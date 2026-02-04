Hlavní témata
4. února 2026 v 11:00
Čas čtení 3:39

Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca

Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
Zdroj: Instagram/@lov_lifestyle
Richard Balog
Richard Balog
Ktorý look bude tvoj favorit?

Tohtoročný január bol síce poriadne mrazivý, ale v uliciach Prahy, Bratislavy či dokonca ďalekej Austrálie to módou poriadne žilo. Slovenky a Češky opäť dokázali, že cit pre štýl nemá sezónu a trendy majú v malíčku – od quiet luxury kabátov cez city chic siluety až po jedinečné kombinácie ako vystrihnuté z veľkých módnych metropol.

Pozri si TOP 10 outfitov, ktoré stoja za tvoju pozornosť, a pokojne aj screenshot. Ak miluješ módu a inšpiráciu z reálneho života, pokračuj na zoznam. Určite neoľutuješ.

P. S. Pozri si tiež 8 módnych trendov pre rok 2026, vďaka ktorým budú tvoje každodenné outfity zaujímavejšie, a TOP momenty z Paris Fashion Week.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.

Denisa Černá

Outfit na pomedzí luxusu a casual štýlu s prvkami estetiky Y2K ukázala Denisa Černá v chladných uliciach Prahy.

Influencerka zladila minimalistický dlhý kabát v svetlom vyhotovení, ktorý reprezentuje „quiet luxury“, so zvonovými nohavicami, teniskami s metalickými prvkami, klobúkom z mäkkého materiálu a striebornou kabelkou s monogramom Louis Vuitton. Inšpiruješ sa fresh mestskou siluetou?

Denisa Černá
Zdroj: Instagram/@denisacernaa

Viktória Ortner

Mestský outfit ako vystrihnutý zo street style reportu z Paríža ukázala modelka Viktória Ortner, ktorá si užívala zimnú atmosféru Prahy v nadčasovej kombinácii.

Dominantným kúskom je tmavozelená semišová bunda s vysokým golierom, veľkými prednými vreckami a strihom do pása od módneho domu Saint Laurent za 5 500 eur, ktorú dopĺňajú sivé džínsy v zvonovom strihu, kožené čižmy na podpätkoch a veľká čierna kabelka.

Viktória Ortner
Zdroj: Instagram/@viktoria.ortner_

Petra Novotná

Instagramový profil Petry Novotnej považujeme za jeden z našich najlepších fashion „inspo“ objavov v roku 2025, keďže estetika personal shopperky a stylistky z Prahy nám je veľmi blízka.

Na fotografii má Petra oblečený svetlohnedý semišový kabát s dĺžkou pod zadok, cez ktorý má prehodený sveter v bielom vyhotovení pre zaujímavý kontrast, sivú spodnú vrstvu a svetlomodré baggy džínsy doplnené o pohodlnú obuv. Ako doplnky zvolila veľkú látkovú kabelku so vzormi a slnečné okuliare.

Petra Novotná
Zdroj: Instagram/@petra_mikado

Zuzana Stráská

Teplý kabát by mal byť súčasťou každého zimného šatníka, čo dobre vie aj Zuzana Stráská, ktorá vyšla do ulíc v dlhom hnedom modeli z mäkkého materiálu.

Objemnú vrchnú vrstvu doplnila o klasické modré džínsy, bielu kašmírovú súpravu čiapky so šálom od značky Falconeri, tmavé kožené rukavice a vysokú semišovú obuv v hnedej farbe. Výrazným prvkom sú tiež slnečné okuliare s kovovým rámom a malá kožená kabelka – obe z dielní módneho domu Miu Miu.

Zuzana Stráská
Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Pavlína Jágrová

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade outfitu v podaní Pavlíny Jágrovej, ktorá vsadila na siluetu v zemitých odtieňoch a urobila veľmi dobré rozhodnutie.

