Známa herečka Kristen Stewart prekvapila fanúšikov vyjadrením, v ktorom kritizuje návrhy Donalda Trumpa ovplyvňujúce filmový priemysel. Tvrdí, že jej režisérske ambície ju nútia presúvať tvorbu do Európy, kde má väčšiu slobodu.
Známa herečka a režisérka Kristen Stewart kritizuje Trumpove návrhy. Stewart, známa hlavne vďaka filmovej sérii Twilight, sa otvorene vyjadrila k plánom Donalda Trumpa týkajúcim sa najmä filmového priemyslu.
V rozhovore pre The Times vysvetlila, že svoju režisérsku kariéru plánuje budovať najmä v Európe, pretože podľa nej v USA nemôže slobodne pracovať. Jej režisérsky debut „Chronológia vody“ sa nakrúcal v Lotyšsku.
K lotyšskej filmovej scéne sa vyjadrila nasledovne: „Je to tam ešte len začínajúca filmová kultúra. Pozrite, ja som úplne za to, ako sa nakrúcajú filmy v USA, ale potrebovala som akýsi radikálny odstup,“ vyjadrila sa k svojmu režisérskemu debutu.
Herečka ďalej spomenula, že v septembri, štyri mesiace po tom, čo o tejto myšlienke pôvodne uvažovala, Trump navrhol 100 % clo na filmy natočené mimo Spojených štátov. Stewart tento krok označila za „desivý“ pre filmový priemysel.
Na konci rozhovoru priznala, že v štátoch „pravdepodobne“ dlho žiť nebude, čo potvrdzuje aj jej rozhodnutie sústrediť sa na filmovú kariéru v Európe.