho zasahovať.
Je tá práca iná v Česku a na Slovensku ako v zahraničí?
Je tu menej papierovania a štúdiá ani herci tu nie sú až tak krytí zmluvami. Stále sa však snažím mať nejakú dohodu medzi všetkými stranami, napríklad aspoň v mailovej komunikácii.
Čo presne je náplňou tvojej práce a ako následne vyzerá tvoj bežný pracovný deň na aj mimo natáčania?
Mám na starosti dosť papierovania. Ideálny začiatok je, keď za mnou producenti prídu už s hotovým scenárom a spýtajú sa ma, v akých scénach by ma herci potrebovali pre ich podporu. Nasleduje komunikácia s tvorcami a hercami o tom, pri akých scénach by som mala byť prítomná a pri ktorých to stačí vopred komunikovať s hercami.
Dávajú si pri tebe herci a tvorcovia pozor viac na to, čo povedia, o čom žartujú a podobne?
Určite si ma občas, žiaľ, mýlia s HR. Neteší ma to, ale akonáhle som na natáčaní, podpichujú ma, že „Už je tu Janka, nemôžeme ani poriadne vtipkovať“ a podobne. O tom moja práca nie je, ale aj tak sú všetci okolo mňa obozretní.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo presne robí na natáčaní a či vymýšľa, ako bude scéna vyzerať.
- Aké polohy majú herci najradšej a ako zakrývajú erekcie mužov.
- Či herečkám prekážajú erekcie mužov a či sa muži hanbia vyzliecť si tričko.
- Ako je možné, že sex vyzerá reálne aj bez kontaktu telo na telo.
Radíš hercom a režisérovi s pohybmi a podobne, alebo to z tvojej strany nie je o kreativite, len kontrole a podpore?
V rámci získania certifikátu nás učia choreografiu intímnych a simulovaných sexuálnych scén, takže je to z našej strany rozhodne aj o kreatívnom procese. Niekedy máš v scenári len to, že sú dvaja ľudia v posteli a milujú sa. Tam sa scenár končí a začína sa moja práca, keď s hercami a režisérmi navrhujem, čo presne sa bude diať a ako dlho to bude trvať. Keď naše povolanie ešte neexistovalo, bol to problém, pretože keď v scenári nebola takáto scéna detailne rozpísaná, herci nevedeli, čo od nich bude režisér na pľaci chcieť.
Ktoré polohy majú herci a herečky najradšej, ktoré najmenej a prečo?
Toto je naozaj veľmi individuálne. Neexistuje žiadny štandard a herci sa skôr zameriavajú na to, aby bolo všetko bezpečné.
Keď vymýšľaš scénu, snažíš sa do nej vložiť „skutočný“ sex, alebo ten „filmový“, ktorý vyzerá tak trochu nereálne, úžasne a čisto, len nie skutočne?
(smiech) Najlepšie je mať tam reálne vyzerajúci simulovaný sex, ale režiséri chcú skôr ten filmový.
Čo ľuďom na tvojej práci prekáža?
Existuje ďalší mýtus o tom, že naše skúšanie intímnych scén predlžuje natáčanie, a tak sa to aj predražuje. Je to práve naopak. Keď poriadne naskúšame takéto scény, herci sú naostro pripravení, pohodlnejší a presne vedia, čo majú robiť, takže s režisérom to už ide rýchlejšie. Raz sa mi stalo, že niekto zo štábu sa na to nahlas posťažoval a herci to počuli. Nepotešilo ich to a jeden z nich im aj prišiel vysvetliť, ako veľmi im to pomáha.
Stalo sa ti, že nejaký projekt bol problémový a štáb či tvorcovia si neuvedomovali, že prekračujú hranice?
Skôr je to o stereotypoch, ako napríklad, že vyzliecť sa je predsa súčasť herečkinej práce a čo okolo toho robíme rozruch. Stále to nejakí ľudia bagatelizujú.
Odmietli ťa aj niektorí herci zo starej školy, respektíve takí, ktorí nechceli narúšať „flow“ scén? Viem, že aj v Hollywoode je pár áčkových hercov, ktorí s koordinátormi intimity robiť nechcú, a to vrátane žien.
Je to samozrejme ich právo a rešpektujem to. Osobne ma ešte herci neodmietli.
Sú erekcie mužov problémom? Rozprávaš sa o tom s hercami a najmä s herečkami, nech to očakávajú a nech sa to snažia ignorovať, alebo sa to rieši inak?
Je normálne, že sa to hercom môže stať. Preto je dôležité sa o tom medzi hereckými partnermi porozprávať a vysvetliť to. Niekedy sa o tom rozprávajú aj sami od seba bezo mňa. Je to prirodzená ľudská reakcia, takže sa to nedá označiť za problém.
Takže si sa nestretla so situáciou, že by s tým herečky mali problém?
Ono sa to v prvom rade nestáva veľmi často. Ale nie, nestretla som sa s tým, že by s tým herečky mali problémy. Ak to prekáža v práci, spravia sa nejaké dychové cvičenia, prípadne to zakrývame.
Je bežné, že sa herci pri natáčaní vzrušia, alebo si všimneš, že v scéne robia niečo navyše, lebo sa spolu jednoducho cítia dobre?
