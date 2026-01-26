Predstaviteľ Voldemorta Ralph Fiennes počas rozhovoru naznačil, že tvorcovia pripravovanej seriálovej adaptácie Harryho Pottera majú hlavné roly už obsadené.
Herec Ralph Fiennes, ktorý sa preslávil najmä svojou filmovou rolou Lorda Voldemorta v úspešnej filmovej sérii Harry Potter, sa nečakane preriekol a odhalil tak meno možného nasledovníka, ktorý by po ňom mohol túto legendárnu postavu v prevziať v novom seriáli o slávnom čarodejníkovi.
HBO preberá vedenie čarodejníckej série a chce filmy rozvíjať do samostatnej televíznej série. Množia sa tak špekulácie, kto by mohol legendárne postavy z filmu stvárňovať.
Práve Ralph sa v nedávnom rozhovore na červenom koberci vyjadril ku castingu. Uviedol, že podľa jeho informácií sú hlavné herecké roly už obsadené, čím naznačil, že tvorcovia majú kľúčové postavy pravdepodobne vybrané.
Na otázku, kto si myslí, že by zvládol jeho filmovú rolu, odpovedal: „Už som povedal, že si myslím, že Cillian Murphy je veľmi dobrý.“ Krátko nato však pôsobil zaskočeným dojmom, obrátil sa na svoj tím a rozhovor rýchlo presmeroval k iným témam.
Fanúšikom však tento detail neušiel a začali diskutovať, či Cillian Murphy bude tou správnou voľbou. Herec je známy najmä vďaka seriálu Peaky Blinders, kde stvárnil postavu Thomasa Shelbyho. Objavil sa však aj v iných svetoznámych filmoch ako Oppenheimer či 28 Days Later.
