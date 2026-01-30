Tomáš je obkladač z východného Slovenska, ktorý má zákazky na dva roky dopredu.
Stará generácia stavbárov podľa neho pila preto, lebo ich vlastná robota nebavila, a asi sa potrebovali odreagovať. Komunikácia na stavbách bola tiež neprofesionálna, no aj to sa podľa Tomáša mení k lepšiemu. Má 27 rokov a on svoju prácu obkladača miluje.
„U nových remeselníkov sa toho posunulo viac, nielen to, že sa už nepije. (smiech) Určite je to lepšia komunikácia a prístup k práci. Viem to, keď niečo potrebujem riešiť alebo si poradiť. Keď som začínal ja, zo starej generácie mi nikto nechcel radiť. Smiali sa mi, že nech idem robiť niekde inde a že do ich partie nepatrím,“ hovorí pre Refresher Tomáš.
Už na základnej škole radšej trávil čas s otcom v dielni než sedením nad diktátmi. Dnes pôsobí v Košiciach, kde sa nebojí konkurencie a podľa vlastných slov si zarobí lepšie ako v zahraničí.
Ako reaguje na ľudí, ktorí „frflú,“ že robotníkov je málo a sú drahí? Ako zvláda lichôtky žien na svojom Instagrame? A čo sa stalo, keď ho na začiatku kariéry oklamali o niekoľko tisíc eur? To všetko a ešte viac sa dozvieš v rozhovore.
Mnoho ľudí sa s príchodom AI bojí o svoju prácu. Ty asi tento strach nemáš, že?
Haha, nie. Pokiaľ ide o fabriky, tam by som sa asi bál, pretože v tomto odvetví je veľmi jednoduché nahradiť človeka robotom alebo umelou inteligenciou. V mojej práci si viem predstaviť jedine nejakú formu výpomoci zo strany AI, nie úplnú náhradu.
Uvidíme, možno za chvíľu budú roboti obkladať kúpeľne...
No, tak to by som chcel vidieť. (smiech) Ak by prišli roboti, dal by som im robiť administratívnu činnosť a ja by som pokojne mohol len obkladať kúpeľne. (smiech)
Častokrát ľudia frflú, že nie sú robotníci, že ich je málo a keď sa aj nejakému ozvú, nemajú čas a musia na nich dlho čakať. Čo ty na to?
Najdlhšie na mňa klient ochotne čakal približne sedem mesiacov. Nešlo o to, že by musel. On sám chcel. Mal hotovú celú novostavbu, len kúpeľne stáli a čakali na realizáciu. Bol to jediný takýto prípad, na ktorý si spomínam, a klient mi vyslovene povedal, že nikoho iného nechce.
Robil som už pre veľa jeho známych, takže referencie zohrali veľkú úlohu. Je to predsa len niečo iné, než keď si vás niekto nájde iba cez Instagram. Bežne sa čaká aj viac než štyri mesiace, to je úplne normálne. Zároveň však nerobím veľké množstvo zákaziek naraz. To je dosť podstatné. Nefungujem tak, že „buchám“ jednu realizáciu za druhou každý mesiac.
Samozrejme, občas sa stretnem aj s nepríjemnými poznámkami typu: „Ako je možné, že na vás budeme čakať štyri mesiace?“
Každý, kto pracuje s ľuďmi vie, že sa nedá vyhovieť každému. Ja som však rád, že mám dlhodobo dostatok práce.
Teraz si na koľko mesiacov už obsadený?
Už minulý rok som mal takmer celý tento rok obsadený a teraz sa mi niektoré zákazky presúvajú už na rok 2027. Ľudia dnes začínajú stavať a uvedomujú si, že je dôležité riešiť tieto veci vopred. Takýchto klientov si veľmi vážim, lebo sú zodpovední.
Samozrejme, presný termín sa často nedá stanoviť úplne záväzne, keďže stavby sa zvyknú naťahovať, firmy meškajú a podobne. Je to bežná realita. Viem im však vždy sľúbiť, že v rozmedzí dvoch až troch mesiacov viem prísť a realizáciu urobiť, či už ide o obkladačky, kúpeľne a podobne.
Nechcem generalizovať, ale často sa pri robotníkoch používalo aj slovo „fušerina“...
Podľa mňa sa to pomaly mení, pretože prichádza nová generácia stavbárov. Áno, aj ja som sa učil od od starej generácie a stále sa celý život učíme, ale prístup sa mení. Dnešní stavbári pristupujú k práci inak. Samozrejme, už sa toľko nepije na stavbách, čo je pozitívne. (smiech)
Som veľmi lojálny voči svojím klientom. Napríklad klienti, ktorým som pred dvoma rokmi dokončoval stavbu, mi dnes píšu alebo volajú pri rôznych príležitostiach, na rodinné oslavy, meniny. Snažím sa s klientmi vytvárať blízky vzťah. Neviem presne, či je to vždy dobré alebo zlé, ale za päť rokov, čo to tak robím, som s tým nikdy nemal problém.