(smiech) Keď sa spolu cítia dobre, je tam nejaká odozva tela. Vždy som však mala profesionálnych hercov.
V scénach, keď sa napríklad žena v posteli pozerá na nahého muža a diváci zozadu vidia len zadok a chrbát muža, mu zakrývate intímne partie?
Áno, robí sa to tak stále. Sú rôzne pomôcky, ako zakryť intímne partie tak, aby to na kamere nebolo vidieť, či už pri vyzliekacej scéne alebo pri scéne so simulovaným orálnym sexom. Preto sú dobré aj tie skúšky, lebo vďaka nim vieme aj nastaviť scénu, záber kamery a podobne. Herci sa na týchto skúškach nemajú „obchytkať“ len fyzicky, ale aj ľudsky, aby si viac dôverovali a aby pred kamerami vyzeral ich sex prirodzenejšie.
Dávate na intímne partie ochranné náplaste, aby nedošlo k priamemu kontaktu?
Používame na to takzvané modesty garments a dávajú sa všetkým hercom v scéne. Dávame im aj rôzne bariéry, aby pri „dorážaní“ muža nedošlo k zbytočnému kontaktu.
Vieš o nejakých hollywoodskych či tuzemských filmoch alebo seriáloch z minulosti, kde skutočne došlo k sexu na pľaci? Na internete sa dajú nájsť články o viacerých z nich, ale ako to bolo naozaj, vie len málokto.
Viem o jednom československom projekte, o ktorom sa to hovorí dosť často a nahlas ako o veľmi zlom príklade, ale nebudem ho menovať.
Sú ženy častejšie vystavené tlaku „vydržať“, lebo ide o ich prvú veľkú rolu?
Bohužiaľ, stále nie sme v bode, keď sa to už nedeje. Je to zažité a stále sa tak aj píšu scenáre, že väčšinou je obnažená žena. Mení sa to v prípade, keď má scenár a réžiu na starosti žena.
Veľa sa hovorí o ochrane žien na natáčaní. Ale čo muži? Robíš nejaké kroky, aby si uistila mužov, že je v poriadku, ak sa pri natáčaní intímnych scén necítia okej?
Je pravda, že mužov dávame ako spoločnosť v týchto veciach trochu do úzadia, ale nerobím nič špeciálne, aby som sa nejakému pohlaviu venovala viac. Všetci dostávajú potrebnú pomoc. Čo sa týka mužov bez trička, súhlasím, že to veľa ľudí berie ako samozrejmosť a nie je to v poriadku. Všetky tieto prípady sú individuálne. Nedávno som napríklad robila s mužom, ktorý odmietal scény, v ktorých mu bolo vidno nohy.
Majú muži problém otvoriť sa a odmietnuť robiť nejaké veci?
V poslednom čase sa mi stáva, že muži sa čoraz viac otvárajú a lepšie sa s nimi spolupracuje. Aj sami od seba sa rozprávajú so svojimi ženskými kolegyňami, či sú s danými scénami okej.
Ako sa človek môže stať koordinátorom intimity? Treba na to mať školu, či nejaké filmové kurzy?
Môžeš sa vyškoliť v Nemecku, ak teda ovládaš nemčinu, alebo potom v anglicky hovoriacich krajinách. V USA sú tri, v Kanade jeden a v Anglicku asi dva kurzy. Keď to niekto chce robiť, mal by mať nejaké skúsenosti s audiovizuálnou produkciou a našetrených asi 10-tisíc eur.
Môžu s tebou diskutovať aj o scénach bozkávania, ale kde je hranica? Môže sa stať, že hercovi je nepríjemné už aj držať sa s niekým za ruky?
Rozumiem, na čo narážaš. Ja osobne si nemyslím, že som potrebná na natáčaní už aj pre scény s obyčajnými bozkami. Asi by to nemalo dospieť do situácie, keď herec bude na natočenie objímania a jemných bozkov potrebovať intimacy coordinatora. Rozhodne je však dôležité viesť rozhovor s réžiou a s hercami o týchto druhoch intimity a uistiť sa, že sa nikde neprekračujú ich nastavené osobné hranice.
Koľko zarába koordinátor intimity?
To naozaj závisí od projektu, či ide o zahraničný alebo lokálny. Ja mám napríklad rôzne denné sadzby, pretože chcem, aby bola dostupná podpora aj na študentských projektoch, ak o ňu majú záujem. Tie by si nemohli dovoliť sumy, ktoré sa platia na zahraničných produkciách. Vo všeobecnosti ale môžeme uviesť, že denná sadzba je na úrovni 200-400 eur. Stáva sa však, že niektorý mesiac mám 15 pracovných dní a niektorý mesiac len jeden.
Máš za sebou aj veľké projekty, ako Extraction 2, The Gray Man či Small Light. To, že si sa k nim dostala, je čiastočne aj vďaka tomu, že ich natáčali v Česku? Máš za sebou aj iné veľké projekty?
Pracovala som aj na Spaceman a Nosferatu, ale v oddelení „health and safety“. Robila som teda aj s viacerými hollywoodskymi hviezdami, ale nechcem o nich nič hovoriť. Rovnako tak nemôžem hovoriť o svojich budúcich projektoch, ale dúfam, že sa opäť dostanem na Slovensko. Robím tam veľmi rada.