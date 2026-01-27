Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
27. ledna 2026 v 11:00
Čas čtení 5:08

Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V čom spočíva ich kľúč k šťastnému vzťahu?

Láska v Hollywoode často pripomína rýchlu jazdu – vášnivý štart, veľké emócie a rovnako rýchly koniec. Napriek tomu existujú páry, ktoré dokazujú, že aj vo svete reflektorov, slávy a neustáleho tlaku sa dá vybudovať pevný a dlhodobý vzťah.

Niektorí stavili na slobodu, iní na priateľstvo, ďalší na vedomé rozhodnutie zostať spolu či na neustálu prácu na sebe. Spoznaj známe dvojice a ich recepty na fungujúcu lásku a možno ťa niektorý z nich inšpiruje aj v tom tvojom.

Rita Wilson a Tom Hanks: Kým existuje iskra, vždy budete mať oheň

Tom a Rita sa zoznámili už v 80. rokoch na filmových a televíznych natáčaniach a ich vzťah sa z priateľstva postupne prehĺbil do celoživotnej lásky. Tom Hanks sa v jednom rozhovore vyjadril, že pri prvom pohľade na Ritu si povedal niečo ako: „Toto je ono!“ – a táto spontánna vzájomná príťažlivosť sa im stala základom manželstva, ktoré trvá takmer 40 rokov.

Rita na svojom Instagrame napísala, že v každom dlhodobom vzťahu, ak máte šťastie, začínate iskrou, ktorá sa roznieti do trvalej lásky, a že tento oheň treba udržiavať. „Pokiaľ máte iskru, vždy budete mať oheň," zakončila. 

@smoothradio They tied the knot in 1988 🥰💜 #tomhanks #ritawilson #tomhanksfan #tomhanksedit #ritawilsonhanks ♬ This Will Be - audios4you

Victoria a David Beckham: Vo vzťahu musíte rásť spoločne

Napriek tomu, že momentálne to v rodine Beckhamovcov vyzerá na menšie zemetrasenie, Victoria a David zostávajú pokojní. Tak ako počas každej krízy, ktorú museli počas svojho viac ako 25-ročného vzťahu zvládnuť. 

Ich vzťah je postavený na pevných základoch vzájomného rešpektu, dôvery a neustálej podpory, čo im umožňuje čeliť aj náročným chvíľam s pokojom a odhodlaním. Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti sa vždy dokázali postaviť k problémom čelom a spolu ich prekonať.

„Po 25 rokoch som Davidovi povedala, ako veľmi ho milujem, podporujem a vždy chcem, aby bol tou najlepšou verziou seba samého, a on to pre mňa robí. Je naozaj dôležité, aby to videli aj naše deti,“ povedala Victoria Beckham o svojom vzťahu s Davidom. „Nie je to vždy ľahké, a myslím si, že ak nájdeš niekoho, s kým môžeš rásť, potom si naozaj požehnaný.“

@spotifypodcasts "We have both changed, but we've changed together." 💚 🎙️: Skip intro #skipintro #victoriabeckham #marriage #gettingmarriedyoung #spotifypodcasts ♬ original sound - Spotify Podcasts

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick: Každodenné rozhovory

Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick sa stretli na začiatku 90. rokov v roku 1997 si povedali svoje áno. Po viac než 20 rokoch manželstva sa ich vzťah stále vyvíja a rastie. „Vzťah je ako živý organizmus,“ myslí si herečka.

Hviezda seriálu Sex v meste považuje za dôležité vo vzťahu viesť hlboké rozhovory, no nezabúdať ani na bežné každodenné otázky. „Ako sa dnes máš? Čo práve čítaš? Na čom pracuješ?“

Tento otvorený a úprimný dialóg je podľa nej základom ich úspešného manželstva. Vzťah medzi nimi nie je len o láske, ale aj o vzájomnom zaujímaní sa o to, čo ten druhý prežíva. „Je to neustály proces vzájomného objavovania sa, čo nám pomáha udržiavať náš vzťah živý," dodala.

@pagesix

SJP knew Matthew Broderick was "the one" pretty early on in their relationship. 🥰

♬ original sound - Page Six

Blake Lively a Ryan Reynolds: Sme najlepší priatelia 

Herecká dvojica si svoje áno povedala v roku 2012 a odvtedy patrí k stabilným manželským párom Hollywoodu. A ich recept na lásku? Priateľstvo.

Ryan Reynolds a Blake Lively vo viacerých rozhovoroch opakovane povedali, že v prvom rade sú najlepší priatelia. Podľa herca je práve priateľstvo základom ich manželstva a dôvodom, prečo ich vzťah funguje aj pod tlakom slávy. Herec sa viackrát vyjadril, že Blake je človek, s ktorým sa najviac smeje a ktorému bez výhrad dôveruje.

Blake Lively nedávno priznala, že sa s manželom rozprávajú o všetkom – od práce až po úplné maličkosti bežného dňa. Zdôraznila, že ich vzťah funguje práve preto, že sú si navzájom partnermi a kamarátmi zároveň. 

