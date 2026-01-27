V najnovšom slepom teste sme ochutnávali pistáciové krémy.
Miluješ pistácie? Nie si jediný. Aktuálne totiž zažívajú svoju zlatú éru. Nájdeš ich v croissantoch, v zmrzline, v káve a ak si skutočný milovník, tak máš krém aj vo svojej špajzi. Supermarkety majú na svojich pultoch rôzne druhy tohto populárneho lahodného krému. Rovnako ako pistácie, ani pistáciové krémy nie sú práve lacná záležitosť. Ak sa už rozhodneš malý pohárik s krémom kúpiť, pravdepodobne chceš, aby jeho náplň chutila skutočne ako pistácie a nie ako presladená cukrová hmota so zeleným farbivom.
Práve preto sme sa v redakcii rozhodli otestovať pistáciové krémy, ktoré sme našli na pultoch v bežne dostupných obchodoch. Pistáciové krémy sme kúpili v Lidli, v Kauflande, v Yeme či v dm drogérii. Hľadali sme krém s ideálnou konzistenciou, poctivým zložením a predovšetkým s autentickou chuťou.
Pistáciové krémy rôznych značiek a rôznych cenových relácií majú v sebe iný pomer orechov. Hoci neexistuje presné percento, ktoré by sa malo v kréme nachádzať, talianski odborníci majú v pomere jasno. Podľa nich by mal ideálny pistáciový krém obsahovať 45/50 % pistácií. Vtedy sa dá vraj hovoriť o kvalitnom, poctivom produkte. Je to pomer, pri ktorom sa dá krém stále dobre roztierať, no zároveň vynikne chuť zelených orieškov.
Ako sme testovali?
Ako býva u nás zvykom, išlo o slepý test. Do kuchynky sme si pozvali kolegov, ktorí sú milovníci pistáciového krému. Ešte pred ich príchodom sme do misiek rozdelili jednotlivé krémy. Zoradili sme ich od čísla 1 do čísla 5. Kolegovia ich postupne ochutnávali a okrem bodového hodnotenia krémy hodnotili aj slovne. Keďže sa pistáciový krém najčastejšie podáva s croissantami, tie na stole pri testovačke tiež nesmeli chýbať.
Hodnotenia kolegov sme zozbierali a vytvorili sme rebríček. Tak ktorý je ten najlepší?
5. miesto Lidl Deluxe
Jednotková cena: 21 eur/ 1 kg
Hodnotenie: 2,2/5 bodov
4. miesto ITALIAMO Lidl
Jednotková cena: 21 eur/ 1 kg
Hodnotenie: 2,6/5 bodov
Aj štvrté miesto obsadil pistáciový krém z Lidlu. Aktuálne majú na pultoch v ponuke krémy v Deluxe a ITALIAMO balení. Cena, gramáž a zloženie sú totožné, no aj tak nás zaujímalo, či budú krémy chutiť inak, keďže majú odlišný obal. Jediný údaj, ktorý sa líši v rámci zloženia a energetickej hodnoty, sú kalórie. Deluxe produkt, ktorý skončil na piatej priečke, má 2518 kJ/ 605 kcal a ITALIAMO má 2507 kJ a 603 kcal. Ostatné výživové údaje sú rovnaké.
Aj napriek tomu, že sa v hodnotení ocitli pod sebou, krém z kolekcie ITALIAMO získal lepšie skóre a bodové hodnotenie. Testujúcim sa páčila viac konzistencia, no chuťovo sa im zdal veľmi podobný ako druhý. Vzhľadom na totožné zloženie to nie je žiadne prekvapenie. „Je chuťovo veľmi rovnaký ako ten, čo sme testovali prvý,“ hovorí jeden kolega. Testujúcim sa zdal tento krém tiež o trochu sladší. „Nie je zlý a viem si ho predstaviť na hrianke,“ opisuje testujúca, ktorej sa zdal chuťovo v poriadku, no prekážala jej hustá konzistencia.
3. miesto Gustibus - Kaufland
Jednotková cena: 21,68 eur/ 1 kg
Hodnotenie: 3,2/5 bodov
Pistáciový krém talianskej výroby Gustibus Alimentari S.r.l. je podľa našich testujúcich zlatá stredná cesta. Obsahuje 45 percent pistácií, čo je podľa Talianov ideálny pomer. Rovnako ako tie z Lidla, aj tento obsahuje palmový tuk. Testujúcich však už na prvý pohľad zaujal farbou a textúrou. „Tento vyzerá luxusne a konzistencia vyzerá veľmi kvalitne. Chuť potešila, ale neohúrila. Nie je veľmi výrazná,“ hovorí testujúca, ktorú oslovil viac štruktúrou ako chuťou.
„Voní ako pistácia, ale je mega sladký,“ hovorí ďalšia, ktorej prekážala príliš sladká chuť. Viacerí testujúci sa zhodli na tom, že je krém veľmi sladký a trochu cukru by ubrali. Celkovo kolegov potešila viac jeho farba a konzistencia ako chuť, ktorá sa im zdala presladená.
2. miesto - Slowlandia
Jednotková cena: 93,27 eur/ 1 kg
Hodnotenie: 4/5 bodov
Druhý najlepší je pistáciový krém slovenskej značky Slowlandia, ktorý sme kúpili v Yeme. Je bez pochýb najdrahší a kilo by ťa vyšlo na takmer 100 eur. Ak však porovnáme zloženie tohto a ostatných krémov zo supermarketov, je rozhodne najzdravší. Neobsahuje žiadne emulgátory, aditíva ani palmový tuk. Je vyrobený zo 73 percent pistácií, čo je naozaj štedré. Okrem orechov sa v ňom nachádza cukor z kokosových kvetov, kakaové maslo, extra panenský olivový olej a morská soľ.
To, že ide o kvalitnejší krém, zistili testujúci už na pohľad. Má totiž úplne inú farbu. Ostatné krémy sú skôr zelené, no tento je hnedý. „Je v ňom najviac cítiť pistácie,“ zhodli sa všetci. Vzhľadom na ich pomer v kréme sa iný komentár nedal ani čakať. Tým, že je krém v porovnaní s ostatnými prírodnejší a zdravší, bol prirodzene menej sladký. To niektorým vyhovovalo a iným naopak prekážalo. „Zvolila by som ho do raňajkovej kaše, keď mám chuť na nejaké zdravšie jedlo. No celkovo by som chuťovo prijala sladší krém,“ hovorí jedna testujúca.
1. miesto - Dm drogerie
Jednotková cena: 26,25 eur/ 1 kg
Hodnotenie: 4,6/5 bodov
To, že majú v Dm-ke aj potraviny, nie je žiadnou novinkou. Keďže predávajú najmä trvanlivé a zdravšie potraviny, rozhodli sme sa krém hľadať aj tam a boli sme úspešní. Pistáciový krém s najväčšou gramážou zo všetkých sa stal absolútnym víťazom testu. Čo sa týka zloženia, obsahuje 25 percent pistácií, čo nie je ideálne a od zlatého štandardu to má ďaleko. Neobsahuje však palmový tuk a ako emulgátor je v ňom lecitín, ktorý je prírodný.
Bodovala jeho chuť, štruktúra aj vôňa. Jediné, čo sa testujúcim nepáčilo, bola farba, ktorá v porovnaní s ostatnými vyzerala čudne a na prvý pohľad krém nepôsobil vábne. Po ochutnaní však zmenili názor. „Tento krém je 10/10. Chutí presne tak, ako má pistáciový krém podľa mňa chuť. Je ľahký, krémový a cítiť v ňom pistácie,“ opisuje testujúca, ktorej sa stal favoritom. „Nevonia mi,“ hovorí ďalší testujúci. Práve na slabšej vôni sa zhodli viacerí kolegovia, no aj napriek tomu mu udelili najviac bodov.