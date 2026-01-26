Aby bola pauza vo vzťahu úspešná, musí mať jasné pravidlá.
„Možno by nám pomohla pauza.“ Ale čo tým vlastne myslíme? Chceme si oddýchnuť, zvážiť svoje city, alebo sa len vyhnúť rozchodu?
Slovo „pauza“ je vo vzťahoch mimoriadne kontroverzné a často rozbúri vášne. Stačí sa pozrieť na diskusné fóra či sociálne siete a je jasné, že na túto tému neexistuje jednotný názor. Pre niektorých je to jednoznačné „no go“ a synonymum konca, pre iných spôsob, ako si ujasniť myšlienky, získať odstup a vidieť veci z inej perspektívy.
Psychologička Zuzana Svepešová z platformy Ksebe pre Refresher hovorí, že pauza často nemá zmysel, ak slúži len na oddialenie rozchodu. „V praxi sa stretávam s tým, že jeden partner ju vníma ako šancu na zmenu, zatiaľ čo druhý už vzťah vnútorne ukončil alebo si chce nechať otvorené dvierka bez toho, aby musel urobiť jasné rozhodnutie. V takých prípadoch pauza len predlžuje neistotu a bolesť.“
Prinášame ti príbeh Simony a Lenky s odlišnými skúsenosťami. Aké najčastejšie chyby podľa psychologičky Zuzany ľudia robia pri pauze a či existuje ideálna dĺžka odlúčenia?
Pauza bola u nás skrytý rozchod, hovorí Simča
Príbeh Simony ukazuje, že pauza môže byť niekedy nevyhnutná, ale bez úprimnej nápravy a vzájomného rešpektu je len dočasným riešením, ktoré môže viesť k opakovaniu rovnakých problémov.
Simona hovorí, že pauzu vo vzťahu ako takú neuznáva. To, čo prežila ona, nevníma ako pauzu, ale skôr ako skrytý rozchod. Dôvodom bola zrada zo strany partnera, ktorá ju hlboko ranila. Nešlo pritom o fyzickú neveru, ale o jeho správanie. Partner venoval viac pozornosti, času a komplimentov iným ženám na sociálnych sieťach než jej.
Simona sa rozhodla od neho odísť s presvedčením, že si tým obaja ujasnia veci, ktoré v ich vzťahu nefungovali.
Hovorí, že aj keď počas prestávky vlastne nič neriešili, ich city boli stále silné, a tak sa znovu dali dokopy. „Vravela som si, že teraz to už musel predsa pochopiť a už bude dobre, po tom všetkom, čo sme si spolu prešli, náš vzťah bude pevnejší a lepší,“ priznáva Simona. Realita však bola iná. „Omyl, opäť iba môj vlastný sebaklam. Ak je láska a snaha len jednostranná, tak celý vzťah nemá zmysel.“
Simona zdôrazňuje, že skutočné uvedomenie si chyby a úprimná náprava sú kľúčové: „Hovorí sa, že chlap si uvedomí, čo mal, až keď to stratí. Pokiaľ si to uvedomí a dôjde k úprimnej náprave, tak možno má zmysel byť opäť v kontakte.“ Simona si uvedomila, že ak sa problémy opakujú, vzťah nemá budúcnosť a pauza bola zbytočná.
Aké pocity prežívala Simča pri odlúčení?
Najťažším momentom počas pauzy pre ňu bolo opustiť človeka, ktorého miluje. Vnútorný pokoj jej pomáhali udržať rodina a priatelia, no priznáva: „Mám síce priateľov a rodinu, ktorí vždy stoja pri mne a pomáhajú mi, ale tá mužská (partnerská) energia sa nedala nahradiť žiadnou aktivitou ani kamarátmi.“
Po všetkých skúsenostiach Simona získala jasnejší pohľad na vzťahy aj na seba samú. „Tento vzťah je mi veľkým ponaučením a dal mi mnoho lekcií. Ukázal mi, kde sú moje hranice, čo všetko viem tolerovať a čo už viac nie, a hlavne ma naučil, že ak sa niekto nechce skutočne zmeniť, tak ho treba nechať tak a ísť radšej svojou cestou, lebo potom trápim len sama seba a potláčam svoje vlastné ja.“ Simona hovorí, že ak vo vzťahu niekto hľadá únik či oddych od partnera, nie je to podľa nej pravá láska.
