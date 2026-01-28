Symbolické Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa opäť posunuli a momentálne ukazujú 85 sekúnd do polnoci, čo je najbližšie ku globálnej katastrofe v ich histórii.
Oznámil to Bulletin of the Atomic Scientists, ktorý týmto gestom upozorňuje na narastajúce hrozby pre ľudstvo, a to najmä jadrové zbrane, klimatickú krízu a šírenie dezinformácií.
Oproti minulému roku sa ručičky posunuli o ďalšie štyri sekundy dopredu. Podľa odborníkov sa svet stal nebezpečnejším v dôsledku rastúceho napätia medzi veľmocami, ako sú USA, Rusko a Čína, ktoré sú čoraz agresívnejšie a viac sa uzatvárajú do nacionalistických postojov. Situáciu zhoršuje aj rozpad medzinárodnej spolupráce, ktorá je kľúčová pri riešení globálnych problémov.
Vedci upozorňujú aj na hroziaci návrat jadrových pretekov v zbrojení a kritizujú obranné projekty, ktoré by mohli viesť k ďalšej militarizácii vesmíru. Nemenej vážnou hrozbou je klimatická zmena, prejavujúca sa extrémnymi suchami, horúčavami či povodňami, pričom štáty stále neprijímajú dostatočne účinné opatrenia.
Silným varovaním je aj kríza dôvery a informačný chaos, v ktorom sa lži šíria rýchlejšie než fakty. Podľa členov výboru tak svet smeruje k nebezpečnému rozdeleniu na „my a oni“. Bulletin však zdôrazňuje, že hodiny nemusia byť osudové. Ak svetoví lídri začnú spolupracovať a brať globálne riziká vážne, ručičky sa môžu opäť posunúť späť.