Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
29. ledna 2026 v 17:00
Čas čtení 5:08

Toto je 5 tichých zabijakov spokojných vzťahov. Týmto častým chybám sa vyhni

Toto je 5 tichých zabijakov spokojných vzťahov. Týmto častým chybám sa vyhni
Zdroj: Dupe/Cora Pursley, Payton Butler
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Máš poslednú dobu pocit, že tvoj vzťah už nie je to, čo býval? Vzťah je krásna vec, ktorá ti dá lásku, pocit pochopenia, bezpečia a v ideálnom prípade aj partnera na celý život. Teda ak k nemu obaja pristupujete s rešpektom a nie ľahostajnosťou.

Samozrejme, žiadny vzťah nie je vždy 100 % dokonalý (česť výnimkám). Každý z nás si prechádza určitými životnými etapami, ktoré dokážu vzťah poriadne otestovať. A niekedy je to o zlozvykoch či problémoch, ktoré sa postupne nahromadia a stanú sa tichým zabijakom lásky. No dá sa im predísť. 

@mitchell.and.avery The way your relationship will feel tomorrow is based off of the actions you take today. If you spend your time laughing, playing, and sharing together your relationship will flourish. However, if you are negelctful and don’t make quality time for one another, you will see yourselves slowly drift away. #love #fiance #engagement #relationships #couple ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

1. Nedostatok empatie

Je pravdou, že niektorí ľudia sú viac empatický, iní menej. Empatia nie je vrodená vlastnosť, ale je to zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Psychológovia odporúčajú niekoľko krokov, ktoré ťa naučia (alebo tvojho partnera) vybudovať empatiu:

  • Aktívne počúvaj a venuj plnú pozornosť.
  • Všímaj si tón hlasu a reč tela.
  • Prijmi emócie toho druhého.
  • Zdieľaj aj svoje pocity – neboj sa otvoriť svoju zraniteľnejšiu stránku.
  • Ponúkni pomoc – opýtaj sa, či nepotrebuje tvoja polovička pomôcť s konkrétnym problémom.
  • Vyjadri, že ti na partnerovi naozaj záleží – utvrdzujúcimi láskavými slovami alebo nejakou malou pozornosťou, ktorá spraví radosť.

2. Ste ako spolubývajúci – nie partneri

Tento problém je častejší v dlhodobých vzťahoch. „Roommate syndrome“ spoznáš podľa toho, ako sa správate k sebe vo voľnom čase. 

Možno máte obaja rušnejší pracovný život a nemáte čas na romantiku. Možno máte odlišné záujmy. Vzťah sa stáva menej prioritou, pretože ho preberajú iné každodenné povinnosti. Keď iskra vyhasne, môže byť ťažké ju znovu zapáliť – ale nie nemožné.

@hannahwiththelipstick Marriage isn’t always going to feel the way it did in the very beginning. The “spark” will not always be as bright and there will be seasons when it feels like all you can do is survive next to each other due to exhaustion, apathy, or big life changes. The first time we truly experienced “the roommate zone” in our marriage was after we had Georgia. Becoming new parents hit us like a bus and we were truly in survival mode that first year. We both missed each and felt frustrated that we weren’t connecting the way we used to. Slowly, we started to implement some of the little things that we had stopped doing over time like greeting each other at the door and we were surprised how quickly things started to change and how much closer we felt. It’s easy to get overwhelmed when you try to think about how to get some of the connection back in your marriage after a time of feeling more distant but we’ve found that there is so much power in seeking out small touch points throughout the day. It’s in these little moments of connection that you and your spouse can recalibrate and remember that you aren’t living two paralell lives and instead come back to home base so you can both feel a sense of unity. Actions like greeting your spouse at the door, reaching over to rub their back, or simply giving them a loving smile across the room says “I see you and you matter to me”. It’s a momentary pause that can have major ripple affects in your marriage as a whole. In a world where it’s easy to let business convince us we don’ have time for each other, do your marriage a favor today and create space for a touch point with your spouse. 🤍 We have an exciting free marriage challenge coming up that you won’t want to miss so be sure to sign up for our email list! (Link in bio). #marriage #marriagetips #marriageadvice #beating50percent #healthymarriage #marriageworks ♬ Jacob's Prayer - Emile Mosseri

 Môžeš svojmu partnerovi dať dlhší bozk na rozlúčku alebo napísať počas dňa peknú správu. Alebo si dajte s polovičkou pravidlo, že si raz za týždeň spravíte program. Dajte si po práci prechádzku, vyskúšajte novú reštauráciu alebo kaviareň, spravte si obaja kreatívny deň (maľovanie obrazu, keramika, alebo si spíšte vaše spoločné ciele) či si zahrajte spoločenskú hru.

3. Počítaš „skóre“

„Možno som spravila chybu, ale pamätáš na minulý piatok, čo ty si spôsobil? Ty mi vyčítaš, že meškám a pritom minulý mesiac si meškal viac ako trikrát.“ Príde ti to povedomé? V tom prípade máš ty alebo tvoja polovička v hlave pomyslenú tabuľku so skóre o tom, kto čo pre druhého urobil alebo neurobil. Jednoducho povedané, pamätáme si chyby, ktoré spravil náš partner a tým si ospravedlňujeme naše správanie, prípadne to využijeme na útok.

Toto je vec, ktorú naozaj šťastné páry nepraktizujú, pretože sa naučili zvládať chyby vyspelým spôsobom. Aké je teda riešenie?

Zameraj sa na vďačnosť, oceňuj úsilie svojho partnera, prepni sa z myslenia „ja“ na „my“ a vnímajte sa ako tím, nie ako súperov. Precvičuj empatiu, nauč sa odpúšťať, nastav si zdravé hranice a uvedom si, že vytknutie pozitív je lepšie než vyzdvihnúť iba negatíva.

Avšak, ak si naďalej vyčítate veci, jedná sa o hlbší problém – nedôverujete si. A to si už musíte vyriešiť úprimnou a hlbokou konverzáciou, aby ste sa navzájom pochopili.

4. Niektoré veci nezostávajú len medzi vami

Jasné, povedzme si úprimne, kto sa z času na čas naposťažuje na svojho partnera? No takéto dlhodobé správanie má svoje následky a zabíja dôveru.

Nehovoriac o tom, že to dokáže spôsobiť aj iný problém. Tvoji blízki si môžu tvojho partnera na základe sťažovania zaškatuľkovať, prípadne ho ohovárať ďalej. Napríklad takto: „Počula si, že Monika bola s Peťom na Maldivách? Sa tvária ako šťastný pár a pritom viem, čo všetko mi Monika o ňom povedala.“

Inak povedané, narúša to nielen dôveru, ale môže to spôsobiť nedorozumenie či zbytočnú drámu v živote.

ohovaranie
Zdroj: Dupe/Cora Pursley

5. Mikromanažment

Pravidelne kontroluješ svoju polovičku, kde je, čo robí a s kým je? To nie je správanie milujúceho partnera, ale skôr toxického šéfa, ktorý mikromanažuje svojho zamestnanca.

Kontrola je maska, ktorá skrýva strach – strach z toho, že partner ťa podvedie, niečo vážne sa mu stane alebo spraví vec, ktorá ti vadí. Pre teba je to spôsob, ako chrániš svoj vzťah. No skutočnosť je taká, že ho dusíš. Čím viac sa snažíš mať partnera pod kontrolou, tým viac ho strácaš. Základom je hlavne dôvera. Bez nej neexistuje zdravý a šťastný vzťah.

@ben.duong

POV: you’re dating a controlling boyfriend

♬ original sound - Ben Duong

Ak máš pocit, že predchádzajúce vety sú o tebe a chceš to napraviť, praktizuj tieto kroky:

  • Uvedom si svoj strach – čoho sa bojíš? Že si partner nájde niekoho iného alebo sa vážne zraní? Identifikuj, odkiaľ plynie tento strach.
  • Postupne nechaj veci plávať. Nechaj partnera robiť to, čo robí, bez tvojho inputu. Skús mu viac dôverovať.
  • Úprimne komunikuj o tom, čo ťa trápi. Priznaj, že sa snažíš dôverovať tvojmu partnerovi, no nie je to úplne jednoduché.
  • Dôveruj procesu. Láska je predsa chaotická a istota v živote nie je nikdy garantovaná. Vytvoríš tak priestor pre niečo hlbšie, autentickejšie a krajšie.
laska, vztah
Zdroj: Dupe/Cora Pursley, Daniel Bughiu

💕 BONUS TIP: Rozpútaj debatu s Menučkom 

Úprimná konverzácia je základ každého šťastného vzťahu – či už kamarátskeho alebo romantického. A s humorom to predsa ide najlepšie, no nie?

Preto sme v kuchyni Refresheru „uvarili“ niečo, čo rozhodne rozpúta horúce a deep debaty. Predstavujeme ti kartovú hru Menučko, ktorá je inšpirovaná našou dating šou.

Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale zároveň sa nebojí ísť do hĺbky.

Hru servírujeme v štyroch chodoch:

  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.

menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(8)
Viac info
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 4 dny
Storky
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Lifestyle news
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 2 hodinami
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Petr Pavel Petr Macinka Spojené státy americké (USA)
Více
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
včera v 17:16
2
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
včera v 16:00
1
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
včera v 14:42
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
před 3 dny
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12
Mrkni, jak hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
před 4 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
včera v 16:46
Jak vnímá zpětně svou účast v Bacheloru jedna z nejvýraznějších tváří letošní řady Šárka?
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?
včera v 07:00
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse