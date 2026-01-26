Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool

Vybrali sme len tie najlepšie a najkrajšie topánky – od MOON BOOT, cez Inuikii až po Sorel či The North Face.
Hľadáš vhodnú obuv do tohto počasia, ktoré mieša sneh, mráz a dážď? Presnorili sme internet a našli sme 12 snehúl a topánok, ktoré ťa rozhodne nesklamú – sú pohodlné na nosenie a ešte k tomu aj vyzerajú štýlovo. Za niektoré nedáš viac ako 60 eur.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. ADIDAS X MOON BOOT ACE
Výber otvárame ikonickým spojením značky Adidas a MOON BOOT v podobe štýlových metalických snehúl. Topánky spájajú technologické know-how značky Adidas a futuristický dizajn MOON BOOT. Výsledkom je výrazný model s materiálom odolným voči snehu a ergonomickým tvarovaním pre maximálne pohodlie.
2. MOON BOOT Icon Nylon
Ak chceš radšej overenú klasiku, stav na vysoké MOON BOOT, ktoré sa postarajú aj o teplo tvojich lýtok. Sú povinnou výbavou pre tých, ktorí chcú vyniknúť a zároveň si dopriať funkčnú a pohodlnú obuv. Penová výstelka topánok sa po niekoľkých noseniach prispôsobí tvaru nohy, a tak funguje ako dokonalá izolácia, ktorá zaručuje tepelný komfort až do -35 °C.
Okrem iného sú 100% nepremokavé a ich ľahkosť oceníš pri každom kroku. Na výber máš až 9 farebných variácií.
3. MOON BOOT Park Icon
Nefandíš veľmi objemným MOON BOOT? V tom prípade sa ti môže páčiť model PARK ICON, ktorý má siluetu klasickej tenisky, je rovnako pohodlný a zároveň poskytuje ochranu proti vlhkosti.
4. Inuikii Classic
Švajčiarska prémiová značka obuvi Inuikii využíva pri výrobe vysoko kvalitné materiály ako kožu, vlnu a recyklovanú gumu. Model Classic má semišový a kožený vrch, teplé podšitie a gumovú platformu. Topánky sú nazúvacie, ale môžeš si ich zaviazať vďaka hrubým šnúrkam.
5. UGG W Classic Ultra Mini Platform
Značku UGG buď miluješ, alebo nenávidíš. No jedno je isté, a to je fakt, že sú ikonou medzi topánkami. Tento model je zo semišovej kože, pričom izolácia vnútornej strany topánky je vyrobená z kombinácie vysokokvalitnej vlny a jemného lyocellového vlákna. Výška platformy je 5,5 centimetra, takže sneh nemá šancu.
6. UGG Cl Ultra Mini Wrap Tech Noir
Ak hľadáš snehule s unikátnym vizuálom, tieto UGG-y sa ti budú páčiť. Povrch je zo semišovej kože. Podrážka VIBRAM ti poskytne dobrú priľnavosť k zemi, tlmenie nárazov a vysokú odolnosť proti oderu.
7. Semišové snehule Answear.lab
Nemáš budget na UGG-y? Našli sme štýlové snehule v troch farbách zo semišovej kože a vlneným vnútrom pre termoreguláciu. Penová podrážka ti poskytne mäkší pocit, ako aj dodatočné odpruženie.
8. CARIUMA M Ibira
Pre tých, ktorí milujú siluetu Converse a šnúrovacie tenisky, sme našli tenisky od značky Cariuma, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolali ľadovému vetru a mrazivým teplotám. Majú kožený povrch a protišmykovú prírodnú gumu s výstupkami pre bezproblémový pohyb aj po ľade.
9. Sorel KINETIC IMPACT PUFFY
Štýlové snehule od kanadskej značky Sorel sa hodia k športovému outfitu alebo k legínam. Topánky majú zaoblenú a spevnenú špičku. Pohodlný bočný zips ti zjednoduší nazúvanie topánok. Dostupné sú v bielej alebo čiernej farbe.
10. Mexx SIGMAR RHYTHM
Tieto béžové topánky svojim viazaním pripomínajú Inuikii. Čižmy majú imitáciu semišu a hrubá „traktorová“ podrážka sa ti postará o stabilnú chôdzu v zime. Model je zateplený.
11. Semišové topánky Twinset
Nízke elegantné čižmy z kolekcie Twinset sú vyrobené zo semišovej kože. Na tomto modeli oceníš silne vystuženú pätu proti pošmyknutiu, bočný zips a mäkké zateplené vnútro.
12. Snehule The North Face
V týchto snehulách sa budeš cítiť, ako keby máš na sebe obuté obláčiky. Model od The North Face je zateplený syntetickou náplňou ThermoBall ™ Eco, ktorá má veľmi dobré tepelno-technické vlastnosti a umožňuje únik vlhkosti von. Plus, nestráca svoje vlastnosti a elasticitu ani za mokra.