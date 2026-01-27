Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom

Raper z Houstonu potvrdil svoj vycibrený vkus.
Parížsky týždeň módy priniesol okrem nových sezónnych kolekcií s rukopisom renomovaných návrhárov, ktoré rozoberieme v samostatnom článku, aj virálne momenty zo zákulisia a outfity v podaní celebrít.
Pozornosť médií a všetkých módnych nadšencov na seba strhol počas prehliadky Hermès raper Travis Scott, ktorý mal na zápästí hodinky Richard Mille za viac ako 2 milióny dolárov.
34-ročný interpret, ktorý minulý rok ukončil najzárobkovejšie rapové turné v histórii CIRCUS MAXIMUS, sedel na prehliadke poslednej kolekcie Véronique Nichanian pre Hermès v prvom rade v tmavomodrom obleku ušitom na mieru, zladenom s luxusnými doplnkami.
Okrem diamantových náušníc a prsteňa pútali pozornosť mimoriadne vzácne hodinky Richard Mille RM 75-01 Flying Tourbillon Sapphire s katalógovou cenou približne 2,2 milióna dolárov.
Model predstavuje rovnováhu medzi technickou dokonalosťou a odvážnou estetikou, ktorá je charakteristická pre značku. Mechanizmus, ktorý spája lietajúci tourbillon a barel, ponúka skeletizovanú architektúru špeciálne navrhnutú tak, aby sa integrovala do puzdra zo zafíru s hrúbkou len 2,3 milimetra. Trojdielne puzdro vyrobené zo syntetického zafíru, navrhnuté s dôrazom na čistotu a odolnosť, je majstrovským dielom mikrometrickej presnosti, ktorého výroba si vyžaduje viac ako 1 000 hodín obrábania a leštenia.
Pod priehľadným puzdrom sa skrýva mechanický paradox – ultraľahký, ale robustný mechanizmus, minimalistický vo svojej konštrukcii, avšak komplexný vo svojom prevedení. Titánová základná doska, pokrytá 5N zlatom PVD, podporuje kolieska upravené ródiom a mostíkový systém, ktorý eliminuje prebytočné prvky a zdôrazňuje hĺbku.
Travis Scott je americký raper, ktorý sa narodil 30. apríla 1991 v Houstone. Pozornosť mainstreamu a popularitu si získal vďaka svojmu jedinečnému psychedelickému štýlu a energickým vystúpeniam s nezameniteľnou atmosférou.
Vo svojom hudobnom katalógu má úspešné mixtapy, 4 štúdiové albumy aj množstvo platinových singlov s miliardami streamov. Často je označovaný za jedného z najvplyvnejších interpretov v žánroch hip-hop a rap.
Mimo hudobnú kariéru založil značku Cactus Jack a v spolupráci s Nike predstavuje limitované verzie ikonických modelov tenisiek a kolekcie oblečenia.