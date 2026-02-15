Hlavní témata
dnes 15. února 2026 v 10:30
Čas čtení 6:33

Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju" (Rozhovor)

Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
Zdroj: Jana Neustupová
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Ako sa človek stane koordinátorom intimity, čo robí na pľaci a obmedzuje režiséra počas natáčania? V rozhovore nám to všetko prezradila Jana, ktorá to robí už tretí rok.

Jana Neustupová pracuje ako koordinátorka intimity na filmových pľacoch. V Česku sú len traja a na Slovensku zrejme ani jeden. Zameriavajú sa na to, aby sa herci cítili v bezpečí a aby boli v pohode s natáčaním intímnych scén. Ich práca je však oveľa komplikovanejšia.

V rozhovore nám Jana prezradila, ako pripravuje hercov na natáčanie simulovaného sexu, ako vymýšľa choreografie sexuálnych scén, ako reálny je filmový sex a ktoré polohy majú herci a herečky najviac a najmenej radi.

O čo v tej práci vlastne ide?

Sme spojka medzi filmármi a hercami. Uisťujeme sa, že predtým, ako herci vôbec niečo idú natáčať, vedia, do čoho idú, ako to bude prebiehať, koľko nahoty tam bude a podobne. S réžiou dávame dohromady konečnú víziu a snažíme sa, aby mali herci pocit, že sú súčasťou celého toho procesu.

koordinátor intimity
Zdroj: Janka Neustupová

Prečo je to potrebné?

Myslím, že najmä v zahraničí to vzniklo pre ochranu štúdií. Samozrejme, aj na ochranu hercov, ale bola vyššia pravdepodobnosť, že herci či tvorcovia budú za podmienky na nakrúcaní žalovať štúdiá. S nami získajú nepriestrelné zmluvy.

Nie je to pre tvorcov aj hercov samotných limitujúce?

Je to skôr taký mýtus. Nikde nie je napísané, ako má vyzerať každý z tých pohybov. V zmluvách ide najmä o množstvo nahoty, aby sa nestalo, že zo scény hore bez sa zrazu od herca chce, aby ukázal pohlavné ústrojenstvo. Ak si spravím svoju prácu správne, na natáčaní som nenápadná a ideálne vôbec nemusím do ničoho zasahovať.

Je tá práca iná v Česku a na Slovensku ako v zahraničí?

Je tu menej papierovania a štúdiá ani herci tu nie sú až tak krytí zmluvami. Stále sa však snažím mať nejakú dohodu medzi všetkými stranami, napríklad aspoň v mailovej komunikácii.

koordinátor intimity
Zdroj: Janka Neustupová

Čo presne je náplňou tvojej práce a ako následne vyzerá tvoj bežný pracovný deň na aj mimo natáčania?

Mám na starosti dosť papierovania. Ideálny začiatok je, keď za mnou producenti prídu už s hotovým scenárom a spýtajú sa ma, v akých scénach by ma herci potrebovali pre ich podporu. Nasleduje komunikácia s tvorcami a hercami o tom, pri akých scénach by som mala byť prítomná a pri ktorých to stačí vopred komunikovať s hercami.

Dávajú si pri tebe herci a tvorcovia pozor viac na to, čo povedia, o čom žartujú a podobne?

Určite si ma občas, žiaľ, mýlia s HR. Neteší ma to, ale akonáhle som na natáčaní, podpichujú ma, že „Už je tu Janka, nemôžeme ani poriadne vtipkovať“ a podobne. O tom moja práca nie je, ale aj tak sú všetci okolo mňa obozretní.

koordinátor intimity
Zdroj: Janka Neustupová
FILMY A SERIÁLY
