Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti.
včera 7. února 2026 v 18:00
Čas čtení 0:40
Petra Nižnanská

Našli sme najlepší burger v Žiline? Obľúbený foodbloger na slepo otestoval 5 reštaurácií. Táto to s prehľadom vyhrala.

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Další videa
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
15. 1. 2026 19:00
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
9. 1. 2026 10:00
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
6. 1. 2026 18:00
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
27. 12. 2025 18:00
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
23. 12. 2025 9:00
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
21. 12. 2025 10:01
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
18. 12. 2025 10:30
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
15. 12. 2025 17:00 2
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
12. 12. 2025 18:08
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
9. 12. 2025 18:00

Čoje dobré opäť vycestovalo na stredné Slovensko. Tentokrát však s novým konceptom.

Pred Čojeho sme položili päť rozdielnych burgrov. Jeho úlohou bolo ochutnať, zhodnotiť a následne ich zoradiť od toho najhoršieho po absolútneho víťaza. 

Rozhodnutie nebolo jednoduché a finálny rebríček rozhodol až jeho posledný bite. Jednotlivé burgre sme vyberali tak, aby sa čo najviac podobali zložením, aj keď Chilteco, Tasty Park, Regal, Butcher´s Bits a Street Foodie majú o receptoch svojich burgrov dosť rozdielnu predstavu. 

Sleduj perfektné video, v ktorom sa dozvieš, kde nájdeš najlepší oldschool, koho mäso nás prekvapilo nakorenením, a ktoré žemle by sme najradšej zmenšili o polovicu. 

Víťaznú prevádzku sme nakoniec navštívili a kameru sme samozrejme vzali so sebou.

Vychutnaj si s nami poriadnu dávku mäsa.

Spravili sme ti chuť na dobrý burger? Nielen reštaurácie, ktoré sme testovali, nájdeš hneď na Bistro.sk.

Ak nie si zo Žiliny, nevadí. Bistro.sk doručuje do viac ako 140 slovenských miest, takže hlad nemá u teba šancu.

Ak si nový zákazník Bistro.sk, určite využi kód REFRESHER, s ktorým získaš zľavu 7 eur pri objednávke nad 15 eur. 😋
Chcem si objednať z Bistro.sk
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 3 dny
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
před 51 minutami
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 2 hodinami
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
včera v 16:57
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
včera v 10:06
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
včera v 08:07
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
před 2 dny
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Politika Motoristé sobě Petr Macinka
Více
Kryptofirma omylem poslala lidem bitcoiny v hodnotě 40 miliard dolarů, následně účty zablokovala
před 3 minutami
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
před 2 hodinami
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
včera v 16:11

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Gastro
před 34 minutami
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
před 34 minutami
Pod značkou Kro Kitchen dnes Vojtěch Václavík provozuje několik konceptů po Praze. Do jeho portfolia přibyl také podnik Alma, který nedávno získal ocenění Bib Gourmand od Michelin Guide.
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 2 hodinami
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před 3 hodinami
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse