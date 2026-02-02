Už niekoľko mesiacov sa stretávam s človekom, ku ktorému mám blízko. Chcem spraviť ďalší krok a otvorene hovorím o svojich potrebách, no z druhej strany necítim to isté.
„Zaujíma ma, ako mám pracovať s anxious attachmentom vo vzťahu. Už niekoľko mesiacov sa stretávam s človekom, ku ktorému mám blízko, a postupne som sa dostala do bodu, keď by som si priala posunúť náš vzťah ďalej. Cítim, že som na tento krok pripravená. Hovorím mu o svojich potrebách a túžbe tráviť s ním viac času a prehlbovať blízkosť.
Problém je v tom, že z druhej strany nedostávam jasnú spätnú väzbu ani rovnakú mieru energie. Nechce zo vzťahu odísť, no zároveň má ťažkosti s vyjadrovaním emócií a s tým, aby do vzťahu dával podobný časový alebo emocionálny vklad. Často mám pocit, že stojím niekde „medzi“ – nie som odmietnutá, ale ani si nemôžem byť istá, kam sa náš vzťah vyvíja.
Táto neistota vo mne spúšťa úzkosť, vnútorný stres a strach z odmietnutia. Uvedomujem si, že ide aj o prejavy anxious attachmentu, no nie som si istá, ako s tým pracovať tak, aby som nešla proti sebe, ale zároveň nestrácala pokoj a sebaistotu.
Rada by som sa vás preto opýtala, ako pracovať s touto úzkosťou a neistotou vo vzťahu, zvládať strach z odmietnutia, keď druhá strana nedáva jasné signály, a ako si nastaviť zdravé hranice, keď moje potreby nie sú úplne napĺňané.“
Simona, 23 rokov
Simona, v prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za vašu úprimnú a otvorenú otázku. Na úvod je dôležité definovať si, aké sú vaše skutočné potreby vo vzťahu. Hovoríte o túžbe po hlbšej blízkosti a intenzívnejšom spoločnom čase, čo sú prirodzené súčasti
každého zdravo sa vyvíjajúceho partnerstva.
Zároveň k nemu neodmysliteľne patrí aj pocit bezpečia. Ten však, ako popisujete, momentálne chýba, pretože partner komunikuje nejasne a nečitateľne, čo vo vás vytvára nepríjemný pocit, že stojíte „niekde medzi“.
Tento stav vo vás prirodzene spúšťa úzkosť. Dlhodobá neistota má totiž na ľudskú
psychiku podobný účinok ako chronický stres. Úzkosť, ktorú prežívate, je v tomto
kontexte prirodzenou reakciou na nepredvídateľnosť situácie. Cieľom vašej práce na
sebe by určite nemalo byť túto úzkosť len potlačiť alebo odstrániť, ale skôr
porozumieť tomu, na čo sa vám snaží poukázať.
Často totiž signalizuje zásadný nesúlad medzi vašimi vnútornými potrebami a realitou aktuálneho vzťahu. V psychologickej praxi sa často stretávame s tým, že ľudia s tendenciou k úzkostnému prežívaniu sa snažia situácii prispôsobiť tak, že znížia svoje očakávania alebo pasívne čakajú na zmenu u partnera.
Z dlhodobého hľadiska to však k vnútornému pokoju nevedie. Skúste sa preto úprimne zamyslieť, či vám niečo nebráni v aktívnom nastavení si hraníc – môže to byť strach z opustenia alebo obava z konfliktu? Je dôležité odpovedať si na otázku: „Čo skutočne potrebujem k tomu, aby som sa vo vzťahu cítila bezpečnejšie?“
Zdravá hranica sa začína práve otázkou, ako dlho ste ochotná v tejto neistote zotrvať,
ak sa správanie partnera nezmení, a akú cenu za to momentálne platíte, či už
emočne, alebo vo vzťahu k svojej vlastnej sebahodnote. Hranice nie sú ultimátom
pre toho druhého, ale predovšetkým ujasnením si pre seba, aký typ vzťahu
potrebujete na to, aby ste sa v ňom cítili stabilne.
Kľúčová otázka pre vás teda neznie, ako sa zbaviť úzkosti, ale či je tento konkrétny vzťah vôbec schopný naplniť vaše potreby a či je partner pripravený na otvorenú komunikáciu a prípadnú prácu so svojimi vlastnými obavami. Zaslúžite si totiž mieru bezpečia, v ktorej môžete byť autenticky sama sebou.
Ako funguje Safe space?
- Pošli nám svoju otázku cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje. Môžeš nám tiež napísať email na adresu [email protected].
- Tvoja identita zostane anonymná. Uvedieme len tvoje krstné meno a vek, no ak máš obavy z potenciálneho odhalenia, môžeme sa dohodnúť aj na úplnej anonymite. Nikde neuvedieme tvoje celé meno ani žiadne údaje, ktoré by ťa mohli prezradiť.
- Odpoveď napíše odborník, ktorý na expertnej úrovni rozumie psychike, zdraviu či vzťahom.
- Tvoj príbeh môže pomôcť aj iným. V anonymnej podobe ho uverejníme v našej pravidelnej poradni, aby si z odpovede mohli odniesť niečo aj ostatní, ktorí prežívajú niečo podobné.
- Každý, koho otázku vyberieme a uverejníme ju s odpoveďou experta, dostane mesačné predplatné zadarmo.
- Nevieme zaručiť, že zodpovieme na úplne všetky položené otázky, no urobíme všetko pre to, aby žiadna relevantná neostala bez odpovede.
Safe Space je priestor, kde tvoje obavy a pochybnosti zostanú v bezpečí.