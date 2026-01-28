Po prvej vražde cítil pokoj a uvoľnenie. Napriek tomu sa hneď vydal späť do ulíc hľadať ďalšiu obeť.
Je rok 1985, hlboký komunizmus. Na Strahove trénujú tisíce mladých ľudí najväčšiu choreografiu v dejinách – rovnaký pohyb, rovnaký rytmus, rovnaký úsmev. Režim chce ľuďom vštepiť do hláv, že má všetko pod kontrolou. Že Československá socialistická republika je krajina bez chaosu, bez zločinu a bez strachu.
Lenže zatiaľ čo pozornosť smeruje na strahovský štadión a prípravy na Spartakiádu, ktorú režim organizuje raz za päť rokov, niekto sa prechádza po nočnej Prahe s úplne inými myšlienkami. Zanecháva za sebou mŕtve, prepadnuté a znásilnené ženy.
Neznámy muž sa volal Jiří Straka a do povedomia verejnosti sa zapísal so pseudonymom "Spartakiádny vrah".
Nadpriemerne múdry chalan
O to väčšie prekvapenie muselo byť pre kriminalistov zistenie, že Straka bol šestnásťročný chalan s IQ okolo 125. Napriek nadpriemernému intelektu mu však chýbala aj tá najmenšia ambícia na náročnejší študijný odbor. Študoval na učilišti pri Kladne za baníka. Mal sa stať obyčajným robotníkom, ktorý vždy vykoná prácu tak, ako mu kto prikáže.
Napriek tomu, že pochádzal zo slušnej rodiny, nikdy úplne nezapadol. V škole mal množstvo problémov, chýbala mu akákoľvek motivácia a pravidelne porušoval školský poriadok. Raz s kamarátmi dokonca vykradol nákladný železničný vozeň so sladkosťami. Bol to rebel, podivín a chalan, ktorému okolitý svet pripadal byť vzdialený.
Keď študoval strednú školu, svojej matke tvrdil, že každú nedeľu odchádza z Prahy na internát do Stochova ako obvykle. V skutočnosti však zostával v hlavnom meste a v nočných uliciach lovil svoje obete. Inteligencia, fyzická sila a absencia strachu z neho spravili jedno z najdesivejších monštier českého zločinu.
Začal s prepadávaním študentiek
Ešte predtým, ako začal vraždiť, mal Jiří Straka na svedomí niekoľko brutálnych prepadnutí. Vo februári 1985, krátko po deviatej večer, zrazil na zem mladú ženu a začal ju škrtiť. Podarilo sa jej ho však presvedčiť, aby prestal. Dokonca ju potom odprevadil domov s predstavou, že u nej bude pokračovať.
Na osvetlenej ulici pri vchodových dverách sa znova pokúsil zaútočiť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Že za maskou beštiálneho vraha sa v skutočnosti skrýval 16-ročný študent.
- Ako sa vrahovi darilo unikať polícii v čase, keď komunistický režim predstieral, že v socialistickom Československu brutálny zločin neexistuje.
- Prečo vyšetrovateľ zo začiatku odmietal veriť, že by páchateľom takých krutých činov mohol byť tínedžer.
- Podľa akého kľúča si vrah vyberal obete v pražských električkách.
- Ako mladík s chladnokrvnosťou robota vraždil ženy len preto, aby po jeho útokoch nezostali žiadni živí svedkovia.
- Prečo si tento sériový vrah odsedel za tri dokázané vraždy a sériu znásilnení len necelých desať rokov vo väzení.
- Pod akou novou identitou a kde dnes žije muž, ktorého kedysi celá krajina poznala ako najdesivejšieho tínedžera v dejinách.
Keď dievča začalo kričať, zobral jej peniaze a utiekol na stanicu, odkiaľ odišiel vlakom na internát. Žena po dlhom váhaní útok nahlásila, snažila sa páchateľa opísať, ale polícia z toho žiadnu stopu nezískala. O mesiac neskôr Straka napadol ďalšie dve dievčatá, ktoré útok prežili.
