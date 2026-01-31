Hlavní témata
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou INTERRIO
včera 31. ledna 2026 v 11:00
Čas čtení 1:15
Richard Balog

FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti

FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
Zdroj: INTERRIO
Moderný luxus je tichý a premyslený do najmenších detailov.

Interiérové štúdio INTERRIO, ktoré pôsobí nielen na Slovensku, ale tiež na Tenerife, v Prahe a Dubaji, predstavuje realizáciu interiéru bytu v projekte Vydrica pod Bratislavským hradom pre jedného zo svojich pravidelných klientov – rapera Separa.

Skúsený tím vytvoril v lukratívnej mestskej štvrti v Starom Meste priestor šitý na mieru pre najvýraznejšiu postavu slovenskej rapovej scény v posledných rokoch. Dôraz je kladený na atmosféru, kvalitné materiály a každodenný komfort, nie na okázalosť.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Bratislava, Vydrica
Zdroj: INTERRIO

Dominantným prvkom v celom byte sú tlmené zemité odtiene a veľkoryso použité tmavé drevo, ktoré interiéru dodáva hĺbku, eleganciu a nadčasový vzhľad. Objavuje sa na stenách, vstavanom nábytku vrátane kuchynskej linky a vytvára jednotný vizuálny jazyk. Vkusný základ dopĺňa výrazná kamenná kresba použitá na pracovnej doske a obklade v kuchyni, ktorá priestoru dodáva luxusný akcent.

Denná zóna je riešená ako otvorený, plynulý priestor. Obývacia časť s mäkkou, zaoblenou sedacou súpravou pôsobí veľmi útulne a prirodzene nadväzuje na kuchyňu a jedálenský kút. Organické tvary, textilné doplnky a neutrálna farebná schéma prispievajú k príjemnej a pokojnej atmosfére. Nič nepôsobí rušivo – každý prvok má svoje miesto a funkciu.

Spálňa, ktorá je od dennej zóny oddelená priečkou, nesie rovnaký rukopis a ponúka dosť miesta.

Interiérové štúdio INTERRIO chválime tiež za skryté svetelné línie pod nábytkom a v detailoch, ktoré podčiarkujú vzhľad bytu a večer vytvárajú intímnu, takmer hotelovú atmosféru.

Bratislava, Vydrica
Zdroj: INTERRIO

Celý interiér vo Vydrici je postavený na kvalitných materiáloch, precíznom spracovaní a dokonale premyslených detailoch. Výsledkom je komfortné bývanie v srdci Bratislavy, ktoré pôsobí reprezentatívne, ale zároveň veľmi príjemne – ideálne pre mladých ľudí, kde je dizajn prirodzenou súčasťou každodenného života.

Pozri si galériu a v komentári nám napíš, či sa ti byt v lukratívnej staromestskej lokalite určený na prenájom páči. Viac projektov s elegantným rukopisom interiérového štúdia INTERRIO nájdeš na Instagrame.

Bratislava, Vydrica CEO interiérového štúdia INTERRIO Mgr. Art. Jozef Potočan a Separ. Bratislava, Vydrica Bratislava, Vydrica
Zobrazit galerii
(15)
DESIGN & ART
