V čom spočívajú virálne ajurvédske pobyty a aké majú v skutočnosti účinky? O tom porozprávali známe Slovenky, ktoré absolvovali pobyt na exotickej Srí Lanke a uznávaný gastroenterológ Ladislav Kužela.
„Bola som unavená sama zo seba. Z toho, ako stále fungujem, usmievam sa a zvládam.“ Toto je dôvod, pre ktorý sa Zuzana Vačková rozhodla vyskúšať ajurvédske pobyty. V rovnakom stave únavy a vypätia sa dnes nachádza veľa ľudí. Niekedy pri takomto stave už poriadny spánok a bežná dovolenka nestačí a na rad by mal prísť poriadny reštart. Práve to sľubuje ajurvéda. Nie je len o olejoch a masážach. Je to o prísnom režime a kvalitnej strave. O svojej skúsenosti s ajurvédskymi pobytmi nám porozprávali herečky Zuzana Vačková a Kristína Svarinská a influencerka Ema Fajnor. Ich autentické skúsenosti obohatila aj Karin Grófová, ktorá ajurvédske pobyty dlhodobo organizuje.
V posledných rokoch sa slovo „ajurvéda“ stalo buzzwordom moderného wellness priemyslu. Pre niektorých je táto liečebná metóda bežná súčasť starostlivosti o svoje zdravie či obohatenie liečby tradičnej medicíny a pre iných to znamená poslednú záchrannú brzdu pred totálnym vyhorením. Čo je vlastne ajurvéda a prečo sú za tieto pobyty ľudia ochotní platiť tisíce? To nám prezradili ženy, ktoré si ju vyskúšali na vlastnej koži.
Ajurvéda nie je bezstarostná dovolenka, ale liečenie
Odborníčka Karin Grófová, ktorá liečebné pobyty organizuje, upozorňuje na zásadný rozdiel v chápaní tohto konceptu. „Pre mnohých je najväčším šokom to, že ajurvéda nie je pasívny wellness, ale vedomý liečebný proces. Áno, masáže sú príjemné, no sú len jednou časťou celku. Zrazu sa spomalí tempo, zmení sa strava, zmizne káva, alkohol, sladkosti, na ktoré boli niektorí roky zvyknutí, a vypnú sa vonkajšie podnety. Človek sa po prvýkrát po dlhej dobe naozaj stretne sám so sebou,“ vysvetľuje. Ak o ajurvéde teda premýšľaš, mal by si počítať s tým, že ideš na liečenie, ktoré si vyžaduje aj tvoju vôľu a úsilie na zdraví a celkovej pohode pracovať.
Motivácia klientov vybrať sa na druhý koniec sveta do prísneho režimu je rôzna. Karin Grófová delí klientov do troch skupín:
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo sa známe Slovenky rozhodli vyskúšať ajurvédu.
- Čo bolo pre nich počas pobytu najnáročnejšie.
- Koľko ajurvédske pobyty stoja.
- Či sa ich oplatí absolvovať.
- Čo si o ajurvéde myslí uznávaný gastroentrológ Ladislav Kužela.
Vyhorení: Ľudia unavení nielen fyzicky, ale najmä vnútorne. „Je to dlhodobý stres, tlak na výkon, nespavosť, úzkosti či strata radosti zo života.“
Ľudia s diagnózami: Chronické, autoimunitné či hormonálne alebo metabolické poruchy. „Ayurvéda tu nepracuje len so symptómami, ale hľadá príčinu nerovnováhy a podporuje telo v jeho prirodzenej schopnosti regenerácie, vždy s rešpektom k individuálnemu stavu a v spolupráci s klasickou medicínou.“
Čo si o ajurvéde myslí uznávaný gastroenterológ?
Na otázky o účinkoch ajurvédskych pobytov odpovedá pre Refresher aj uznávaný gastroenterológ doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD. MPH.
Viac než len dovolenka
Mnohí sa na ajurvédu pozerajú ako na relax, no docent Kužela v nej vidí jasné prieniky s modernou medicínou: „Z pohľadu modernej medicíny sa stále viac ukazuje, že nejde len o ‚dovolenku‘, ale jedná sa aj o formu komplexnej liečby. Mnohé civilizačné ochorenia majú spoločný základ – chronický systémový zápal. A ajurvédsky pobyt útočí na zápal aj chronický stres naraz.“
Prečo je dôležitým elementom ajurvédy strava?
