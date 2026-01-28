Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Visa.
včera 28. ledna 2026 v 12:00
Čas čtení 3:14
Sponzorovaný obsah

80 % Slovákov preferuje zimnú dovolenku na Slovensku, ukázal prieskum. Pri zahraničných dovolenkách preferujeme Rakúsko a Poľsko

80 % Slovákov preferuje zimnú dovolenku na Slovensku, ukázal prieskum. Pri zahraničných dovolenkách preferujeme Rakúsko a Poľsko
Zdroj: Dupephotos.com / Modern Mountain Vacations
Výsledky odhalila nová štúdia spoločnosti Visa.

Zima zostáva pre Slovákov obdobím aktívneho oddychu. Výsledky štúdie ukázali, že väčšina ju plánuje tráviť na slovenských horách, konkrétne 80 % ľudí. Menšia časť plánuje dovolenky v zahraničí. Z respondentov, ktorí sa chystali na zimnú dovolenku, sa tento rok pre pobyt v zahraničí rozhodla pätina (20 %). Ak si našinci vyberajú cez zimu pobyt mimo Slovenska, najčastejšie ide o Rakúsko alebo Poľsko.

Slováci volia zimné dovolenky v cudzine najmä vtedy, ak je cestovanie jednoduché (56 %) a pohodlné (51 %). Pre 39 % je pri rozhodovaní dôležitá aj kvalita rezortov. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, tak robia predovšetkým pre komfort, blízkosť a jednoduchú dopravu,“ vysvetlila výsledky odpovedí respondentov štúdie country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.

Pri pohľade na nadchádzajúcu zimnú dovolenku plánuje:

  • 44 % Slovákov vyraziť na lyžovačku,
  • 39 % chce korčuľovať,
  • a 18 % sa chystá snowboardovať.
zima, lyžovačka
Zdroj: Dupephotos.com/ AESTHETICS, Maria Gauci

Športom kraľuje korčuľovanie

Prekvapivým zistením prieskumu medzi slovenskými respondentmi je, že najčastejším zimným športom, ktorému sa Slováci venovali v uplynulých piatich rokoch, sa stalo korčuľovanie na ľade (36 %). Po ňom nasleduje zjazdové lyžovanie (26 %), ľadový hokej (24 %) a bežecké lyžovanie (13 %).

Slováci sa na nové športové zážitky aj pripravovali. V uplynulom roku si vybavenie na zimné športy zakúpilo 7 z 10 opýtaných (69 %) a takmer polovica z nich investovala do športového oblečenia (46 %). Práve oblečenie (36 %) a obuv (19 %) patria medzi najčastejšie opakovane nakupované položky zimnej výbavy. Na druhej strane, populárne sú aj služby požičovní: viac než tretina Slovákov sa rozhodla vybavenie požičať (39 %), pričom každý piaty si požičal lyže alebo snowboard (21 %).

Zvykáme si na AI už aj pri nákupoch

Využívanie umelej inteligencie si na Slovensku postupne získava čoraz väčšiu obľubu aj pri aktivitách, ako je plánovanie dovoleniek či nakupovanie. Približne každý piaty Slovák (21 %) už využil nástroje založené na umelej inteligencii pri nákupe alebo prenájme vybavenia na zimné športy či súvisiacich zážitkov. Až 4 z 10 respondentov (44 %) zároveň uvádzajú, že by o takomto využití AI uvažovali v budúcnosti.

„Vďaka službe Visa Intelligent Commerce, ktorá využíva umelú inteligenciu pri vyhľadávaní a nakupovaní, budú čoskoro nákupy ešte jednoduchšie. Osobnému AI agentovi zadáte, aký produkt hľadáte, a on vám ponúkne dostupné možnosti, porovná ceny a nákup za vás aj zaplatí. Bezpečne, rýchlo a bez námahy, ktorú vás to stálo doteraz. Nová štúdia potvrdzuje, že ľudia si už na asistenciu AI zvykajú,“ povedala Ľubica Gubová.

Riziko pre obchodníkov

Slováci si pri výbere destinácie na zimnú dovolenku vo veľkej miere všímajú ponuku služieb a vybavenosť strediska – od wellness a kúpeľných zariadení až po miestnu gastronómiu a aktivity priamo na svahu. Pri platení na horách zohráva kľúčovú úlohu pohodlie. Až 8 z 10 Slovákov chce najčastejšie platiť kartou alebo mobilom.

Obchodníci, ktorí neakceptujú digitálne platby, riskujú stratu tržieb, keďže lyžiari a snowboardisti menia svoje nákupné správanie, ak nemajú k dispozícii bezhotovostné možnosti.

Až 4 z 10 spotrebiteľov uvádzajú, že bez digitálnych platieb by na horách:

  • buď minuli menej (13 %),
  • zvolili iného obchodníka (19 %),
  • alebo by sa v budúcnosti do prevádzky už nevrátili (11 %).

Zimné olympijské hry ľudí motivujú k zimným športom

Podľa spoločnosti Visa, oficiálneho platobného a technologického partnera zimných olympijských a paralympijských hier, čaká európsky sektor zimných športov výrazný impulz vďaka blížiacemu sa podujatiu ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Globálny prieskum realizovaný medzi viac ako 16 000 spotrebiteľmi v 16 krajinách poukazuje na rastúci záujem o zimné športy naprieč všetkými vekovými skupinami.

Na Slovensku deklaruje záujem o zimné aktivity takmer polovica populácie (49 %). Najväčšie nadšenie prejavujú mladí dospelí vo veku 18 až 29 rokov. Z nich venuje pozornosť zimným športom až 6 z 10 respondentov (61 %). *

*Zber dát realizovala spoločnosť Response Now s.r.o. v období od decembra 2025 do januára 2026 na reprezentatívnej vzorke slovenskej internetovej populácie vo veku 18 až 60 rokov, ktorú tvorilo 1 025 respondentov.

Zároveň jeho výsledky potvrdzujú potenciál tohto sektora naplno využiť tento jedinečný moment. Viac ako tretina respondentov zo Slovenska (36 %) uvádza, že zimné olympijské hry ich priamo inšpirovali k tomu, aby sa zimným športom venovali aj oni sami. Každý piaty Slovák tvrdí, že sa za posledných 5 až 10 rokov zvýšil jeho záujem o zimné športy. Zároveň skoro všetci opýtaní Slováci (94 %) očakávajú, že podujatie bude silnou motiváciou aj pre fanúšikov, aby športové dianie sledovali.

visa
Zdroj: Refresher

40 rokov partnerstva a inovácií

Od roku 1986 je spoločnosť Visa partnerom zimných olympijských hier a od roku 2002 aj hrdým partnerom zimných paralympijských hier v oblasti platobných technológií. Počas uplynulých štyroch desaťročí Visa neustále rozvíjala svoju úlohu – prinášala inovácie, zlepšovala dostupnosť a vytvárala reálny prínos na každom ročníku hier.

V súčasnosti Visa umožňuje digitálne platby vo verejnej doprave aj v horských strediskách v severnom Taliansku, čím prispieva k digitalizácii viac ako 50 lyžiarskych destinácií. Tým podporuje dlhodobý rast miestnej ekonomiky a pomáha miestnym podnikateľom lepšie reagovať na potreby moderných návštevníkov.

„Tieto meniace sa návyky poukazujú na to, ako technológie pretvárajú nielen platobné preferencie, ale aj širšie cestovateľské rozhodovanie. Technologický pokrok zásadne zmenil spôsob, akým míňame peniaze, spravujeme svoje financie a žijeme každodenný život,“ komentovala Ľubica Gubová.