Z chalana monštrum
Potom prišiel zlom. Z chalana, ktorý si zrejme skúšal, kde sú jeho hranice, sa stalo skutočné zlo. Od prvej vraždy sa útoky zmenili na systematický teror. Praha sa stala jeho ihriskom a žiadna osamelá žena nebola v bezpečí. Svoje obete si totiž vyberal úplne náhodne.
V apríli si vyhliadol dvadsaťročnú Alicu. Vracala sa večer od matky za priateľom na ubytovňu. Straka šiel zo zimného štadióna a na Novodvorskej ulici si ju všimol. Sledoval ju a počkal na tmavé a prázdne miesto, kde zaútočil. Chytil ju zozadu pod krkom, zrazil ju na zem a odtiahol z cesty. Dusil ju, kým nezačala strácať vedomie. Potom ju vliekol ďalej do rokliny a zavraždil ju všetkým, čo mal po ruke – hlinu, lístie, vetvy aj jej vlastné nohavičky.
Keď sa Alica nevrátila za svojím priateľom Ivanom, vydal sa ju hľadať. Dvakrát prešiel len niekoľko metrov od miesta, kde ležalo jej telo. Ráno rodina nahlásila zmiznutie. Služobný pes potom v rokline našiel Alicino telo zakryté lístím.
Do prípadu sa pustil detektív Jiří Markovič. Už vtedy bolo jasné, že ide o niečo iné než bežnú vraždu: „Ten prvý prípad Alice Petříčkovej, to bolo niečo nie úplne v normále. Vrážd som videl predtým už dosť a toto bolo iné – všetky tie upchávky nosa a ďalšie okolnosti okolo boli nadštandardné pre normálnu vraždu. Radili sme sa so sexuológmi a psychiatrami a v závere nešlo nič iné než hľadať sadistu. Podľa psychiatrov to mal byť človek medzi 18 a 28 rokmi. Takže vôbec tam nepasoval niekto ako šestnásťročný chalan,“ rozpráva v reportáži pre Českú televíziu hlavný vyšetrovateľ. Prvým oficiálnym podozrivým sa tak stal Alicin priateľ Ivan. Skutočný vrah medzitým chodil ďalej po meste.
Vyberal si ženy v električke
„Ja som nikdy nevedel, koho, ako a kedy napadnem. Proste som šiel sliediť a vyhľadávať možnosť uspokojenia,“ hovorí Straka v reportáži. V máji sa tak rozhodol vraždiť znova. Nasadol do električky a šiel smer Hloubětín. „V električke ma zaujala atraktívna žena. Vyzerala dobre, mala blond vlasy. Šiel som za ňou, napadol ju, ale zistil som, že je staršia. Takže som z toho sexuálneho uspokojenia upustil. Tiež som sa ju ale pokúsil zabiť – ako svedka, aby nepovedala, čo som urobil. Nakoniec som ju okradol. Potom som nastúpil do električky tým istým smerom za inou ženou,“ opísal vrah.
Tou bola Vlasta. Pred domom na Poříčanskej ulici hľadala v kabelke kľúče, aby si odomkla dvere od domu. Straka ju zozadu chytil pod krkom, začal ju škrtiť a ona stratila vedomie. Nakoniec ju naložil na korbu dodávky a myslel si, že je po všetkom.
Lenže Vlasta sa po pol hodine prebrala, vyvliekla sa zo škrtidla a z posledných síl dobehla k najbližšiemu domu. Otvoril jej sused – diplomat z Beninu – a zavolal pomoc. Lekári neskôr potvrdili, že ju od smrti delili len minúty.
Ďalšia žena ale také šťastie už nemala. Straka si vyhliadol mladú lekárku Věru. Keď vystúpila z električky, šiel za ňou s úmyslom sexuálne sa uspokojiť. Pri dome ju tiež chytil pod krkom a odtiahol do tmy. Pri zápase jej spadla topánka – Straka ju zdvihol a začal ju ňou mlátiť do hlavy, kým neupadla do bezvedomia. „Keď sa prebrala, súhlasila s pohlavným stykom na inom mieste. Ja som povedal, že áno, ale ona začala kričať,“ hovorí Jiří Straka.