Ľahká rastlinná strava a teplo znamenajú menej dráždenia pre sliznicu a menej kvasenia.
„Náš tráviaci trakt má rád rytmus. Keď jeme v rovnakom čase, zlepšuje sa koordinácia pohybu čreva a u mnohých sa tým zlepší pocit ‚státia‘ potravy, nafukovanie či zápcha,“ vysvetľuje L. Kužela. Kľúčovú rolu hrajú aj prebiotiká (vláknina), ktoré sú pre naše dobré baktérie doslova pochúťkou. „Keď sú naše baktérie sýte, odmenia sa nám tým, že posilnia našu imunitu a pomôžu aj s náladou – nakoľko črevá a mozog sú prepojené viac, ako sme si mysleli.“
Práve spojenie stravy s meditáciou a masážami považuje za najväčšiu silu pobytu. Cez blúdivý nerv totiž vysielame signál do celého vnútra: „Keď meditujeme a spomalíme, aktivujeme režim ‚oddychu a trávenia‘. Naopak, pri strese telo presúva krv z tráviaceho traktu do svalov. Upokojenie nervovej sústavy teda nie je len príjemný bonus, je to fyziologický predpoklad na to, aby sa tráviaci trakt mohol zregenerovať.“
Kedy byť opatrný?
Hoci je docent Kužela fanúšikom tohto prístupu, zdôrazňuje, že ajurvéda nenahrádza klasickú liečbu: „Pobyt nie je náhrada onkologickej liečby či terapie pri Crohnovej chorobe a ľudia by kvôli nemu nemali odkladať plánované vyšetrenia. Je to však veľmi účinný nástroj na stabilizáciu pacienta.“ Opatrnosť odporúča aj pri akútnych infekciách, tehotenstve či poruchách príjmu potravy.
Ak si má človek z pobytu niečo odniesť, nemal by to byť zoznam zakázaných potravín, ale to, ako si dokáže rozšíriť jedálniček a udržať si schopnosť spomaliť.
Kristína Svarinská chodí na ajurvédu pravidelne už sedem rokov
Pre Emu Fajnor bola ajurvéda dlhoročný sen. O tému sa zaujímala už od tínedžerského veku, keď fungovala ako vegánka. „Vedela som, že takéto ozdravné pobyty existujú, lenže vzhľadom na to, že sú dosť drahé, som ani nedúfala, že sa na nejakú takú dovolenku niekedy naozaj dostanem. Keď ma kamarátka pozvala s jej rodinou, veľmi som sa potešila, lebo som nechcela ísť do divočiny na druhú stranu sveta sama.“
Pre herečku Zuzanu Vačkovú bol impulz oveľa naliehavejší a osobnejší. Popisuje stav, v ktorom sa pravdepodobne nájde mnoho vyťažených a zaneprázdnených ľudí. „U mňa to nebolo o trende, skôr o tichom hlase tela, ktorý sa už nedal prehliadať. Nebol to jeden konkrétny zdravotný problém. Pravdupovediac, už som bola unavená sama zo seba. Z toho, ako stále fungujem, usmievam sa, zvládam. Navonok je všetko v poriadku, ale vnútri som cítila veľkú únavu, ktorá sa nedá dospať. Uvedomila som si, že ak chcem ďalej dávať energiu druhým v práci, rodine, publiku, musím ju najprv doplniť sama sebe.“
Herečka Kristína Svarinská zasa absolvovala svoj prvý pobyt v roku 2018 počas osobných zmien a odvtedy chodí pravidelne. Dnes má za sebou už sedem pobytov a každý si užíva naplno. „Potrebovala som sa nejak upratať duševne aj fyzicky. Pre mňa to vôbec nebola voľba, že sa idem niekam ‚zavrieť‘. Videla som v tom možnosť oddychu. Na ajurvédu sa snažím chodiť pravidelne raz za rok a vnímam to ako obrovskú odmenu.“
Emu Fajnor prekvapil prísny denný režim
Jednou z vecí, ktorá účastníkov prekvapí najviac, je náhla zmena denného režimu. Ponocovanie na ajurvéde neexistuje. Spávať sa chodí pred polnocou a prvé procedúry sú už o ôsmej ráno. „Prísnosť toho režimu je naozaj náročná. Zrazu sa zmení teplota ovzdušia, máš jetlag a zmení sa veľa vecí. Keby tá zmena bola postupnejšia, bol by to pre telo menší šok. Nie je to len také ‚lážo-plážo‘. Si unavený, lebo o desiatej večer musíš ísť spať, aby si o siedmej vstal a už o ôsmej bol na prvej masáži. Tým, že máš 2 až 3 procedúry denne, plus jogu, je to fakt náročné,“ opisuje Ema Fajnor, ktorá zvládala ťažko najmä zmenu režimu.
