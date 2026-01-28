Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon

Vybrali sme 10 modelov, ktoré definujú súčasný fashion aj streetwear smer.
V zozname sa miešajú modely od značiek New Balance, Nike, Asics, Salomon, Adidas či Represent. Priprav sa na nostalgiu, športové siluety zo začiatku tisícročia, minimalistické modely v estetike „quiet luxury“ aj outdoorovú DNA, ktorá je v trendoch.
New Balance 740 – 120 €
Úvod zoznamu patrí modelu New Balance 740, ktorý si v posledných mesiacoch získal veľkú priazeň medzi mladými ľuďmi, a návrhársky tím značky reaguje na dopyt ďalšími atraktívnymi vyhotoveniami.
Tenisky sú inšpirované bežeckými líniami zo začiatku tisícročia – majú priedušný zvršok zo sieťoviny, syntetické prekrytia a výrazný objem typický pre estetiku Y2K. Schéma „Castlerock“ má tmavozelený základ doplnený o sivé a čierne prvky, vďaka čomu ich nebudeš musieť čistiť po každom obutí.
New Balance 204L – 140 €
Pri značke New Balance chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu 204L, ktorý má elegantné línie a vrstvený zvršok z prémiového semišu, respektíve kože v zemitej hnedej farbe s podtitulom „Mushroom“.
Novinka s nízkym strihom a tenkou gumovou podrážkou má ľahkú konštrukciu so vstrekovanou penou EVA, ktorá zabezpečuje mäkký došľap. Logo značky je decentne zakomponované do dizajnu, vďaka čomu tenisky pôsobia minimalisticky a ľahko kombinovateľne s rôznymi outfitmi — ideálne pre každodenné nosenie s nádychom „quiet luxury“.
Adidas Originals BW Army – 150 €
Jednoduchý, minimalistický vzhľad dosiahneš aj v modeli Adidas Originals BW Army, ktorý bol pôvodne uvedený pre nemeckých vojakov počas základného výcviku, a v súčasnosti prinášajú do ulíc charakteristický vintage štýl.
Tenisky s nízkym strihom a profilom sú vyrobené z kvalitnej kože so zrnitou štruktúrou, ktorú dopĺňajú semišové prekrytia a odolná gumová podrážka s logom značky. Svetlú schému oživuje červený detail a pohodlie zabezpečuje mäkká stielka.
Asics Gel-Kayano 12.1 – 189,95 €
Tenisky s logom Asics sú v posledných rokoch povinnou výbavou mnohých sneakerheadov, a to nielen vďaka dokonalému pohodliu, ktoré poskytujú, ale tiež unikátnemu športovému vzhľadu.
V ponuke online obchodu Footshop nás tentoraz zaujal model Gel-Kayano 12.1 v schéme „Graphite Grey“, ktorý kombinuje prvky z verzie z roku 2006 s moderným systémom spracovania. Charakteristická dynamická silueta a sofistikované línie vytvárajú dojem tenisiek, ktoré sú funkčné, originálne a zároveň štýlové.
Ak hľadáš pár, ktorý spája technické korene so súčasným módnym smerom, Asics Gel-Kayano 12.1 ťa rozhodne nesklame.
Nike Air Max Plus 7 – 189,95 €
Model Nike Air Max Plus 7 stelesňuje FRESH mestský štýl v najčistejšej podobe.
Monochromatická schéma v sivo-striebornej farbe zaisťuje nadčasový vzhľad, ktorý si zamiluješ. Zvršok z priedušnej sieťoviny a textílie ponúka ľahkosť. Technológia Max Air v medzipodrážke poskytuje pohodlie pri každom kroku, vďaka čomu sú tenisky ideálnou voľbou pre každodenný život. Minimalistický vzhľad s malým logom dopĺňa rýchlošnúrovací systém.
HOKA® U Stinson One7 – 190 €
HOKA® U Stinson One7 je univerzálna obuv, ktorá spája outdoorovú DNA s moderným mestským štýlom.
Silnou stránkou modelu je pohodlie – pružná podrážka vyrobená z mäkkej EVA peny poskytuje výnimočnú tlmiacu vrstvu pri každom kroku, ideálnu nielen na dlhé prechádzky, ale aj na každodenné nosenie. Dizajn s priedušným mono-mesh zvrškom a vnútorným klietkovým systémom zabezpečuje stabilitu a zároveň ľahkosť. Vyhotovenie v prírodných zemitých odtieňoch je ľahké na kombinovanie so zvyškom outfitu.
Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ – 209,95 €
Ak hľadáš tenisky, ktoré majú dokonalý športový vibe s vintage atmosférou, siahni po novinke Air Jordan 4 Retro „Flight Club“.
Model vzdáva hold tradícii a nostalgií populárneho členského programu z 80. a 90. rokov. Hladký zvršok vo farbe „Sail“ a bielej koži je doplnený čiernymi a červenými akcentmi, ktoré dodávajú klasike DNA Michaela Jordana. Výrazné značky „Flight Club“ v kombinácii s logom Nike Air na päte podčiarkujú OG vzhľad. Vďaka všetkým ikonickým prvkom sú tenisky Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ najlepším prejavom fanúšikovskej oddanosti.
Salomon XT-4 GTX – 210 €
V redakcii sme veľkými fanúšikmi modelov s logom Salomon a XT-4 GTX máme v zbierke.
Outdoorová estetika je v posledných sezónach súčasťou high-fashion kolekcií a tenisky Salomon ovládli prehliadky aj módne magazíny. Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nájdeš vyhotovenie „Black / Lunar“ so zvrškom s odolnou membránou Gore-Tex® v čiernej schéme s jemným bielym vzorom a ikonickým rýchlošnúrovacím systémom.
Skvelá voľba na nasledujúce týždne.
Represent Low-Pro – 249 €
Britská streetwearová značka Represent rastie neuveriteľným tempom a sme radi, že produkty s rukopisom zakladateľa Georgea Heatona môžeme nakupovať v online obchode Footshop so zľavou.
Medzi novinkami nás oslovil nízkoprofilový model Low-Pro, ktorý odráža súčasné trendy v obuvi. Má zvršok z jemnej kože a semišu v svetlých odtieňoch krémovej, respektíve béžovej a tenkú podrážku z gumy. Čistý minimalistický vzhľad dopĺňajú široké šnúrky a logo na jazyku.
Asics Gel-Kinetic Fluent x SHUSHU/TONG – 250 €
Na záver zoznamu TOP noviniek v online obchode Footshop sme vybrali model Asics Gel-Kinetic Fluent s podpisom šanghajskej značky SHUSHU/TONG.
Tenisky so športovými líniami sú vybavené všetkými funkčnými technológiami Asics, ktoré sú obohatené o podpisový jazyk SHUSHU/TONG s výraznou mašľou cez šnúrky v čiernej farbe.
