Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
včera 28. ledna 2026 v 13:00
Čas čtení 3:56
Richard Balog

Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon

Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
Zdroj: SHUSHU/TONG
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali sme 10 modelov, ktoré definujú súčasný fashion aj streetwear smer.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 najkrajších tenisiek, ktoré dorazili do ponuky v posledných týždňoch.

V zozname sa miešajú modely od značiek New Balance, Nike, Asics, Salomon, Adidas či Represent. Priprav sa na nostalgiu, športové siluety zo začiatku tisícročia, minimalistické modely v estetike „quiet luxury“ aj outdoorovú DNA, ktorá je v trendoch.

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.

Pozri si všetky zľavnené produkty aj novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

New Balance 740 120 €

Úvod zoznamu patrí modelu New Balance 740, ktorý si v posledných mesiacoch získal veľkú priazeň medzi mladými ľuďmi, a návrhársky tím značky reaguje na dopyt ďalšími atraktívnymi vyhotoveniami.

Tenisky sú inšpirované bežeckými líniami zo začiatku tisícročia – majú priedušný zvršok zo sieťoviny, syntetické prekrytia a výrazný objem typický pre estetiku Y2K. Schéma „Castlerock“ má tmavozelený základ doplnený o sivé a čierne prvky, vďaka čomu ich nebudeš musieť čistiť po každom obutí.

Cena s našim zľavovým kódom 13RF je približne 105 eur.

New Balance 740
Zdroj: Footshop

New Balance 204L 140 €

Pri značke New Balance chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu 204L, ktorý má elegantné línie a vrstvený zvršok z prémiového semišu, respektíve kože v zemitej hnedej farbe s podtitulom „Mushroom“.

Novinka s nízkym strihom a tenkou gumovou podrážkou má ľahkú konštrukciu so vstrekovanou penou EVA, ktorá zabezpečuje mäkký došľap. Logo značky je decentne zakomponované do dizajnu, vďaka čomu tenisky pôsobia minimalisticky a ľahko kombinovateľne s rôznymi outfitmi — ideálne pre každodenné nosenie s nádychom „quiet luxury“.

Model New Balance 204L je dostupný aj v svetlobéžovej schéme. Cena je v oboch prípadoch rovnaká – menej ako 122 eur s našim zľavovým kódom 13RF.

New Balance 204L
Zdroj: Footshop

Adidas Originals BW Army 150 €

Jednoduchý, minimalistický vzhľad dosiahneš aj v modeli Adidas Originals BW Army, ktorý bol pôvodne uvedený pre nemeckých vojakov počas základného výcviku, a v súčasnosti prinášajú do ulíc charakteristický vintage štýl.

Tenisky s nízkym strihom a profilom sú vyrobené z kvalitnej kože so zrnitou štruktúrou, ktorú dopĺňajú semišové prekrytia a odolná gumová podrážka s logom značky. Svetlú schému oživuje červený detail a pohodlie zabezpečuje mäkká stielka.

Adidas Originals BW Army
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 12.1 189,95 €

Tenisky s logom Asics sú v posledných rokoch povinnou výbavou mnohých sneakerheadov, a to nielen vďaka dokonalému pohodliu, ktoré poskytujú, ale tiež unikátnemu športovému vzhľadu.

V ponuke online obchodu Footshop nás tentoraz zaujal model Gel-Kayano 12.1 v schéme „Graphite Grey“, ktorý kombinuje prvky z verzie z roku 2006 s moderným systémom spracovania. Charakteristická dynamická silueta a sofistikované línie vytvárajú dojem tenisiek, ktoré sú funkčné, originálne a zároveň štýlové.

Ak hľadáš pár, ktorý spája technické korene so súčasným módnym smerom, Asics Gel-Kayano 12.1 ťa rozhodne nesklame.

Asics Gel-Kayano 12.1
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Plus 7 189,95 €

Model Nike Air Max Plus 7 stelesňuje FRESH mestský štýl v najčistejšej podobe.

Monochromatická schéma v sivo-striebornej farbe zaisťuje nadčasový vzhľad, ktorý si zamiluješ. Zvršok z priedušnej sieťoviny a textílie ponúka ľahkosť. Technológia Max Air v medzipodrážke poskytuje pohodlie pri každom kroku, vďaka čomu sú tenisky ideálnou voľbou pre každodenný život. Minimalistický vzhľad s malým logom dopĺňa rýchlošnúrovací systém.

