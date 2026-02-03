Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)

Vďaka cestovaniu sa Brankove príznaky autizmu výrazne zjemnili. Ako to funguje a čo všetko obnáša cestovanie s autistickým členom rodiny?
Maťa má 30 rokov, pracuje v zdravotníctve. Jej 25-ročný brat Branko žije s ťažkou formou autizmu a epilepsiou. Väčšinu života komunikoval len minimálne a akékoľvek zmeny prostredia preňho predstavovali veľkú výzvu.
Spolu žijú na Slovensku a už niekoľko rokov cestujú. Maťa Branka berie na výlety sama, bez asistencie, a cestovanie pre nich nie je oddychom v tradičnom zmysle slova. Ako však Maťa hovorí, je to neustála pozornosť, prispôsobovanie sa a hľadanie rovnováhy medzi zážitkom a bezpečím.
Postupne si však začala všímať, že Branko sa vďaka cestovaniu začal viac otvárať svetu, viac komunikovať a reagovať.
Rozhovory o cestovaní, zdraví a životoch ľudí, ktorí inšpirujú svojou každodennou realitou, si môžeš prečítať aj vďaka predplatnému Refresher+.
- Ako sa dá cestovať s človekom s ťažkým autizmom a epilepsiou bez asistencie – od balenia až po presuny.
- Prečo Branko zvláda lietadlo, ale nie MHD a ako Maťa prispôsobuje dopravu jeho potrebám.
- Aké bezpečnostné pomôcky nosí vždy so sebou a čo jej dáva pocit kontroly v krízových situáciách.
- Ako cestovanie ovplyvnilo Brankovu komunikáciu a sociálne správanie a prečo v tom vidí Maťa zmysel.
- Praktické rady pre rodiny, ktoré zvažujú prvý výlet s autistickým blízkym.
Ako sa začal váš príbeh „Cestovania s autizmom“? Pamätáš si moment, keď ti prvýkrát napadlo, že by si Branka mohla zobrať so sebou na výlet?Vieš čo, bolo to také náhodné. Branko mal ísť do celkovej anestézy, tak som mu vybavila, že pôjde na interné predoperačné vyšetrenie. Doktorka chvíľu meškala, tak som ho potrebovala nejako zabaviť. Začala som mu ukazovať fotky z mojich ciest s kamarátmi a jeho to zaujalo. Povedala som mu, že niekedy ho tam zoberiem.
A on sa na mňa pozrel a spýtal sa: „Kedy?“ Vtedy som vedela, že už musíme ísť. Lebo predtým bol viac neverbálny ako verbálny a toto bola veľká vec. Mama sa len zľakla a pýtala sa ma, či to myslím naozaj vážne.
Vnímala si vtedy aj riziká a možné krízové situácie?Vnímala som riziká. Aj tým, že som sestrička, tak si vždy uvedomujem, že čo všetko sa môže stať. Branko je epileptik, takže môže prísť záchvat, môže sa mu niečo nepáčiť, môže byť preťažený… Ale hovorím si: chceš ísť, tak to vyskúšame. Zavolala som dobrej kamoške a tá hneď: „Pozrieme letenky, ideme.“ Ona je spontánna ako ja.
Máš pocit, že práve to, že ste v každodennom kontakte, ti dáva väčšiu istotu na cestách? Tým, že ma Branko často počúva viac ako rodičov, bolo to pre mňa v mnohom jednoduchšie. S rodičmi máme veľmi blízky vzťah, ale medzi mnou a ním je to iné – je to čisto súrodenecké, no zároveň na úplne inej úrovni. Keď vyrastáš s autistickým súrodencom, vytvorí sa medzi vami špeciálne puto.
Človek sa naučí vnímať veci inak – niekedy mi stačí jeho pohľad, spôsob, akým sa na mňa pozrie, a viem, čo potrebuje alebo čo ho trápi. Je to taký tichý jazyk, ktorý si vybudujete len rokmi spoločného fungovania.
Ako sa Brankov autizmus vyvíjal v čase? Menilo sa niečo v jeho správaní alebo komunikácii – a čo považuješ za najväčší posun?Keď bol malý, bol ťažký autista – mal agresivitu, meltdowny. Skúšali sme delfinoterapiu, hypoterapiu, keď mal asi 6 rokov, sa to dosť otočilo. Teraz je úplne iný. Stále však rozprával veľmi málo, minimum, len keď niečo naozaj chcel. A odkedy s ním cestujem, začal hovoriť viac.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa pripravujú na cestovanie a aké bezpečnostné pomôcky majú vždy so sebou.
- Prečo Branko zvláda lietadlo, ale nie MHD.
- Aké rituály mu dávajú pocit istoty na cestách.
- Prečo pre Maťu nie je cestovanie oddych, ale napriek tomu v ňom vidí zmysel.
Mala si od začiatku ambíciu ísť aj verejne s vaším príbehom?Úprimne, ani som do toho nechcela veľmi ísť. Kamoši nás stále hecovali, že vidia, ako mu to pomáha, a že tým môžem pomôcť aj ďalším. Že možno sa mu tým niečo odblokuje, že aj s ťažkým autizmom sa dá cestovať – len to má svoje špecifiká. Tak som si povedala, že to skúsim. Ale nečakala som od toho nič.
Čo je podľa teba najväčšie nedorozumenie, ktoré majú ľudia o autizme? Čo na ulici, v doprave alebo v bežných situáciách najčastejšie vyhodnotia úplne nesprávne?Že tí ľudia majú svoj vlastný svet. A keď má ten človek výbuch, ľudia to berú ako nevychovanosť. Branko napríklad neznesie MHD – začal by kričať a ľudia by riešili, že sa nevie správať. Pritom je to len jeho nervová sústava, ktorá to nevie zvládnuť. Preto to prispôsobujem, taxi, pešo, hocičo, len nie MHD. Ale každý autista je iný.
Ako vyzerá vaša príprava ešte predtým, než vôbec vyrazíte? Čo všetko musí Branko vedieť dopredu, aby sa cítil bezpečne?On musí vedieť, kam ideme. Vždy mu to vizualizujem – napríklad keď ideme do Benátok, púšťam mu videá, aby vedel, ako to tam vyzerá, kam pôjdeme, čo budeme robiť. Aby mal aspoň nejakú predstavu.
Potom sa ma začne pýtať, kedy ideme. Keďže nemá taký pojem o čase ako my, robím mu trhací kalendár a zároveň mu k tomu dávam cukríky. Každý deň odtrhne jeden papierik, zje jeden cukrík a vie, koľko dní ostáva. Je to ako pre malé dieťa, ale nám to funguje.
Riešite pri balení aj nejaké špeciálne bezpečnostné veci alebo pomôcky, ktoré sú pre vás kľúčové?Má špeciálnu kľúčenku na batohu – je tam jeho meno, moje kontakty, alergie, že je autista, epileptik, že je málo verbálny a s cudzími ľuďmi sa nerozpráva. Skôr z bezpečnostných dôvodov. A vždy má aj AirTag. Je napojený na môj telefón, ale aj bratranec vidí našu polohu. Pre istotu.
Veľa ľudí má predstavu, že autisti sú silne viazaní na rituály. Ako je to u Branka na cestách?Je to u neho dosť špecifické. Na výletoch väčšinou svoje rituály nerieši tak striktne, ako by si možno človek pri autizme predstavoval. Sú však dve veci, ktoré sú preňho úplne sväté – o dvanástej musí byť obed a o šiestej večera.
To sú momenty, ktoré za žiadnych okolností nesmiem porušiť, lebo mu dávajú pocit istoty a kontroly v novom prostredí. Mimo toho je prekvapivo veľmi prispôsobivý. A ešte má jednu zásadu – pije výhradne čistú vodu. Nič iné neprichádza do úvahy.
Ako zvláda dopravu lietadlom? Hovorila si, že MHD je veľký problém.Je to pre mňa dodnes zvláštny paradox. Autobus alebo MHD nezvládne vôbec, je to preňho príliš chaotické a preťažujúce. Lietadlo je však presný opak. Tam je úplne v pohode. Sadne si, a jediné, čo mu vadí, je hluk turbín.
Vtedy mu dám protihlukové slúchadlá, pustím mu hudbu alebo rozprávku a okamžite sa upokojí. Často pozerá z okna a v tom momente pôsobí, akoby ho samotný let dokonca bavil.
Aký najdlhší let ste spolu absolvovali?Najdlhší let, ktorý sme spolu absolvovali, bol približne päť hodín do Dubaja. Bola som s ním úplne sama, bez akejkoľvek ďalšej pomoci. Napriek tomu to zvládol prekvapivo dobre a bez väčších problémov.
Má nejakú konkrétnu hudbu, ktorá ho upokojuje?Vypočuje si skoro všetko, okrem tvrdého rocku a metalu – to neznesie. Má rád jemnejšie veci, dokonca klasiku, Vivaldiho, Mozarta. A samozrejme aj detské pesničky, Miro Jaroš, Paci Pac a podobne.
Ako ešte prispôsobuješ cestovanie jeho potrebám?Vždy záleží od konkrétneho miesta. Keď sme boli napríklad v Disneylande, zvolili sme prenájom auta, pretože to bolo preňho výrazne prijateľnejšie než metro alebo vlak. Je zaujímavé, že niektoré druhy dopravy mu vôbec neprekážajú – loď či lietadlo zvláda bez problémov, zatiaľ čo mestská hromadná doprava je preňho veľmi náročná. Sama som sa ho na to pýtala, ale zatiaľ mi to nedokázal vysvetliť.
Ako medzi vami funguje komunikácia počas ciest?Komunikácia medzi nami je náročnejšia. Niekedy sa musím opýtať aj dvakrát či trikrát, aby mi odpovedal a nie vždy odpoveď príde. Často ide skôr o jednoduchú, detsky pôsobiacu formu komunikácie, ktorá však pre nás funguje. Človek sa pri nej musí naučiť čítať medzi riadkami a vnímať nielen slová, ale aj gestá, pohľady a drobné signály.
