Japonsko opäť posúva hranice budúcnosti.
Ako píše portál EuroNews, krajina pracuje na najrýchlejšom vlaku planéty, ktorý má dosahovať rýchlosť až 603,5 km/h. Futuristický model L0 Series využíva technológiu magnetickej levitácie (maglev) a vzniká pod taktovkou spoločnosti JR Central.
Nový vlak by mal dramaticky skrátiť cestovanie medzi japonskými metropolami. Trasa Tokio – Nagoja sa má zmeniť z viac než hodiny na 40 minút, neskôr sa má pridať aj Osaka. Pre predstavu: podobná technológia by v Európe zvládla trasu Londýn – Edinburgh za približne hodinu, hoci so súčasnými britskými vlakmi trvá štyri až päť hodín.
Kľúčom k extrémnej rýchlosti je systém maglev. Vlak sa vďaka magnetom vznáša nad koľajami, čím odpadá trenie. Výsledkom je plynulý pohyb, minimálny hluk a rýchlosti, ktoré klasické železnice nedokážu dosiahnuť.
Otázka znie: má takýto vlak šancu v Európe? Odborníci sú skeptickí. Európski cestujúci si často cenia komfort, výhľady a zážitok z cesty, nielen rýchlosť. Navyše, maglev si vyžaduje úplne novú infraštruktúru a spotrebuje viac energie než bežné vysokorýchlostné vlaky.
Vysoká je tiež cena za technologický sen. Projekt v Japonsku už dnes vyšiel na približne 60 miliárd eur a jeho spustenie sa posunulo z pôvodného roku 2027 až na 2034 – 2035. Väčšina trate musí viesť cez špeciálne vybudované tunely, čo zvyšuje náklady aj náročnosť výstavby.