Ajurvédsku stravu budeš milovať alebo nenávidieť
Kameňom úrazu ajurvédy je pre mnohých Európanov strava. Ajurvéda totiž kladie dôraz na Agni – teda tráviaci oheň. Všetko je teplé, varené a ľahko stráviteľné. Štúdie potvrdzujú, že stav nášho mikrobiómu priamo ovplyvňuje našu náladu a imunitu. Aby sa telo liečilo, nesmie míňať energiu na zohrievanie studeného jedla v žalúdku.
„Čo sa týka teploty jedla, to je niečo, s čím som mala fakt problém. Ja mám rada studenú čerstvú zeleninu a bolo pre mňa ťažké byť tam bez šalátu. Všetko je tepelne upravené, navyše počas dňa pijete len teplú vodu alebo čaje. Tento teplý element som si moc nešla a často som jedla menej, než by som mala, lebo mi to nebolo až tak po chuti.“
Kristína Svarinská naopak ajurvédsku stravu miluje. „Je to vegetariánska strava, samá zelenina a ovocie, žiadne mäso, alkohol, žiadna káva. Pre mňa to nie je žiaden problém, vždy sa na to teším. Ale viem si predstaviť, že pre niekoho to môže byť obrovská zmena,“ vysvetľuje.
Zuzana Vačková mala obavy z hladu, no realita ju prekvapila. „Myslela som si, že budem stále hladná, unavená a že to bude hlavne o tele. Prekvapilo ma však, koľko energie sa objavilo, keď telo prestalo tráviť ‚zbytočnosti‘.“
Očista vyvolá emócie a myšlienky, ktoré ľudia dlho potláčali
Jadrom pobytov je proces nazývaný Panchakarma – hĺbková očista. Telo sa zbavuje toxínov a Karin Grófová to nazýva fázou „vyhadzovania smetiaku“. „Prvé dni bývajú náročné, objaví sa únava, zvláštne telesné pocity, emočné výkyvy. Je to moment, keď telo vyhadzuje to, čo v sebe dlho nosilo. A potom príde zlom. Príliv energie a ľahkosť,“ vysvetľuje, ako očista prebieha.
Zuzana Vačková popísala veľmi silnú, psychickú formu tejto očisty. „Samozrejme, krízu som mala. A bola veľmi tichá. Myslím, že bez toho by to ani nebolo poctivé. Najťažšie pre mňa nebola strava, ale spomalenie. Zrazu nemáte kam utekať, obmedzíte telefón a ste bez hluku. A vtedy prídu emócie, myšlienky, únava. Keď sa takto zastavíte, zrazu začnete počuť veci, ktoré ste dlho potláčali,“ opisuje svoje pocity.
Kristína Svarinská zažíva podľa jej slov na každom pobyte očistu. „Je to buď fyzická alebo vnútorná. Aj keď človek chce alebo nechce, vždy sa to deje na nejakej úrovni. Spomalením človek procesuje veci, o ktorých nevedel, že ich procesovať má,“ vysvetľuje.
Oplatí sa prísny ajurvédsky pobyt absolvovať?
Ema, Zuzana aj Kristína sa zhodujú, že áno, hoci každá si odniesla niečo iné.
