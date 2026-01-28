Máš pocit, že sa ti horšie sústredí, myšlienky sa rýchlo strácajú a premýšľanie je akési plytšie než kedysi?
Ako píše portál Upworthy, podľa neurológa Arifa Khana v tom nie si sám. Ide o globálny trend, za ktorým stojí spôsob, akým dnes používame technológie. Neustála dostupnosť Googlu, AI a okamžitých odpovedí potichu mení fungovanie nášho mozgu.
Kľúčovým problémom je miznutie krátkej pauzy medzi otázkou a odpoveďou. Práve tento moment neistoty bol kedysi priestorom, kde sa aktivovala pamäť, prepájali informácie a zapájala prefrontálna kôra. Dnes túto fázu často preskočíme a mozog sa učí, že premýšľať „netreba“, pretože odpoveď príde zvonka rýchlo a bez námahy.
Neurológ upozorňuje, že mozog funguje ako sval: keď ho používame, silnie, keď ho obchádzame, slabne. Tento jav odborníci označujú ako kognitívne odľahčovanie – mentálnu prácu presúvame na zariadenia, čo je krátkodobo pohodlné, no dlhodobo oslabuje schopnosť hlbokého myslenia, trpezlivosti a práce s neistotou.
Riešenie je pritom prekvapivo jednoduché. Khan odporúča tzv. 10-sekundové pravidlo: predtým, než siahneš po mobile, Googli či AI, dopraj si aspoň pár sekúnd vlastného premýšľania. Skús si odpoveď vybaviť, odhadnúť alebo poskladať. Technológia sa tak nestane náhradou myslenia, ale jeho partnerom a tvoj mozog dostane späť tréning, ktorý dnes tak veľmi potrebuje.