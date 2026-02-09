Aj keď Jožko rád sedí vo svojom bagri a rekonštruuje stavby, nie je to jeho hlavný príjem. Spolu s rodinou sa venujú úplne iným veciam a jeho práca na týchto projektoch je skôr hobby.
Keď Jožko zistil, že luxusné dizajnové umývadlo, ktoré si vybrali do kúpeľne, by ich stálo 1 500 eur, prijal to ako výzvu. „Pozeral som videá, kde jeden pán v Česku vyrábal podobné umývadlo. Pozrel som si asi 20 – 30 videí, začal sledovať postupy na Instagrame, a nakoniec mi to prišlo celkom jednoduché. Povedal som si, keď to dokáže on, prečo by som to nezvládol aj ja? Veď to predsa nie je žiadna jadrová fyzika,“ hovorí pre Refresher.
To nie je jediná vec, na ktorej rodina ušetrila tisícky eur. Všetky premeny a projekty dokumentujú na Instagrame, kde sa jeho videá rýchlo stali virálnymi. Aj keď je na sieti aktívny len pol roka, jeho video o búraní starého domu má 2,6 miliónov zhliadnutí. „Robíte stavby na zákazku?,“ pýtajú sa ho v komentároch ľudia.
On však vraví, že nie je profesionál, ktorý by robil stavby na objednávku. Tým, čo robí, sa zaoberá predovšetkým preto, že ho to baví. Spolu s manželkou kúpili holobyt v Bratislave a svojpomocne ho premenili na dizajnové bývanie ako vystrihnuté z Pinterestu. Na začiatku využili služby architektky, ktorá im dobre poradila. Celý proces rekonštrukcie však zvládli vo dvojici. Majka mala na starosti estetický návrh a vizuál, on sa postaral o realizáciu celého projektu, vrátane dizajnového umývadla.
„Ak niekomu poradiť, tak samozrejme, ale zákazky naozaj neberiem. Keď sa ma niekto spýta, či by som im mohol spraviť umývadlo alebo kúpeľňu, určite by som to vedel, ale fakt nechcem, aby sa to stalo prácou. Chcem to mať ako voľný čas, ktorý ma baví. Nemám v pláne sa tým živiť.“
„Robiť veci na zákazky neplánujem.“ Nie je to škoda?
Jožko, pôvodom z Krupiny, sa presťahoval do Bratislavy za vysokou školou. Keď však začal zarábať dobré peniaze na brigádach, rozhodol sa školu opustiť a venovať sa práci, ktorá ho viac napĺňala. Dnes sa venuje rodine a rodinnému podnikaniu.
So svojou manželkou vedú reštauráciu v Bratislave, ktorá im poskytuje stabilný príjem už od roku 2016. Okrem toho majú penzión na strednom Slovensku, ktorý začali prevádzkovať v rokoch 2018 – 2019. „To nie je primárne zdroj živobytia. Ak to niečo zarobí, snažíme sa to investovať naspäť.“ Aj haciendu Napoli postavil vlastnými rukami.
Celý proces sa začal, keď mal 25 rokov, a kúpil si túto stavbu ako darček k narodeninám s víziou, že z nej vytvorí ubytovanie. „Vtedy som nemal ani tušenie, čo všetko to bude obnášať. Ale plán bol jasný. Spravím to sám. Realita však ukázala, že mnohé veci, ktoré som vtedy robil, som neskôr musel opravovať, pretože som ich nezvládol správne. Vtedy som ešte ani nepoznal svoju manželku, takže väčšinu práce som robil sám alebo s otcom.“
Keď si prelustrujeme jeho Instagram, vidíme neuveriteľné premeny a remeselnícke projekty, ako napríklad výrobu sauny či rekonštrukciu kúpacej kade, ktorá vyzerá skutočne profesionálne. Niet divu, že ponuky mu chodia z každej strany. Nie je škoda, že sa týmto projektom nevenuje profesionálne? Opisuje, že má dosť nabitý program, ktorý zahŕňa aj 4-ročnú dcérku.
„Moja práca a rodina sú momentálne na prvom mieste. Keďže už robím dosť veľa vecí pre seba, snažím sa byť aj s rodinou, chodiť na výlety, venovať sa reštaurácii a ešte k tomu točiť videá. Záujem od ľudí síce je, ale bolo by to nezvládnuteľné.“
Premena holobytu na dizajnové bývanie
Keď sa Jožko s Majkou rozhodli kúpiť byt v Bratislave, mali jasnú víziu, čo by z neho chceli vytvoriť. Bol to jednoduchý, holý priestor. Postupne ho však svojpomocne premenili na dizajnové bývanie, plné unikátnych detailov.
Jozef priznáva, že bez manželky by byt nikdy nevyzeral tak, ako dnes. „Všetko konzultujeme spolu. Ja poviem svoj názor, ale ona to dotiahne do detailov. Vyberá materiály, chodí po obchodoch, všetko vybavuje,“ hovorí.
Na začiatku bol trochu skeptický
Manželka mala hlavný podiel na výbere všetkých detailov, ako sú podlahy, kuchyňa, nábytok či materiály do obývačky. A hoci bol na začiatku skeptický, najmä keď išlo o znižovanie stropov kvôli skrytým závesom, nakoniec ho presvedčila, že to má zmysel. „Keď sme zistili, že v obývačke a kuchyni sú káble pripravené len na jedno svetlo, využili sme príležitosť, aby sme to spravili poriadne,“ dodáva Jozef.