„Určite človek schudne a detoxikuje sa. Je to reštart hlavy, vypnutie zo systému. Zažiješ tam zen moment. Môže to byť ale záťaž na vlasy, lebo ti ich tam stále olejujú a je to taký typ oleja, čo si z vlasov ani nevieš vyprať.“
„Ľudia mi hovoria, že pôsobím pokojnejšie, oddýchnutejšie. Pleť mám jasnejšiu, pohyb ľahší. Váha nebola to hlavné, ale telo si našlo rovnováhu. To podstatné sa udialo vo vnútri – ten pocit, že nemusím stále niekam utekať. A to stačí.“
„Jasné, všetky super zmeny ako pleť a váha sa udejú. Ale dôležitejšie je to vnútri. Absolútny oddych a naplnenie energetických zásob. Každý zo 7 pobytov mi priniesol niečo iné. Tá aktuálna skúsenosť je vždy špecifická a to na tom milujem.“
Aj podľa Karin Grófovej je vidno zmeny na ľuďoch fyzicky. „Vidím, ako sa mení energia klientov, výraz v tvári, spôsob, akým sa hýbu. Mnohí hovoria, že sa konečne dobre vyspia a cítia radosť,“ vysvetľuje.
Dokážu dodržiavať ajurvédske návyky aj počas bežného pracovného tempa?
Najväčšou výzvou je návrat do európskeho tempa. Nie každému sa podarí odniesť nové ajurvédske návyky aj na Slovensko a často sa po prílete domov vrátia do starých koľají. Zuzana Vačková si odniesla z pobytov nový prístup k stresu. „Kedysi som mala pocit, že musím všetko zvládnuť a hneď. Dnes si dovolím povedať ‚teraz nie.‘ Stres úplne nezmizne, ale dokážem ho korigovať. Viac dýcham, menej tlačím na seba.“ Priznáva, že podľa princípov ajurvédy každý deň nežije, no viac dbá na to, čo a kedy je. Doma na Slovensku si tiež z času na čas dopraje olejové masáže, ktoré sú pevnou súčasťou ajurvédskych procedúr.
Kristína Svarinská priznáva, že návrat do reality býva rýchly. „Zo začiatku bol ten zážitok citeľný dlhšie, teraz čerpám skôr v danom momente. Návrat do reality býva dosť rýchly, ale mám nastavené rituály – teplé raňajky a jogu. Pochopila som, že dodržiavať všetky pravidlá v bežnom živote je nemožné. Netreba sa z toho zblázniť.“
Karin Grófová odporúča princíp 80:20. „Keď človek dodržiava väčšinu jednoduchých odporúčaní (prevarená voda nalačno, rytmus dňa) a nechá si priestor pre život, telo sa mu odvďačí.“ Individuálne odporúčania od ajurvédskeho lekára však každý človek obdrží na konci pobytu. „Čo jesť, čomu sa vyhýbať a dostane aj celé poradenstvo k dennému režimu. Nejde o extrémy, ale malé zmeny,“ približuje.
Podľa odborníčky neexistuje žiadna frekvencia ajurvédskych pobytov, ktorá by zabezpečila, že budú výsledky udržateľné a citeľné. Dôležité je podľa nej počúvať vlastné telo a samozrejme to závisí od zdravotného stavu či životného tempa. Ľudia, ktorí prichádzajú s vážnejšími zdravotnými problémami, často siahajú po udržiavacom pobyte. Podľa Karin chodia raz až dvakrát ročne. Striedajú dlhšie pobyty v Ázii a krátke v Európe, napríklad v Maďarsku. „Ľudia, ktorí vnímajú ayurvédu skôr ako prevenciu, často chodia raz za 1 až 3 roky ako vedomý reset, ktorý im pomáha zostať v rovnováhe skôr, než sa objavia problémy,“ vysvetľuje.
Ak majú všetci ľudia na liečebnom pobyte rovnaké procedúry, nejde o autentickú ajurvédu
Ponúk ajurvédskych pobytov je dnes na internete skutočne mnoho. Tieto liečenia nepatria k najlacnejším záležitostiam, a preto je dôležité vybrať zodpovedného sprostredkovateľa. Mnohí si totiž bohužiaľ urobili z ajurvédy biznis, ktorý zarába na dôverčivosti klientov. Karin Grófová varuje predovšetkým pred komerčnými napodobeninami týchto pobytov. „Často nejde o liečebný pobyt, ale o wellness verziu, kde majú všetci klienti rovnaké terapie. Pravá ajurvéda je individuálna. Základom je skúsený lekár, kvalitní terapeuti a dobrý kuchár. Odporúčam obrátiť sa na odborníka, ktorý rezorty pozná osobne.“