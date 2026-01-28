Pozvanie do novej epizódy Close Friends prijali moderátor Jakub Gulík a scenáristka Lucia Pažicová z Ťažkého týždňa.
Pozvanie do Close Friends tentokrát prijala dvojica, ktorá stojí za jedným z najúspešnejších satirických formátov na Slovensku. Komik a tvár Ťažkého týždňa Jakub Gulík spolu so scenáristkou Luciou Pažicovou uprišli otvorene odpovedať na otázky fanúšikov.
Dvojica poodhalila zákulisie výroby relácie a vysvetlila, ako vyzerá ich spoločná tvorba Ťažkého týždňa. Nevyhli sa ani priamejším otázkam a Jakub s Luciou reagovali na otázku, prečo si robia častejšie srandu zo Smeru než z PS, a či sa ich politici niekedy snažili ich podcast „zrušiť“. Dozvieš sa tiež, ako riešia morálnu hranicu vtipov, ktoré publikujú cez Aktuality, a čo ich v dnešnej spoločnosti najviac frustruje.
Samozrejme, nechýbal ani humor. Jakub s Luciou si zahrali hru Fuck, Marry, Kill s triom Matovič, Kollár a Danko. A padol aj názor na nového ženícha v šou Ruža pre nevestu.
V bonusovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, aké je robiť Ťažký týždeň naživo a čo budú robiť, keď sa vymení vláda. Jakub prezradil či nejaký politik riešil jeho vtipy a tiež povedali, kto je autorom vtipov „na hrane.“