Jozef priznáva, že prácu na byte prispôsobil vlastnému tempu aj preto, že ich netlačilo sťahovanie. „Mali sme to šťastie, že sme už mali náš pôvodný dvojizbový byt kúsok odtiaľto. Nebol som pod tlakom, že musím byť stále tu a presťahovať sa okamžite. Mali sme na to celý rok. Nebolo nutné mať to hotové do septembra alebo apríla, úplne nám stačilo, že sme mali ten byt a nič nás netlačilo.“
Ušetrené tisíce na umývadle aj na dizajnovej stene
„Niekto mi už písal, koľko sme asi ušetrili. Myslím, že to sú určite tisíce eur. Keď rátam len kúpeľňu, tak tá by mohla stáť 5-6 tisíc eur. Ešte k tomu je tam aj záchod, a ja som si vymýšľal rôzne detaily, napríklad podomietkové tlačidlo na záchode. Len to stálo asi 250 alebo 300 eur na výrobu.“
Jožko sa rozhodol umývadlo vyrobiť z rovnakého vzoru dlažby, aký použil v celej kúpeľni a záchode. „Aj keď tam sú určité nedostatky, pre mňa osobne je to najlepší výtvor, aký som mohol urobiť.“
Pocit, že som to vyrobil sám, to je na nezaplatenie. Napriek tomu, že to nevyzerá úplne dokonale, je to môj vlastný projekt a to je pre mňa najdôležitejšie. Je to paráda.
Ušetrili aj pri dizajnovej stene
Okrem umývadla ušetrili peniaze aj pri výrobe štruktúrovanej steny. To bol ďalší projekt, ktorý si dal predtým naceniť. Našiel pána Adama na Instagrame, ktorý sa podobným stenám venuje. „On mi povedal, že cena za meter štvorcový tejto omietky je 250 eur, takže by ma celá stena vyšla na približne 1000 eur. Keď mi to povedal, tak sa mi to zdalo strašne veľa.“
Jožko sa rozhodol, že sa na výrobu štruktúrovanej steny pozrie podrobnejšie. Po tom, čo si pozrel niekoľko videí, zistil, že aj keď Adam neprezradil presný materiál, ktorý potrebujú, dal mu niekoľko cenných rád o postupe. „Kúpili sme potrebné materiály a začali na malom kúsku, aby sme videli, ako to bude vyzerať. A nakoniec to vyšlo skvele,“ hovorí Jozef.
Manželka sa pustila do výroby štruktúrovanej steny za zrkadlom, zatiaľ čo on sa zameral na tú, ktorá zdobí obývačku. Po dokončení to vyzeralo naozaj fantasticky. „Plánujem ešte jedno video, kde ukážem celý postup, lebo mi písalo mnoho ľudí, ako sme to robili. Určite pripravím detailný návod,“ dodáva. Najväčší efekt dosiahli, keď steny osvetlili. „Hlavne pri zrkadle sa nádherne zvýraznili tiene a textúry na stene, čo dodalo celkovému dizajnu skvelý dojem,“ uzatvára.
Kritické momenty prišli v lete
Šikovný Slovák priznáva, že počas rekonštrukcie boli aj náročné momenty. „Pamätám si, že prvý týždeň som sa cítil dosť ,opustene'. Bolo leto, všetci boli na dovolenke, rozlietaní, a ja som sedel v byte, v teple, vŕtal do panelov,“ hovorí.
„Naozaj to bolo náročné, ale zase, nikdy som to nevnímal ako prácu. Ja robím, keď mám chuť. Keď mám náladu, pustím sa do toho, ale keď nemám, tak to jednoducho nerobím. Nemám ten tlak, že musím splniť nejaký termín. Proste keď chcem, robím, keď nie, tak si dám pauzu.“
Tímová práca bola na nezaplatenie
Na Instagrame to možno vyzerá, že je neustále v akcii. Búra domy, robí steny a stále niečo dokončuje. Hovorí však, že realita je iná. „Momentálne pracujem len dva dni v týždni, niekedy ešte menej. A tých pár dní neznamená, že robím toto celé dni. Sú to skôr dve popoludnia, ktoré si vyčlením. Potom natočím content, upravím ho a postrihám do videa, ktoré pôsobí, akoby som pracoval nonstop, ale v skutočnosti to spravím za pár dní.“
Na záver otvorene priznáva, že bez svojej manželky by to všetko jednoducho nezvládol. Nebola len tichým pozorovateľom v pozadí. Bola plnohodnotnou súčasťou každého kroku rekonštrukcie.
Nebála sa ani technických prác, miešala betón, podávala náradie, pomáhala s podlahami a vždy bola tam, kde ju bolo treba. „Nie všetko sa dá zvládnuť jedným človekom. Ona bola pri takmer celej prerábke a jej pomoc bola pre mňa absolútne kľúčová,“ uzatvára.
Hovorí sa, že spoločná rekonštrukcia preverí každý vzťah. Pre Jožka a jeho manželku však nebola skúškou, ale ďalším dôkazom, že fungujú ako zohraná dvojka. Po viacerých spoločných projektoch bola prerábka bytu už len čerešničkou na torte.