Psychologička vysvetľuje, že aby mala pauza vo vzťahu zmysel a skutočne viedla k želanej zmene, mala by mať jasné hranice. Dôležité je dohodnúť si jej dĺžku, mieru kontaktu a to, či ide aj o pauzu od intimity alebo randenia s inými ľuďmi.
Jasné pravidlá počas pauzy pomáhajú znižovať úzkosť a chaos v období, keď je kontakt medzi partnermi obmedzený.
Naopak, „voľná“ pauza bez dohôd často vedie k zvýšenej neistote, ktorá môže vyústiť do žiarlivosti, nedorozumení a pocitu zrady. „Hlavným cieľom pauzy by malo byť vytvorenie bezpečného priestoru na premýšľanie a prehodnocovanie, nie testovanie hraníc druhého. Keď sa nervový systém cíti pokojne a v bezpečí, dokážeme sa na situáciu pozerať objektívnejšie než v stave neistoty a vnútorného napätia. Pauza by preto mala byť vedomým procesom, nie emocionálnym vákuom,“ dodáva Zuzana Svepešová.
3-mesačná pauza Lenke pomohla
Kým v Simoninom prípade sa odlúčenie stalo len predĺžením bolesti, Lenka má s touto skúsenosťou úplne iný pohľad. Počas odlúčenia pocítila slobodu a získala priestor na objavovanie samej seba. Mala možnosť stretávať nových ľudí, uvidieť veci z inej perspektívy a uvedomiť si vlastnú hodnotu a sebavedomie. Tento čas jej pomohol lepšie pochopiť seba aj dynamiku vzťahu a pripravil ju na zdravšiu komunikáciu a porozumenie s partnerom.
„Obaja sme v podstate cítili, že náš vzťah bol dlhodobo veľmi zlý, aj keď to môj priateľ vyslovil až neskôr. Napokon som sa ho spýtala, či by sme neskúsili spoločné bývanie, ale on vtedy povedal „ešte nie“. V tom čase sme boli spolu šesť rokov, ja som mala 20 a on 18,“ približuje pre Refresher.
Nemali žiadne pravidlá, každý si išiel po svojom. Kontakt bol prakticky len z jeho strany, u nej vôbec. „Bola som ublížená, nahnevaná a urazená. Po mesiaci ma kontaktoval a chcel sa stretnúť. Asi týždeň som držala formu a nakoniec sme sa stretli. Bola to intenzívna skúsenosť, no potom ma opäť nahneval, takže nasledovala ďalšia pauza na približne tri mesiace.“
Práve počas tejto pauzy to pre ňu začalo dávať zmysel. Začala stretávať iných ľudí, bola slobodná a pocítila nový pocit žitia. Bolo to pre Lenku celé veľmi pozitívne. Jej partner si začal uvedomovať, že mu chýba a že je tou, s ktorou chce byť.
Táto skúsenosť ma veľmi posunula, vrátilo sa mi sebavedomie, ktoré som stratila počas posledných dvoch rokov nášho vzťahu, keď to bolo veľmi zlé.
Lenka zistila, že dokáže fungovať sama a dokonca omnoho lepšie. Jasnejšie si uvedomila, ako sa správala vo vzťahu, aká bola neznesiteľná, zakomplexovaná a prehnane citlivá. To všetko bolo dôsledkom strateného sebavedomia, a bolo prirodzené, že partnerovi to prekážalo. Pochopila, prečo nechcel posunúť ich vzťah na ďalšiu úroveň a riešiť spoločné bývanie, a aj prečo sa často hádali.
Nepredpokladala, že sa opäť dajú dokopy. Bola celkom uzrozumená s koncom, no spätne si uvedomila, že návrat k sebe bol možný, pretože obaja „zmúdreli“.
Vysvetľuje psychologička Zuzana Svepešová:
👉Neistota, žiarlivosť aj strach z rozchodu sú počas pauzy úplne prirodzené. Pomáha zamerať sa menej na správanie partnera a viac na to, čo máme vo svojich rukách – na vlastné potreby, hranice a hodnoty. Namiesto otázky „Čo robí on/ona?“ je často užitočnejšie pýtať sa: „Cítim sa v tomto vzťahu bezpečne? Čo mi tento vzťah dáva a čo mi dlhodobo berie? A ak by sa nič nezmenilo, vedel/a by som v ňom zostať?“
👉Podporné prostredie, rozhovory s blízkymi alebo terapeutická podpora môžu výrazne pomôcť zvládnuť emócie a vnútorné napätie. Ak je pauza uchopená vedome a so zámerom, môže sa stať ideálnym časom na učenie sa regulovať emócie a budovať vnútorný pocit bezpečia, ktorý nie je závislý len od partnera.
