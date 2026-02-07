Našli sme najlepší burger v Žiline? Obľúbený foodbloger na slepo otestoval 5 reštaurácií. Táto to s prehľadom vyhrala.

Čoje dobré opäť vycestovalo na stredné Slovensko. Tentokrát však s novým konceptom.
Pred Čojeho sme položili päť rozdielnych burgrov. Jeho úlohou bolo ochutnať, zhodnotiť a následne ich zoradiť od toho najhoršieho po absolútneho víťaza.
Rozhodnutie nebolo jednoduché a finálny rebríček rozhodol až jeho posledný bite. Jednotlivé burgre sme vyberali tak, aby sa čo najviac podobali zložením, aj keď Chilteco, Tasty Park, Regal, Butcher´s Bits a Street Foodie majú o receptoch svojich burgrov dosť rozdielnu predstavu.
Sleduj perfektné video, v ktorom sa dozvieš, kde nájdeš najlepší oldschool, koho mäso nás prekvapilo nakorenením, a ktoré žemle by sme najradšej zmenšili o polovicu.
Víťaznú prevádzku sme nakoniec navštívili a kameru sme samozrejme vzali so sebou.
Vychutnaj si s nami poriadnu dávku mäsa.