„Znova som ju napadol, ale tentokrát s takou razanciou, že už sa k vedomiu neprebrala,“ opisuje. Keď sa po znásilnení ešte hýbala, uškrtil ju ramienkom od podprsenky. Potom ju okradol a zmizol. Polícia sa najprv zamerala na muža, s ktorým Věra ten večer bola – typický scenár. Lenže stopy na tele ukazovali na niečo iné.
Správal sa ako robot
V polovici mája, teda len pár dní od poslednej vraždy, zmizla cestou do práce 28-ročná Marta. Mala strach vychádzať sama, pretože vedela, že v Prahe zúri útočník, ktorý napáda ženy. A práve s ním sa nakoniec tiež stretla.
Straka tú noc uviazol v Prahe – zmeškal vlak na internát a nemal peniaze na cestu autobusom. Blúdil preto ulicami, až nad ránom pred obchodom s ovocím narazil na Martu. Chytil ju zozadu priamo na chodníku a vtiahol do domu. Dvere boli bohužiaľ otvorené a násilník tak mohol pokračovať vo svojom pláne.
Vo vnútri ju zrazil na zem a škrtil provizórnym škrtidlom, ktoré si pripravil vopred. Keď ešte dýchala, odtiahol ju do pivnice a dokončil, čo zamýšľal: „Mal som úplne vypnuté, ako robot. Zatiahol som ju do pivnice, vykonal súlož a zabil ju. Vôbec som nepremýšľal.“ Neskôr sa v kľude vrátil na stanicu a odišiel na internát, akoby sa nič nestalo. Jej telo našla náhodná žena ešte v ten deň v pivnici domu na Bubenči.
Začal sa lov na vraha
Po vražde Marty už nešlo predstierať, že sa nič nedeje. Praha začala žiť v tieni strachu. Ženy prestali jazdiť večer samé električkou, rodičia zakazovali dcéram vracať sa domov po zotmení a na pracoviskách sa ľudia dohadovali o tom, kto asi ubližuje ženám v uliciach.
Kriminalisti už mali jasno v jednej veci: nejde o sériu náhodných zločinov. Všetky útoky spájal rovnaký rukopis – škrtenie, sexuálny motív, napadnutie zozadu, výber osamelých žien. Páchateľ sa pohyboval mestom ako predátor. Vyberal si obete v MHD, na tmavých uliciach, na sídliskách.
Jiří Markovič a jeho tím začali skladať mozaiku. Vedeli, že hľadajú niekoho fyzicky silného, bez zábran, bez empatie – niekoho, komu nevadí riskovať. Z biologických stôp vyšlo najavo, že vrah má krvnú skupinu A. Navyše vedeli, že útočník je sadista, pravdepodobne mladý, pohyblivý a schopný sa rýchlo presúvať po meste. Nehľadali rodinného muža ani nikoho, kto má pevný režim.
Zatknutie Jiřího Straku
Jiří Straka sa medzitým cítil nedotknuteľný, no aj predátor niekedy spraví chybu. Vyšetrovatelia objavili na telách obetí mikroskopické kovové častice, ktoré ukazovali na prostredie nejakej dielne alebo továrne. A potom tu bola krvná skupina A zo spermií nájdených na obetiach.
Bežal čas. Blížila sa spartakiáda, počas ktorej sa do Prahy mali nahrnúť desaťtisíce mladých dievčat z celej republiky. Pre políciu to bola nočná mora v reálnom čase.
Vyšetrovateľ Jiří Markovič bol pod permanentným tlakom a musel podávať hlásenia každých niekoľko hodín. Tento stres ale mal aj jednu nečakanú výhodu: policajti začali znova preberať aj prípady sexuálnych útokov, ktoré predtým s vyšetrovaním nespájali. A práve tam sa objavilo meno Jiřího Straku.
Dve dievčatá, ktoré prežili pokusy o znásilnenie, si dokázali vybaviť detaily. Jedna z nich si pamätala, že jej útočník dokonca o sebe niečo povedal — odkiaľ je, kam chodí do školy, kde žije. Informácie potom stačili na to, aby tím policajtov vyrazil 22. mája do Stochova. Straku tam zadržali prakticky bez odporu.
Jiří Markovič v reportáži spomína: „Priviezli mi ho a behom pár minút sme spolu nadviazali kontakt. Celý život som si zakladal na tom, že idem do detailu, takže som sa veľa pýtal a výsluch sa pretiahol. V podstate potom už nebolo veľmi čo riešiť. Spolupracoval natoľko, že nám sám ukazoval, kam vyhadzoval veci a ako všetko prebiehalo. Nemal som strach, že by utiekol — bál som sa skôr, že ho niekto zabije.“
Na prvý pohľad bol Jiří Straka nenápadný chalan, ktorý každú nedeľu nastupoval na vlak na internát. Mal v taške študentský preukaz, nemal záznam v registri. Cez deň sedel v lavici a večer vyrážal loviť. Markovičovi priznal napadnutia, vraždy a vydal osobné veci obetí, ktoré si nechal ako trofeje.
Najdesivejší tínedžer Česka
Straka tvrdil, že ho vraždy neuspokojovali. Od žien vraj chcel len sex, a keby súhlasili, nechal by ich žiť. Vraždil preto, aby ho neodhalili. Peniaze a veci po útokoch si síce bral, ale neboli hlavným motívom. Priznal sa tiež, že sa obával, že by mohol spáchať ďalších desať vrážd a za svoje dolapenie bol vlastne rád: „Vyššie sexuálne napätie som si začal uvedomovať už v puberte. Keď som sa bavil s chalanmi o masturbácii, oni hovorili, že to robia napríklad raz za dva týždne. Ja to ale robil každý druhý deň, niekedy aj každý deň.“
Psychiatri zistili, že Straka od detstva sledoval ženy a uspokojoval sa. Prvú sexuálnu skúsenosť získal násilím, keď stretol v autobuse dievča, ktoré radšej súhlasilo so súložou, než aby jej zničil oblečenie. Od pätnástich rokov so sebou dokonca nosil obušok na omráčenie obete. Nikdy ho však nepoužil. Aj keď tvrdil, že ho násilie nevzrušuje, odborníci ho označili za sadistu a hypersexuála. Ako liečbu mu odporučili kastráciu a stereotaktickú operáciu mozgu, ktorú na rozdiel od kastrácie nepodstúpil.
„Pri prvej vražde si najviac pamätám ten pokoj… Neviem, či to bolo tým, že som sa uspokojil a zbavil toho napätia. Bolo to také uvoľnenie, zároveň apatia z toho, čo som urobil. A potom som šiel zase do ulíc hľadať ďalšiu možnosť, ako sa uspokojiť a zbaviť sa toho napätia,“ vysvetľuje Jiří Straka.
Vraždil kvôli sexu
Súdne pojednávanie sa začalo 9. decembra 1985. Za tri vraždy, dva pokusy o vraždu, päť znásilnení, tri lúpeže a päť krádeží dostal maximálny trest pre mladistvého – desať rokov. Vo väzení trpel. Spoluväzni aj dozorcovia ho opakovane mlátili a dokonca sa ho pokúsili obesiť.
Na slobodu sa dostal po amnestii Václava Havla v roku 1994. Nastúpil hneď na ústavnú liečbu do psychiatrických zariadení v Bohniciach a Opave. Tam zostal do roku 2004, keď ho definitívne vyhlásili za vyliečeného a prepustili na slobodu. V liečebni podstúpil kastráciu. Jiří Markovič v dokumente hovorí: „K tomu jeho prepusteniu… ja si myslím, že sa asi niekto zbláznil. Nepovažujem to za rozumné riešenie ani zo srandy. Keby bol starší, dostal by špagát. To, že nebol, ho nijako neospravedlňovalo.“
Straka si zmenil meno na Jiří Novák a stiahol sa do súkromia na sever Moravy. Po rokoch v ústavnej liečbe a väzení sa mu podarilo znovu začleniť do bežného života — oženil sa, usadil sa v malej obci pri poľských hraniciach a snaží sa žiť nenápadne bez mediálnej pozornosti.