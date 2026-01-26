Ye, umelec predtým známy ako Kanye West, urobil jeden z najvýraznejších krokov svojej kariéry. V otvorenom liste sa ospravedlnil za všetky urážlivé poznámky z minulosti, ktoré podľa neho vznikli v dôsledku neurologického poškodenia jeho mozgu.
Kontroverzný umelec zverejnil celostránkovú reklamu v denníku The Wall Street Journal, v ktorej sa ospravedlnil za svoje antisemitské výbuchy, informuje o tom portál Vanity Fair. V emotívnom texte otvorene priznáva, že počas manických epizód „stratil kontakt s realitou“ a že jeho správanie bolo dôsledkom vážneho, dlhodobo neliečeného duševného ochorenia.
Opisuje autonehodu spred 25 rokov, pri ktorej utrpel poranenie čelného laloku mozgu. To podľa neho nebolo správne diagnostikované a neskôr výrazne prispelo k rozvoju bipolárnej poruchy typu 1, ktorá sa mu oficiálne potvrdila až v roku 2023.
Priznal, že duševná choroba ho zmenila na nepoznanie
„Bipolárna porucha má svoj vlastný obranný systém. Popieranie. Keď ste mánickí, nemyslíte si, že ste chorí. Myslíte si, že všetci ostatní preháňajú,“ zaznelo vo vyjadrení. „Je ľahké robiť si z toho žarty a smiať sa, hoci v skutočnosti ide o veľmi vážne, oslabujúce ochorenie, na ktoré môžete zomrieť.“
Ye ďalej otvorene hovorí o tom, ako ho mánia presvedčila, že pomoc nepotrebuje a ako ho tento stav doviedol k výrokom a symbolom, ktoré dnes označuje za hlboko hanebné. „Čím dlhšie som problém ignoroval, tým horšie sa veci stávali. Hovoril som a robil som veci, ktoré hlboko ľutujem.“
Ospravedlnil sa aj viacerým komunitám
Jednou z najsilnejších pasáží ospravedlnenia je priznanie, že v tomto psychickom rozpade siahol po svastike ako po „najdeštruktívnejšom symbole“, dokonca ju použil na oblečení. Zdôrazňuje však, že tieto činy ho nedefinujú: „Nie som nacista ani antisemita. Milujem židovský ľud,“ píše a dodáva, že jeho choroba správanie vysvetľuje, no neospravedlňuje.
Ye sa zároveň ospravedlnil černošskej komunite, ktorú označil za základ svojej identity, a priznal, že začiatkom roka 2025 prešiel niekoľkomesačnou psychotickou manickou epizódou, ktorá mu „zničila život“. Priznáva aj temné myšlienky a to, že na úplnom dne ho k vyhľadaniu pomoci motivovala jeho manželka.
Dnes tvrdí, že sa nachádza v novom, stabilnejšom bode, a to vďaka liekom, terapii, disciplíne a čistému životnému štýlu. Svoju energiu chce venovať výhradne pozitívnej a zmysluplnej tvorbe. „Nežiadam o výnimku ani ľútosť,“ uzatvára Ye. „Len o trpezlivosť a pochopenie, kým si hľadám cestu späť.“