Čo iné sa ešte zmenilo?
U nových remeselníkov sa toho posunulo viac, nielen to, že sa už nepije. (smiech) Určite je to lepšia komunikácia a prístup k práci. Ľudia sú ochotní poradiť a spolupracovať.
Je rozdiel robiť niečo, čo musíš, a robiť niečo, čo chceš. Väčšina starých stavbárov robila prácu skôr z povinnosti, a preto sa nedivím, že pili. Bolo to podľa mňa ich uvoľnenie. (smiech)
Ty si na svojom Instagram raz napísal, že svoje povolanie miluješ. Ako si sa k tomu dostal?
Bol som vždy technický typ človeka, školu som neznášal. Hlavne písanie diktátov a podobné veci. Bol som „živé dieťa“, takže som veľa času trávil pri otcovi. Otec bol klasika dedinského typu a ja som už ako dieťa rád pracoval s náradím, zváračkou, motorom, čímkoľvek. Bavilo ma chytiť niečo do ruky, rozobrať, poskladať, opraviť, skúmať.
Tak som vedel, že smerujem k remeslu. Nevyberal som si školu s nejakým zameraním, vedel som, že by to pre mňa bolo zbytočné trápenie. Po škole som vyskúšal veľa rôznych pozícií vo fabrikách, dokonca aj v zahraničí, až som sa náhodou dostal do kamenárstva. Tam som našiel niečo ako vášeň pre svoju prácu.
Pracovali sme s kvalitnými kameňmi ako ónyx, žula, mramor. Robili sme kuchyne, krby a podobne. Naučil som sa všetko, čo dnes robia aj obkladači a kachličkári, pretože mnohé techniky vychádzajú práve z práce kamenárov. Bola to kvalitná škola.
Postupne som sa stal montážnikom, mal som vlastné stavby a zákazky, staral som sa o chlapcov, ktorých som vozil, učil a dohliadal.
A ako si sa osamostatnil?
Na chvíľu som sa presunul do zahraničia, ale keď sa doma zmenila situácia, vrátil som sa a zamestnal som sa v stavebnej firme. Vedel som, že s kameňom a technickými vecami si viem poradiť, takže som robil obklady a ďalšie práce. Zvládol som sa to naučiť veľmi rýchlo.
Majiteľ firmy bol rád, že konečne má kvalitného obkladača. Potom sme zobrali spoločne jednu veľkú zákazku. Na tej som sa však trošku popálil a mal som rôzne nedorozumenia. Z toho sa nakoniec stalo aj to, že som nedostal svoje peniaze.
Aj keď to bolo nepríjemné obdobie, založil som si vtedy svoju sročku. Dlho mi trvalo, kým som sa finančne dal dokopy. Našťastie, už vtedy som si fotil a točil svoju prácu, takže moje blízke okolie vedelo, čomu sa venujem. Volal mi kamarát, že jeho kamoška potrebuje urobiť kúpeľňu. A nakoniec som urobil kúpeľne rovno trom kamošom. Dodnes sú to moji kamaráti.
Musím povedať, že nebyť ich prístupu, ktorý bol veľmi tolerantný a trpezlivý, možno by som po tej zlej skúsenosti s hotelom skončil.
Oni boli pre mňa impulz, že ešte stále existujú dobrí ľudia a že má zmysel pokračovať v práci, ktorú robím.
Čo ťa naučil ten nepríjemný začiatok?
Dnes si dávam veľký pozor na ľudí. Nie som typ, ktorý by hneď veril každému. Už od prvého kontaktu s klientom cítim, či veci fungujú, alebo nie. Ak mám zlý pocit, kľudne sa stiahnem. Presuniem zákazky, ospravedlním sa a vycúvam. Mám to šťastie, že mám dostatok práce na to, aby som si mohol dovoliť také rozhodnutie.
Na druhej strane, keď sa s niekým dohodnem a prejde cenová ponuka, zmluvu už nikdy nezruším pre lepšiu ponuku. Keď dám slovo, dodržím ho. A môžem povedať, že okrem tých zlých začiatkov, ktoré som zažil, som za posledné roky nemal zlého klienta. To si musím zaklopať.
Ale určite sa aj teraz nájdu nejakí špekulanti, nie?
Je to aj o uhle pohľadu a očakávaniach. Mne úplne stačilo, že prvé roky som si vedel zaplatiť účty. Pre mňa bola každá zákazka cenná, aj keď som niekedy robil pre klienta prakticky zadarmo.
Z reálneho možného zárobku som si úprimne nechal len 20–30 %. Boli to fakt maličké peniaze, ale pomohlo mi to získať skúsenosti a stabilitu.
