Režisér Christophe Gans adaptoval prvý Silent Hill v roku 2006. U kritikov ale neuspel. O 20 rokov neskôr natočil ďalší diel, ktorý je teraz najhoršie hodnoteným herným filmom všetkých čias. Napriek tomu by chcel vytvoriť ešte jeden.
Gans pre Variety uviedol, že reputácia pôvodného filmu Silent Hill sa postupom času zlepšila.
„Absolvoval som medzinárodnú tlačovú tour a všetci novinári začínali rozhovor vetou: ‚Videli sme ten film, keď sme mali trinásť alebo štrnásť, a milovali sme ho.‘ To je super, pretože sa teraz stretávam s druhou generáciou fanúšikov Silent Hillu. Skúška času je najväčší test. A keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí o vašej práci hovoria s veľkým nadšením, viete, že obstála,“ povedal režisér Christophe Gans.
Výhražky smrťou
Režisér tiež prezradil, že keď v roku 2006 oznámil záujem adaptovať sériu Silent Hill, obdržal niekoľko výhražok smrťou.
„Bola to obrovská výzva adaptovať hru, ktorá je považovaná za klasiku, správne a s rešpektom. Vieme, že ľudia, ktorí milujú videohry, sú veľmi vášniví. Pamätám si, že keď som robil prvý film, dostal som veľa výhražok smrťou. Ľudia mi písali: ‚Ak to pokazíš, nájdeme ťa.‘ Do prvého filmu som preto šiel s veľkým pocitom zodpovednosti. A u druhého to platilo ešte viac. Zároveň pre mňa bolo dôležité vytvoriť film, ktorý bude zaujímavý aj pre ľudí, ktorí hry nehrajú.“
Najhoršie hodnotený herný film za 19 rokov
Tento rok vyšiel už tretí film série, Silent Hill: Nočné mory. Druhý diel, Návrat do Silent Hill 3D, natočil v roku 2012 M. J. Bassett. Najnovší diel však počas prvého týždňa nazbieral na serveri Rotten Tomatoes iba šesť percent. Tým sa zaradil na šiestu priečku v rebríčku najhorších herných filmov všetkých čias. Napriek tomu by sa Gans chcel k sérii ešte vrátiť, ak by mal tú možnosť.
„Ak by sa naskytla príležitosť, rád by som sa k Silent Hill vrátil ešte raz,“ povedal. „Nevidím Silent Hill len ako skvelú hru. Vidím ju ako moderné umenie. Je v nej niečo fakt ostré a experimentálne. Mám ten svet rád a vidím, že veľa ľudí si myslí, že robím celkom dobrú prácu,“ uviedol Gans.