Dlhý tmavohnedý kabát z vlnenej zmesi vyzerá v kombinácii s tmavými nohavicami v zvonovom strihu, svetlým svetrom a populárnou obuvou UGG Tazz II, ktorá je postavená na platforme, veľmi štýlovo. Baví nás tiež jemný šál s klasickým vzorom, oversized silueta slnečných okuliarov a kabelka Prada.

Pavlína Jágrová
Zdroj: Instagram/@pavlinajagrova

Maria Dušička

Ďalší skvelý outfit v tohtomesačnom zozname, ktorým sa môžeš inšpirovať, patrí influencerke Marii Dušička.

Maria zostala verná svojmu charakteristickému minimalistickému štýlu s puncom luxusu aj v mrazivom zimnom počasí, keď si obliekla dlhý čierny kabát s výrazným opaskom od českej návrhárky Ivany Mentlovej v kombinácii s vysokými koženými čižmami, populárnou podlhovastou kabelkou od módneho domu ALAÏA a oválnymi slnečnými okuliarmi s logom Prada.

Maria Dušička
Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Andy Csinger

Slovensku robí vo svete módy skvelú reklamu influencerka Andy Csinger, ktorá žije na juhu Talianska, odkiaľ nás pravidelne zásobuje HOT outfitmi a tipmi.

Najnovšie nás Andy zaujala v sofistikovanej siluete, ktorú tvorili hnedé nohavice vo voľnom strihu s originálnym detailom okolo členkov od značky DARKPARK, špicaté lodičky Saint Laurent zladené tón v tóne, oversized sveter s čierno-sivým prechodom v spodnej časti a kabelka z berlínskeho ateliéru AGNEEL.

Obleč sa v podobnom štýle do práce a budeš hviezdou officu.

Andy Csinger
Zdroj: Instagram/@andicsinger

Tereza & Denisa

Radosť svojimi outfitmi nám v januári urobili tiež Tereza a Denisa z profilu @lov_lifestyle, ktorých prirodzenosť a skvelý vkus milujeme.

Zatiaľ čo Tereza (na fotografii vpravo, pozn. redakcie) stavila na luxusnú koženú bundu spod rúk návrhárky Ivany Mentlovej, klasické modré džínsy z Lindexu, tričko od českej značky Port Of Stars, slnečné okuliare Vehla, doplnky COS a kabelku z dielní Hermès, tak Denisa zvolila kombináciu tmavomodrého kabáta s džínsami zo Zary, krémovo-hnedú šiltovku s logom Sporty & Rich a kabelku Valentino.

Tereza, Denisa, LOV Lifestyle
Zdroj: Instagram/@lov_lifestyle

Teri Pallová

Po kratšej prestávke je v zozname tiež Teri Pallová, ktorá stavila na sebavedomý a veľmi „city chic“ outfit.

Populárna influencerka má na fotografii nižšie oblečené úzke mini šaty s krátkymi rukávmi a vysokým golierom na zips v čiernej farbe z dielní Miu Miu, ktoré zvýrazňujú siluetu a zároveň pôsobia elegantne. Look doplnila o luxusné doplnky – malú crossbody kabelku Chanel na retiazke, sériu šperkov, hodinky Rolex a úzke slnečné okuliare s tónovanými sklami, ktoré podčiarkujú moderný vibe.

Celkový styling je dôkazom, že jednoduchosť môže byť výrazná.

Teri Pallová
Zdroj: Instagram/@teri.pallova

Petra Macková

V závere zoznamu vymeníme mrazivú zimnú atmosféru v našich zemepisných šírkach za slnkom zaliatu Austráliu, odkiaľ nám naservírovala fresh outfit influencerka Petra Macková.

Rodáčka z Bratislavy nás zaujala v ľahkom krátkom trenčkote s množstvom zaujímavých detailov v svetlom krémovom vyhotovení od módneho domu Burberry za viac ako 2 000 eur, ktorý doplnila o otvorenú obuv na podpätkoch, malú koženú kabelku a slnečné okuliare. Výsledkom je jednoduchá, ale sexi silueta ako stvorená do mesta.

Petra Macková
Zdroj: Instagram/@pepamack
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
FASHION