Posledné dva roky si už dávam pozor na svoje ceny. A teraz už väčšina klientov ani veľmi nechce zjednávať. Pre mňa sú tie ceny osobne už dosť vysoké, ale keď sa na to človek pozrie z opačného uhla, alebo si to sám vyskúša, vidí, že za tým je obrovská drina a čas.
Ako zvládaš fyzickú záťaž?
Predtým, než som sa zranil na ramene, som pravidelne chodil do fitka a staral sa o seba, takže fyzicky som na tom ok. Občas sa však stane, že už cítim, že mám dosť a idem domov. Nie som typ, ktorý by sa tlačil do práce na silu. Radšej prídem oddýchnutý a odovzdám 100 % výkon, než byť unavený a podávať len 50 %, lebo to sa s každým dňom nabaľuje a zhoršuje.
Po psychickej stránke je to však pre mňa stále náročné. Beriem si veci k srdcu a komunikácia s klientom vie byť veľmi vyčerpávajúca. Som otvorený, úprimný a lojalita je pre mňa veľmi dôležitá, niekedy až prehnane. A potom ma mrzí, keď spätnú väzbu od klienta nedostanem takú, akú by som očakával.
Ako to ovplyvňuje tvoju psychiku?
Deň začínam pomaly a vždy sa naraňajkujem, to je základ. Urobím si svoje veci a deň začínam okolo 8-9. V práci je to individuálne, niekedy je to päť až osem hodín. Niekedy sa dá spraviť len hodina či dve, inokedy musím ťahať aj 10 hodín, ale potom mám celý deň voľno.
Snažím sa nezahltiť sa prácou na úkor seba. Na začiatku som sa tomu úplne oddal, zanedbával som rodinu a všetko ostatné, ale už som sa naučil, že to takto nefunguje.
Vtedy si sa venoval len svojej práci?
Rád pracujem a mám svoju robotu veľmi rád. Ale už nedovolím, aby som cez prácu prichádzal o seba. Všetko som odložil bokom a venoval sa len jej na 100 %. Dnes už viem, že musím balansovať medzi pracovným nasadením a osobným životom.
Zo začiatku som mal otvorené naraz tri zákazky, takže každý klient bol nervózny, pretože som na žiadnej stavbe nebol úplne plnohodnotne prítomný.
Mňa to psychicky úplne zožralo. Za rok som schudol 20 kg, bol som neustále agresívny, v strese, nervózny.
S poslednými frajerkami to často znamenalo hádky, pretože po večeri som ešte stále riešil veci na mobile. Nie som typ, ktorý by bezcieľne scrolloval, väčšinou riešim prácu, hľadám inšpiráciu, videá, hudbu do videí, alebo komunikujem s klientmi a potenciálnymi klientmi.
Kým som si na to nezvykol, bolo to pre mňa náročné. Jedna vec je vedieť robiť manuálnu prácu, druhá vec je zvládnuť papierovanie a cenové ponuky. Mal som problém sadnúť si za počítač a spracovať cenovú ponuku. Musel som sa reálne premáhať, aby som ju dokončil.
Je horší taký klient, ktorý ti stojí stále za chrbtom, alebo taký, ktorý sa o tvoju prácu nezaujíma?
Obidvaja klienti sú ok. Na začiatku si však vždy určíme podmienky, náročnosť a očakávania, aby po dokončení neprišiel klient a nebol nespokojný.
Počas celej stavby s klientom komunikujem. Posielam fotky, videá, riešime problémy, vysvetľujem, čo sa dá a čo nie. Ak mám klienta, ktorý mi „stojí za chrbtom“, nevadí mi to, ba dokonca je to pre mňa fajn. Viem, že keď odídem zo stavby, nebude prekvapený. (smiech)
Máš nejaké príklady, keď si klientovi veľmi dobre poradil a zmenil svoj prístup?
Na začiatku som robil chybu, že som hneď prezentoval svoj pohľad, ale klienti často nechceli počuť inú možnosť, držali sa svojej predstavy. Postupom času som sa naučil, že je lepšie dať im viacero možností a nechať ich rozhodnúť. Som dosť detailný, najmä na obhliadkach, ktoré mi často trvajú aj dve hodiny.
Rád podporujem kreatívne nápady. Napríklad pri kuchyniach a kúpeľniach často riešime materiály. Mramor je krásny, ale na kuchynskú linku nepraktický, preto odporúčam žulu. Naopak, v kúpeľni sa nebojím netradičných nápadov, ako je lavička do sprchového kúta. Takú lavičku som prvýkrát robil pre staršiu klientku. Dodnes som rád, že som jej to ukázal a ona bola nadšená.
Čo sa týka dizajnu, páči sa mi minimalizmus, ale zároveň mám rád staré prvky, oblúky, netradičné riešenia. Naopak, malé kúpeľne v panelákoch, kde je málo možností kreatívneho riešenia, sa snažím vynechať, pretože tam sa človek často trápi so susedmi, výťahmi alebo parkovaním. Vždy mi viac vyhovuje robiť domy, je to najpríjemnejšie a kreatívne najzaujímavejšie pre mňa.
V komentároch na Instagrame som si všimla najmä reakcie od žien. Pri niektorých som sa až červenala. (smiech) Sledujú ťa viac muži, či ženy?
Haha, hneď sa na to pozriem. No, štatistiky ukazujú, že 62 % mojich sledovateľov sú muži a 37 % ženy. Takže možno podľa komentárov vyzerá, že ma sledujú prevažne ženy, ale chlapov je dosť. Väčšinou malí podnikatelia, stavbári ako ja či firmy.
Ale v dm's sú určite viac ženy. (smiech)
Čo sa týka komentárov a správ, tak je pravda, že je to zaujímavé. (smiech) Niektoré sú úplne bežné, iné sú trochu také úchyláčiny. S pribúdajúcim vekom si všímam, že ženy sú v tomto smere niekedy odvážnejšie.
Pri zariaďovaní domov či bytov často muž rieši technické a praktické veci a žena sa stará o estetiku. Preto si myslím, že mnohí sledujú môj profil, či už pre inšpiráciu, alebo aby vedeli, ako by prebiehala rekonštrukcia u nich doma.
Takže komunikuješ často so ženami aj pri stavbe...
60–70 % mojich zákaziek riešim výhradne s manželkami alebo partnerkami. Zo začiatku to pre mňa bolo náročné, hlavne vysvetľovať technologické postupy a detaily, pretože nie každý sa vyzná.
Postupne som si však našiel spôsob, ako komunikovať so ženským pohlavím, a teraz to prebieha hladko.
Mal si nejakú skúsenosť naživo, že žena prekročila hranice?
Raz. Buchla ma po zadku.
Ako si reagoval?
Povedal som jej: „OK, ale nech sa to druhýkrát neopakuje.“ Nebolo to o tom, že by mi bolo veľmi nepríjemné. Ale zároveň som si vedomý mojej pozície a rešpektujem hranice, takže takéto situácie riešim s humorom, ale aj s ohľadom na to, aby to bolo korektné.
No ale čo ti do tých správ píšu? (smiech)
Tak, niekedy je to naozaj len o pracovnej stránke. Ale aj v komentoch si asi čítala, že často píšu to, že, takého muža by som chcela mať doma. Niekedy si pozriem ten profil, a má tam celú svoju rodinu, tak je to také divné. (smiech)
Aj tebe niekedy „ušlo“?
Snažím sa vždy zostať profesionálny. Som síce mladý a občas sa mi stane, že mám nejakú hlúpu poznámku, ale okamžite sa ospravedlním, keď cítim, že niečo nevyznelo správne. Skúsenosti z kamenárstva ma naučili, ako profesionálne reprezentovať firmu. Profesionalita bola vždy základ.
Vieš si zarobiť na východe Slovenska dobre?
Áno, veľmi dobre. Keď som pracoval v zahraničí, v Nemecku, Holandsku, Anglicku, vždy len krátko, zistil som, že ani tamojšie platy nedokážu prekonať to, čo si viem zarobiť doma, ak sa snažím a pracujem efektívne.
To je zaujímavé. Často práve robíme rozhovory so Slovákmi, ktorí odišli za lepšími peniazmi do zahraničia.
Je pravda, že niektorí remeselníci, napríklad elektrikári s certifikátmi, môžu v zahraničí zarábať lepšie. Ale napríklad obkladači alebo kamenári, ktorých pozorujem, väčšinou dostávajú hodinovú mzdu, čo pre mňa nie je vhodné. Táto práca sa nedá robiť na hodinovku.
Čo sa týka ceny práce, môže vystúpiť aj na desiatky tisíc eur, v závislosti od materiálov, komplikovanosti a dizajnu.
V akom rozmedzí sa dnes pohybujú ceny za obklad?
Najdrahšiu kúpeľňu som nacenil asi na 10-tisíc eur, pričom išlo o malú kúpeľňu s plochou okolo 4–5 metrov štvorcových. Samozrejme, dnes sú drahé aj kuchyne, a to hovorím len za robotu, bez materiálu. Priemerne sa cena za robotu kúpeľne pohybuje od 3,5 tisíc, bežne 4–5 tisíc.
Vo svojich videách často hovoríš ,,čip-čap.'' Čo to znamená?
Jednoduché, keď niečo “spravím raz dva” tak v Nemecku sme s bratom mali “spravím čip čap.” Nemci to začali používať v zmysle keď niečo trebalo spravit rýchlo a dobre. (smiech)