Lenka zistila, čo vzťahu predtým škodilo
„Vyrástli sme a dospeli. Moje šťastie a spokojnosť už nezáviseli od partnera, moja nálada nebola viazaná na neho. Aj keď nebolo všetko dokonalé, začali sme skutočne komunikovať a počúvať jeden druhého, a to nám predtým chýbalo.“ To, čo vznikalo ako nedorozumenia, domnienky a výčitky, zrazu pominulo. Odlúčenie umocnilo to dobré, čo bolo medzi nimi, pretože si uvedomili, že jeden druhého môžu stratiť.
„Zrazu si uvedomíte, že tých „30 %“, ktoré vám u partnera chýbali a pre ktoré ste rozmýšľali o rozchode, nie sú podstatné. Chcete len tých 70 %, ktoré sú vlastne 100 %. Komunikácia, skutočné počúvanie a snaha pochopiť toho druhého vedú k porozumeniu.“ Lenka hovorí, že bola veľmi žiarlivá, ale len preto, že nemala sebavedomie. Teraz vie, že nemusí, a ak partner odíde, môže. Nikto nikoho nedržia nasilu, ak sa to má skončiť, skončí sa to.
Lenka si myslí, že pauza má vždy zmysel, keď je vo vzťahu napätie a ľudia sa navzájom robia nešťastnými. Je potrebný odstup a čas, aby človek mohol fungovať sám, vidieť a zažívať veci samostatne, stretnúť sa aj s inými ľuďmi a pozrieť sa na vzťah z inej perspektívy. A možno aj skúsiť randiť.
„Mne to veľmi pomohlo. Samozrejme, niekedy je to len oddialenie rozchodu; ak sa po návrate nič nezmení a toxicita či nespokojnosť pretrvá, vzťah sa rozpadne,“ vraví Lenka na záver.
Existuje ideálna dĺžka pauzy?
Psychologička Zuzana Svepešová hovorí, že neexistuje univerzálna ideálna dĺžka pauzy, no mala by byť časovo ohraničená. Napríklad na niekoľko týždňov až maximálne niekoľko mesiacov.
Príliš krátka pauza často neprinesie dostatočný odstup a neumožní skutočnú reflexiu, zatiaľ čo príliš dlhá môže viesť k citovému odcudzeniu. Dôležitejšie než samotná dĺžka je to, ako partneri využijú tento čas. Každá výzva aj každý pár sú jedineční, preto sa čas na pauzu môže líšiť od situácie k situácii. Kľúčom je vzájomná dohoda o časovej osi, s ktorou sú obaja partneri stotožnení.
Ak sa nič nemení a partneri len čakajú, pauza stráca zmysel. Mala by viesť k jasnejšiemu rozhodnutiu. Či vo vzťahu pokračovať, a ak áno, tak ako, alebo ho ukončiť.
Zuzana ďalej informuje, že pri pauze môže byť užitočné dohodnúť si pravidelné krátke check-iny, ktoré pomáhajú overiť, či pauza plní svoj účel. Ide o krátke rozhovory alebo správy, v ktorých partneri reflektujú, ako sa cítia a na čom pracujú, bez toho, aby testovali alebo kontrolovali druhého. Forma a frekvencia komunikácie by mala byť vopred dohodnutá, aby sa znížila neistota a chaos.
Čo je najväčšia chyba, ktorú ľudia pri pauze vo vzťahu robia?
Kľúčovým bodom, ktorému je dobré venovať pozornosť počas pauzy vo vzťahu, je, aby sme ju nepoužívali ako únik pred zodpovednosťou alebo ako spôsob, ako si „nechať otvorené dvierka“.
Bez jasnej komunikácie a dohôd sa pauza často mení na zdroj ešte väčšieho zranenia. Preto je dôležité vzájomné porozumenie a súhlas toho, čo pauza pre obe strany znamená, aby mohlo dôjsť k vedomému využitiu času separácie.
„Pauza by nemala byť pasívnym čakaním, ale aktívnym obdobím sebareflexie a úprimnosti k sebe aj k partnerovi. Ak sa počas nej nerobí žiadna vnútorná práca na oboch stranách a nevenuje sa pozornosť problémom, kvôli ktorým pauza vznikla, po návrate do vzťahu sa veľmi rýchlo objavia tie isté ťažkosti znova,“ hovorí Zuzana Svepešová.