@entertainmenttonight There’s no kind of love we want more this Valentine's Day than what Blake Lively and Ryan Reynolds have. 💖 #blakelively #ryanreynolds #deadpool ♬ original sound - Entertainment Tonight
Úprimná komunikácia a otvorenosť sú základom šťastného vzťahu. Ak chceš, aby aj tvoj vzťah postupne silnel a bol plný lásky, musíte mu s partnerom venovať pozornosť, čas a úsilie. Jedným zo spôsobov, ako prehlbovať vzájomnú blízkosť, je neustále spoznávanie sa. Vždy totižto budú témy a oblasti, ktorých ste sa spoločne nedotkli. 

V Refresheri sme si pre teba pripravili skvelú kartovú hru inšpirovanú našou dating šou Menučko, prostredníctvom ktorej môžete s partnerom na jeden večer odložiť rutinu a otestovať svoj flirt a odvahu. Táto hra je zábavná, odvážna a ideálna na date nights, ktoré rozhodne nebudú nudné.

Hru servírujeme v štyroch chodoch:

❤️ Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.

❤️ Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.

❤️ Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?

❤️ Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.
menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(8)
zisti viac

LaTanya Richardson a Samuel L. Jackson: Láska je rozhodnutie

Prvá iskra medzi hercami preskočila už počas štúdia v 70. rokoch. Vzali sa v roku 1980 a ich manželstvo tak trvá už viac než štyri desaťročia. Oboch spojila nielen láska k herectvu, ale aj podobné hodnoty a pohľad na život.

Počas dekád si prešli náročnými obdobiami, vrátane Jacksonových osobných bojov so závislosťou a neskorším liečením. Dnes obaja otvorene hovoria o tom, že ich vzťah nestál na dokonalosti, ale na spoločnom odhodlaní. Ako sa zhodli v jednom rozhovore, na začiatku vzťahu si sľúbili zostať spolu za každých okolností, aj keď to nebude jednoduché. 

„Zostaneme spolu, nech sa deje čokoľvek. Vymyslíme to,“ zaspomínala si LaTanya Richardson na sľub, ktorý si s manželom dali. „Sme dvaja ľudia, ktorí sa navzájom rešpektujú, milujú sa a starajú sa jeden o druhého,“ dodal herec.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by LaTanya Richardson Jackson (@ltjackson_)

Penélope Cruz a Javier Bardem: Práca a súkromie sú prísne oddelené

Dnes 51-ročná Penélope mala len 16 rokov, keď sa prvý raz stretla so svojou životnou láskou. Hoci medzi nimi už vtedy preskočila iskra, vzťah sa nemohol rozvinúť – Javier mal 22 rokov a Penélope bola neplnoletá.

Javier Bardem neskôr priznal, že už vtedy bola medzi nimi silná chémia, no zostali len pri profesionálnom kontakte. Ich cesty sa tak na dlhé roky rozišli. Keď sa po rokoch znovu stretli, láska dostala druhú šancu – tentoraz už v správnom čase. 

Napriek tomu, že si svoje súkromie a vzťah prísne chránia, v niekoľkých rozhovoroch predsa len prezradili, čo považujú za kľúč k fungujúcemu manželstvu trvajúcemu už 15 rokov.

Zhodli sa, že najdôležitejšie je jasné oddelenie práce od súkromného života a vedomé neprenášanie hereckých rolí domov. „Keď máte v práci zlý deň, ovplyvní vás to aj doma. U hercov je to rovnaké, ale dôležité je vedieť, že medzi fikciou a realitou je jasná hranica,“ uviedol herec.

@gma Javier Bardem says he loves working with his wife, Penélope Cruz. ❤️ #javierbardem #penelopecruz #couplegoals ♬ original sound - Good Morning America

Goldie Hawn a Kurt Russell: Človek potrebuje voľnosť

Napriek tomu, že sa nikdy nepostavili pred oltár, sú spolu už neuveriteľných 42 rokov. Goldie Hawn a Kurt Russell sa netaja tým, že ich láska nepotrebuje oficiálny papier a že kľúčom k úspechu je niečo celkom iné.

Goldie nedávno otvorene priznala, že kľúčom k ich dlhodobej láske je sloboda. Sama seba prirovnala k vtákovi, ktorý potrebuje otvorené dvierka klietky, aby mohol zostať – nie odletieť. Podľa nej je dôležité nezlúčiť sa s partnerom do jednej identity, ale zachovať si vlastnú osobnosť.

„Som vták. Ak necháš dvierka klietky otvorené, možno nikdy nevyletím. Ale ak tie dvierka zatvoríš, v boji za slobodu a nezávislosť som schopná stratiť všetky pierka,“ uviedla Goldie.

@cnn Actress Goldie Hawn joined CNN's Chris Wallace to discuss her relationship with Kurt Russell and why they aren't married #CNN #News #GoldieHawn #KurtRussell ♬ original sound - CNN
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 17 minutami
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
před 2 hodinami
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
před 2 dny
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
před 2 dny
Zpravodajství
Petr Macinka Česko Petr Pavel Politika
Více
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
před 53 minutami
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
před 2 hodinami
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
včera v 18:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Tech
před 15 minutami
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 15 minutami
PlayStation Store nedávno zveřejnil nový popis verze hry pro konzoli PlayStation 5. A pravděpodobně prozradil něco, co neměl.
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 27 minutami
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
před 3 hodinami
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse