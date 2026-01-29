Si single a už ťa nebavia valentínske klišé? Poď sa zabaviť na REFRESHER Valentín Party v Šafku

Ešte nemáš plány na 14. február?
Si single, hľadáš si svoju soulmate a presladené valentínske randíčka ťa už nebavia alebo chceš si so svojimi kamošmi užiť Valentín naplno? Nech je tvoja odpoveď akákoľvek, v sobotu 14. februára ťa čakáme v Šafku.
Poď to s nami roztočiť na Refresher Valentín Party, kde sa nielen zabavíš a vytancuješ na hot trackoch. A keďže single ľudí je stále ako mravcov, možno spoznáš aj niekoho nového.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
🐜❤️Na čo sa môžeš tešiť?
Aká by to bola párty bez lineupu, ktorý ti nedovolí prestať tancovať? Tie najlepšie tracky budú mixovať DJ-i ako Otec Mirec, Yanko Kral či DJ slay. Za pult sa postaví aj fantastické Refresher duo v zložení Yambinko a MiriMiriMiri.
Naši chalani ti namixujú hudbu a zábavu, na ktorú tak skoro nezabudneš. Žiadne sladké melódie a reči o láske, ale poriadna hudba, ktorá ťa udrží na nohách celú noc.
Brány klubu sa otvárajú o 21:00, takže pred párty budeš mať dosť času pripraviť sa. Nezabudni, že rovnako ako každý rok, aj tentokrát sme si pre teba pripravili (nepovinný) dress code. A ktorá farba sa hodí na hot valentínsku párty viac než červená?
Ak chceš mať istotu, že večer budete mať s kamošmi či partnerom kde sedieť, rozhodne ti odporúčame rezervovať si miesto vopred. Súčasťou rezervácie je zvýhodnený Bottle Service priamo k tvojmu stolu. Počas celej párty bude k dispozícii aj nový Backstage Bar. Pre rezervácie píš na: [email protected].
📍 KEDY: 14. februára 2026
📅 KDE: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7
🔥 DRESS CODE: RED
🪙 VSTUPNÉ: na mieste 8 € do 22:00, 10 € po 22:00
🔞VEK: 18+
💿LINE-UP
DJ slay
Otec Mirec
Yanko Kral
Yambinko
MiriMiriMiri