Aký typ dovolenky mu vyhovuje najviac? Oddych alebo aktívne spoznávanie?Na pláži mi ležať určite nebude. Je skôr typ, ktorý chce spoznávať, objavovať a vidieť nové miesta, čo je pri autizme často vnímané ako paradox. V Dubaji sme mali veľa aktivít a očividne si to užíval, veľmi ho bavilo, že sa stále niečo dialo. Vo Valencii ho zase priťahovalo more, aj keď sa vždy držal skôr tam, kde cítil pevnú zem pod nohami. Potreba mať pod sebou istotu je preňho veľmi dôležitá.
Cestujete väčšinou sami dvaja. Aké to je mať tú zodpovednosť iba na sebe?Je to náročné. Keď niekto povie ‚pekná dovolenka‘, len sa pousmejem – keď som s ním sama, pre mňa je to skôr pracovná cesta než oddych.
Neustále musím byť v strehu, vnímať jeho náladu, reakcie, signály. Na druhej strane, keď vidím, že sa mu postupne rozbieha komunikácia alebo že je otvorenejší sociálnym interakciám, viem, že to má zmysel a že tá námaha za to stojí.
Máš pocit, že cestovanie mu reálne pomáha? Nie je to síce vedecky potvrdené, ale v praxi to vidím veľmi jasne. Aj jeho psychiatrička bola z týchto zmien prekvapená a hovorila, že práve pozitívne sociálne interakcie môžu u ľudí na spektre autizmu postupne niečo odblokovať. U Branka ten posun vnímam každý deň.
Ak by si mala poradiť ľuďom, ktorí chcú ísť s autistickým blízkym prvýkrát na výlet, čo by si im odporučila?Určite by som odporúčala začať niečím jednoduchým, ideálne kratším letom alebo menej náročným presunom. Veľmi dôležitá je vizualizácia a príprava, aby ten človek vedel, čo ho čaká. Rovnako je kľúčové vychádzať z toho, čo ho baví. Keď Branko sám povedal, že chce ísť do Disneylandu, vedela som, že to bude v poriadku. Postupne skúšam aj nové veci, ale vždy ich kombinujem s aktivitami, ktoré má rád, aby sa cítil bezpečne a komfortne.
Čo je pre teba na tomto cestovaní najnáročnejšie?Najnáročnejšie je ustriehnuť rovnováhu, aby nebol preťažený, ale aby ho program zároveň zaujal a bavil. Niekedy sa pri jednej veci dokáže zastaviť aj na pätnásť minút a vtedy musím prispôsobiť celý plán jemu. Učím sa byť flexibilná a prijať, že tempo cestovania neurčuje itinerár, ale jeho momentálne prežívanie.
Ako zvládate nečakané zmeny plánov?Snažím sa mu vždy ponúknuť náhradu. Vo Valencii nám kvôli búrke zrušili loď, ktorú miluje. Tak som mu to vysvetlila a namiesto toho sme išli znova na delfíny, ktoré má rád. Keď meškalo lietadlo a menili nám stále gate, už bol nepokojný, tak som ho zabavila, kúpila mu obľúbené keksíky a nakoniec zaspal.
Stretávate sa aj s negatívnymi reakciami okolia?Viac na Slovensku ako v zahraničí. V Dubaji sú veľmi autizmus-friendly. Paradoxne tam boli nepríjemní skôr Slováci, ktorí nechápali, prečo máme prednosť. Keď som povedala, že je autista, ostatní cestujúci sa nás dokonca zastali.
Aký typ ubytovania s Brankom volíš?Keď som s ním sama, preferujem hotel. Sú tam raňajky a mám o starosť menej. Dôležité je, aby bola izba dobre odhlučnená a aby sa dala zamknúť zvnútra, pre môj pokoj.
Máte nejakú „záchrannú vec“, ktorú musíš mať vždy po ruke?Mickey Mouse. Plyšák. Nosíme ho všade. Ukľudňuje ho. Keď sa nechcel v lietadle pripútať, pripútali sme najprv Mickeyho a potom sa pripútal aj on.
Aké pomôcky alebo nástroje by si odporučila ostatným?Pre mňa je kľúčový AirTag. A ak má človek pridružené ochorenia, tak kvalitné potvrdenia od lekárov a lieky. Ja so sebou nosím aj diazepam, potvrdenia o epilepsii a liekoch.
Kto tieto cesty platí?Ja. Branko má invalidný dôchodok, ale z toho by sa dovolenka zaplatiť nedala. Keďže pracujem, viem si na to našetriť.
Kam by si ho chcela zobrať v budúcnosti?Je toho veľa. Áziu alebo Ameriku by som si zatiaľ netrúfla – kvôli liekom, zmene času, jetlagu. Skôr destinácie do pár hodín letu. S kamarátmi som bola v Ománe a raz tam Branka chcem tiež vziať. Uvidíme, ako sa nám to podarí.
Čo ti dodáva silu pokračovať?Najviac ma poháňa jeho posun. Keď vidím, aký bol predtým a aký je dnes, že viac rozpráva, viac komunikuje a je otvorenejší svetu okolo seba. Vtedy viem, že to celé má zmysel.