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš približne 25 eur.

Nike Air Max Plus 7
Zdroj: Footshop

HOKA® U Stinson One7 190 €

HOKA® U Stinson One7 je univerzálna obuv, ktorá spája outdoorovú DNA s moderným mestským štýlom.

Silnou stránkou modelu je pohodlie – pružná podrážka vyrobená z mäkkej EVA peny poskytuje výnimočnú tlmiacu vrstvu pri každom kroku, ideálnu nielen na dlhé prechádzky, ale aj na každodenné nosenie. Dizajn s priedušným mono-mesh zvrškom a vnútorným klietkovým systémom zabezpečuje stabilitu a zároveň ľahkosť. Vyhotovenie v prírodných zemitých odtieňoch je ľahké na kombinovanie so zvyškom outfitu.

K dispozícii je tiež čierna verzia. Cena s našim zľavovým kódom 13RF je 165 eur.

HOKA® U Stinson One7
Zdroj: Footshop

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ 209,95 €

Ak hľadáš tenisky, ktoré majú dokonalý športový vibe s vintage atmosférou, siahni po novinke Air Jordan 4 Retro „Flight Club“.

Model vzdáva hold tradícii a nostalgií populárneho členského programu z 80. a 90. rokov. Hladký zvršok vo farbe „Sail“ a bielej koži je doplnený čiernymi a červenými akcentmi, ktoré dodávajú klasike DNA Michaela Jordana. Výrazné značky „Flight Club“ v kombinácii s logom Nike Air na päte podčiarkujú OG vzhľad. Vďaka všetkým ikonickým prvkom sú tenisky Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ najlepším prejavom fanúšikovskej oddanosti.

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“
Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 GTX 210 €

V redakcii sme veľkými fanúšikmi modelov s logom Salomon a XT-4 GTX máme v zbierke.

Outdoorová estetika je v posledných sezónach súčasťou high-fashion kolekcií a tenisky Salomon ovládli prehliadky aj módne magazíny. Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nájdeš vyhotovenie „Black / Lunar“ so zvrškom s odolnou membránou Gore-Tex® v čiernej schéme s jemným bielym vzorom a ikonickým rýchlošnúrovacím systémom.

Skvelá voľba na nasledujúce týždne.

Salomon XT-4 GTX
Zdroj: Footshop

Represent Low-Pro 249 €

Britská streetwearová značka Represent rastie neuveriteľným tempom a sme radi, že produkty s rukopisom zakladateľa Georgea Heatona môžeme nakupovať v online obchode Footshop so zľavou.

Medzi novinkami nás oslovil nízkoprofilový model Low-Pro, ktorý odráža súčasné trendy v obuvi. Má zvršok z jemnej kože a semišu v svetlých odtieňoch krémovej, respektíve béžovej a tenkú podrážku z gumy. Čistý minimalistický vzhľad dopĺňajú široké šnúrky a logo na jazyku.

Represent Low-Pro
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kinetic Fluent x SHUSHU/TONG 250 €

Na záver zoznamu TOP noviniek v online obchode Footshop sme vybrali model Asics Gel-Kinetic Fluent s podpisom šanghajskej značky SHUSHU/TONG.

Tenisky so športovými líniami sú vybavené všetkými funkčnými technológiami Asics, ktoré sú obohatené o podpisový jazyk SHUSHU/TONG s výraznou mašľou cez šnúrky v čiernej farbe.

K dispozícii je aj metalická strieborná verzia za rovnakú cenu. Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš približne 30 eur.

Asics Gel-Kinetic Fluent, SHUSH/TONG
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky zľavnené produkty aj novinky v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 18 minutami
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
před 2 hodinami
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
před 2 dny
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
před 2 dny
Zpravodajství
Petr Macinka Česko Petr Pavel Politika
Více
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
před 54 minutami
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
před 2 hodinami
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
včera v 18:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Tech
před 17 minutami
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
před 17 minutami
PlayStation Store nedávno zveřejnil nový popis verze hry pro konzoli PlayStation 5. A pravděpodobně prozradil něco, co neměl.
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 29 minutami
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
před 3 hodinami
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse