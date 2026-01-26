Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
26. ledna 2026 v 12:00
Čas čtení 2:40

Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool

Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Zdroj: Dupe/Madison Miliken
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali sme len tie najlepšie a najkrajšie topánky – od MOON BOOT, cez Inuikii až po Sorel či The North Face.

Hľadáš vhodnú obuv do tohto počasia, ktoré mieša sneh, mráz a dážď? Presnorili sme internet a našli sme 12 snehúl a topánok, ktoré ťa rozhodne nesklamú – sú pohodlné na nosenie a ešte k tomu aj vyzerajú štýlovo. Za niektoré nedáš viac ako 60 eur. 

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

1. ADIDAS X MOON BOOT ACE

Výber otvárame ikonickým spojením značky Adidas a MOON BOOT v podobe štýlových metalických snehúl. Topánky spájajú technologické know-how značky Adidas a futuristický dizajn MOON BOOT. Výsledkom je výrazný model s materiálom odolným voči snehu a ergonomickým tvarovaním pre maximálne pohodlie.

footshop
Zdroj: Footshop
ADIDAS X MOON BOOT ace

2. MOON BOOT Icon Nylon

Ak chceš radšej overenú klasiku, stav na vysoké MOON BOOT, ktoré sa postarajú aj o teplo tvojich lýtok. Sú povinnou výbavou pre tých, ktorí chcú vyniknúť a zároveň si dopriať funkčnú a pohodlnú obuv. Penová výstelka topánok sa po niekoľkých noseniach prispôsobí tvaru nohy, a tak funguje ako dokonalá izolácia, ktorá zaručuje tepelný komfort až do -35 °C.

Okrem iného sú 100% nepremokavé a ich ľahkosť oceníš pri každom kroku. Na výber máš až 9 farebných variácií.

footshop
Zdroj: Footshop
Moon Boot Icon Nylon

3. MOON BOOT Park Icon

Nefandíš veľmi objemným MOON BOOT? V tom prípade sa ti môže páčiť model PARK ICON, ktorý má siluetu klasickej tenisky, je rovnako pohodlný a zároveň poskytuje ochranu proti vlhkosti.

footshop
Zdroj: Footshop
MOON BOOT PARK ICON

4. Inuikii Classic

Švajčiarska prémiová značka obuvi Inuikii využíva pri výrobe vysoko kvalitné materiály ako kožu, vlnu a recyklovanú gumu. Model Classic má semišový a kožený vrch, teplé podšitie a gumovú platformu. Topánky sú nazúvacie, ale môžeš si ich zaviazať vďaka hrubým šnúrkam.

About You
Zdroj: About You
Inuikii classic

5. UGG W Classic Ultra Mini Platform

Značku UGG buď miluješ, alebo nenávidíš. No jedno je isté, a to je fakt, že sú ikonou medzi topánkami. Tento model je zo semišovej kože, pričom izolácia vnútornej strany topánky je vyrobená z kombinácie vysokokvalitnej vlny a jemného lyocellového vlákna. Výška platformy je 5,5 centimetra, takže sneh nemá šancu.

answear
Zdroj: Answear
UGG W Classic Ultra Mini Platform

6. UGG Cl Ultra Mini Wrap Tech Noir

Ak hľadáš snehule s unikátnym vizuálom, tieto UGG-y sa ti budú páčiť. Povrch je zo semišovej kože. Podrážka VIBRAM ti poskytne dobrú priľnavosť k zemi, tlmenie nárazov a vysokú odolnosť proti oderu.

answear
Zdroj: Answear
UGG Cl Ultra Mini Wrap Tech Noir

7. Semišové snehule Answear.lab

Nemáš budget na UGG-y? Našli sme štýlové snehule v troch farbách zo semišovej kože a vlneným vnútrom pre termoreguláciu. Penová podrážka ti poskytne mäkší pocit, ako aj dodatočné odpruženie.

footshop
Zdroj: Footshop
Vlnené snehule answear lab

8. CARIUMA M Ibira

Pre tých, ktorí milujú siluetu Converse a šnúrovacie tenisky, sme našli tenisky od značky Cariuma, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolali ľadovému vetru a mrazivým teplotám. Majú kožený povrch a protišmykovú prírodnú gumu s výstupkami pre bezproblémový pohyb aj po ľade.

footshop
Zdroj: Footshop
Cariuma m ibira

9. Sorel KINETIC IMPACT PUFFY

Štýlové snehule od kanadskej značky Sorel sa hodia k športovému outfitu alebo k legínam. Topánky majú zaoblenú a spevnenú špičku. Pohodlný bočný zips ti zjednoduší nazúvanie topánok. Dostupné sú v bielej alebo čiernej farbe.

answear
Zdroj: Answear
Snehule Sorel KINETIC IMPACT PUFFY

10. Mexx SIGMAR RHYTHM

Tieto béžové topánky svojim viazaním pripomínajú Inuikii. Čižmy majú imitáciu semišu a hrubá „traktorová“ podrážka sa ti postará o stabilnú chôdzu v zime. Model je zateplený.

answear
Zdroj: Answear
mexx SIGMAR RHYTHM

11. Semišové topánky Twinset

Nízke elegantné čižmy z kolekcie Twinset sú vyrobené zo semišovej kože. Na tomto modeli oceníš silne vystuženú pätu proti pošmyknutiu, bočný zips a mäkké zateplené vnútro.

answear
Zdroj: Answear
SEMIŠOVE TOPANKY TWINSET

12. Snehule The North Face

V týchto snehulách sa budeš cítiť, ako keby máš na sebe obuté obláčiky. Model od The North Face je zateplený syntetickou náplňou ThermoBall ™ Eco, ktorá má veľmi dobré tepelno-technické vlastnosti a umožňuje únik vlhkosti von. Plus, nestráca svoje vlastnosti a elasticitu ani za mokra.

answear
Zdroj: Answear
The North Face
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 17 minutami
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
před 2 hodinami
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
před 2 dny
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
před 2 dny
Zpravodajství
Petr Macinka Česko Petr Pavel Politika
Více
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
před 53 minutami
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
před 2 hodinami
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
včera v 18:00
Více z tématu Zdraví Všechno
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
refresher+
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
5. 1. 2026 9:00
4
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Tech
před 15 minutami
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 15 minutami
PlayStation Store nedávno zveřejnil nový popis verze hry pro konzoli PlayStation 5. A pravděpodobně prozradil něco, co neměl.
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 27 minutami
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
před 3 hodinami
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse