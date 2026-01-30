Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?

Lucia Mokránová, Karin Hegedüs Dvořáková, Berenika Laciková a Anet Slotová porozprávali o svojej skúsenosti s augmentáciou prsníkov. Aké sú podľa nich výhody a nevýhody umelých pŕs?
Na sociálnych sieťach sa v poslednom čase rozšírila polarizujúca diskusia o augmentácii prsníkov. Ženy sa rozdelili na dva tábory – tie, ktoré s úpravou nesúhlasia a zdá sa im zbytočná, a tie, ktoré sa pre ňu z rôznych dôvodov rozhodli. Vzhľadom na to, že sa o úprave prsníkov veľa diskutuje, oslovili sme tri ženy, ktoré prešli rôznymi fázami tohto procesu.
Lucia Mokráňová, Anet Slotová, Karin Hegedüs Dvořáková a Berenika Laciková nám porozprávali o tom, prečo sa pre augmentáciu prsníkov rozhodli, aká je ich skúsenosť a či operácia priniesla so sebou aj nejaké negatíva. Akákoľvek plastická operácia je veľký zásah do tela, ktorý si treba dobre premyslieť. Ak však po plastike pŕs túžiš a má ti zlepšiť sebavedomie, nie je žiadny dôvod na to, prečo ju nepodstúpiť. Dôležité je si však vopred zvážiť všetky riziká a benefity, ktoré z nich môžu vyplynúť. A práve o nich sme sa s influencerkami porozprávali.
Prečo si Slovenky dávajú spraviť umelé prsia?
Augmentácia pŕs zvyšuje sebavedomie
Rozhodnutie pre plastiku málokedy vzniká pri náhodnom pohľade do zrkadla počas skúšania oblečenia. Často je to len vyvrcholenie niekoľkoročného boja s nedostatočným sebavedomím. Lucia Mokráňová otvorene priznáva, že za jej rozhodnutím stáli posmešky. „Hrávala som hokej, bola som plnšia a neskôr som výrazne schudla. Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja. Tieto poznámky mi vytvorili komplex,“ spomína Lucia, ktorá si na zákrok sama šetrila od 22 rokov. Jej mama bola striktne proti, a tak si augmentáciu platila sama. Ako spomína, na zákrok si odkladala z každej výplaty.
Berenika Laciková, ktorú môžeš poznať z Ruže pre nevestu, mala operáciu pred dvomi týždňami. Ako prezradila, o operácii premýšľala niekoľko rokov. Aj so svojimi prirodzenými prsami bola spokojná, no prekážalo jej, že jej nesedelo oblečenie, ktoré sa jej páčilo. Jej hlavnou požiadavkou teda bolo, aby boli prsia primerané jej postave a neboli vulgárne.
„Vždy sa mi páčili väčšie prsia a často sa mi stávalo, že mi nesedelo oblečenie a nemohla som nosiť veci, ktoré sa mi páčili. Nad zákrokom som rozmýšľala veľmi dlho, niekoľko rokov, pretože ide o veľký zásah do tela a človek si to musí naozaj dobre premyslieť.
Práve tým, že som nebola vyslovene nespokojná, som nad tým uvažovala ešte dlhšie. Vnímam to skôr ako také vylepšenie, aby som sa cítila ešte lepšie a bola ešte spokojnejšia,“ vysvetľuje.
Anet Slotová mala podobnú motiváciu ako Berenika. „Cítila som sa atraktívne aj predtým, ale po schudnutí mi veci nesedeli. Bola to taká bodka k tomu, aby som bola so svojou postavou 100 % spokojná. Rozhodla som sa v 27 rokoch splniť si malý sen, inak by som stále uvažovala, aké by to bolo,“ vysvetľuje.
Karin Hegedüs Dvořáková sa pre augmentáciu pŕs rozhodla po tom, čo sa zúčastnila Farmy 10. Schudla tam a jej prirodzené prsia ochabli a stratili tvar. „Pre mňa ako ženu to bolo strašné a bralo mi to sebavedomie,“ vysvetľuje, pričom dodáva, že si dala záležať na kvalite kliniky, ktorú si vybrala. Najskôr si nechala spraviť prsia s objemom 560 ml, v tvare vysokého profilu.
Čo treba o implantátoch vedieť?
Implantáty nie sú na celý život a treba sa o ne starať
Aby sme pochopili, prečo je skúsenosť každej ženy odlišná, musíme si vysvetliť, aké sú možnosti a riziká. Chirurgovia konzultujú pred zákrokom viacero vecí:
Životnosť: Je dôležité vedieť, že implantáty nie sú doživotné. Plastický chirurg MUDr. Mráz na svojom webe píše, že priemerná životnosť je 15 rokov.
Tichá ruptúra: Práve toto sa stalo Lucii Mokráňovej. FDA varuje, že prasknutie silikónu často nemá žiadne príznaky a odhalí ho až pravidelné sono alebo MRI. Rovnakú skúsenosť mala aj trénerka a influencerka a prasknutý implantát odhalila až preventívna prehliadka.
Na čo sa treba pripraviť?
Prvé dni po operácii sú mimoriadne bolestivé
Anet Slotová opisuje prvé noci ako náročné: „Brala som to športovo, ale po operácii to bol neznesiteľný tlak. Mala som pocit, že mám na hrudi činku, ktorú neviem zložiť. Mala som stavy, že neviem dýchať, a trošku som sa na tom ‚opúšťala‘. Prvé dva týždne boli oveľa náročnejšie, než som čakala,“ opisuje. Bolesť napokon prekonala a teraz už je po zákroku štyri mesiace.
Berenika Laciková, ktorá je aktuálne iba dva týždne po zákroku, sa má postupne lepšie. „Cítim sa už oveľa lepšie. Bolesť ustupuje a pomaly začínam fungovať samostatne. Prsia som videla hneď, ale ešte stále sa menia a zďaleka to nie je finálny výsledok. Už teraz som však spokojná s tvarom aj veľkosťou,“ hovorí o aktuálnom stave. Prsia sa totiž aj po operácii postupne formujú a to, čo uvidíš bezprostredne po zákroku, nie je finálny výsledok.
Lucia Mokráňová má za sebou už dve operácie. Z každej si odnáša inú skúsenosť. Kým prvá bola pre ňu mimoriadne bolestivá, druhý zákrok taký nepríjemný nebol. „Predstava, že to budem musieť absolvovať znova, bola úprimne desivá,“ spomína na pocity pred druhou operáciou.
Komplikácie prsných implantátov
Lucii Mokráňovej implantát praskol
Tak ako pri rôznych zákrokoch, aj pri augmentácii pŕs treba rátať s rizikami. Jedným z nich je tichá ruptúra, ktorá sa prihodila aj Lucii Mokráňovej. Počas preventívnej prehliadky jej lekári zistili prasknutý implantát. „Pre mňa to bol úplný šok, pretože ja sama som si nevšimla vôbec nič – prsia sa nezmenili ani po pôrode, nemala som bolesti, zápaly ani žiadny diskomfort.“
Lekár mi povedal, že nevie presne určiť, ako dlho mohol byť implantát prasknutý. O to viac, že som pár rokov predtým mala veľmi vážnu autonehodu, takže sa nedalo presne povedať, kedy k poškodeniu došlo. Práve kvôli tejto neistote som musela urgentne podstúpiť reoperáciu,“ hovorí. Nad úplným odstránením implantátu však nepremýšľala a prsia si nechala prerobiť a nie odstrániť.
Hoci druhá operácia bola pre ňu paradoxne menej bolestivá, skúsenosť s prasknutým implantátom jej názor na plastiku pŕs zmenila. „Ak by som sa mohla rozhodnúť spätne, asi by som si prsia už nedala robiť. Z pohľadu zdravia by som sa dnes rozhodla inak. No riziká si človek uvedomí, až keď sa ho začnú reálne týkať,“ vysvetľuje.
Tehotenstvo vs. prsné implantáty
Karin implantáty v tehotenstve neprekážali
Anet Slotová by sa pre augmentáciu pŕs rozhodla znova. „Najväčší benefit vidím v tom, že mi lepšie sedí oblečenie. Postava je vyváženejšia, keďže som drobná a mala som veľmi úzky hrudník. Cítim sa sebavedomejšie.“ Zatiaľ v budúcnosti ďalšiu úpravu pŕs neplánuje, no priznáva, že sa to môže zmeniť vekom, gravitáciou či deťmi.
Dve operácie má za sebou aj Karin. Druhý raz podstúpila augmentáciu približne tri roky po pôrode. Z pôvodných 560 ml sa rozhodla pre 800 ml. „Ja mám prsia veľké od prírody a malý implantát by sa stratil. Musela by som ísť na kompletnú rekonštrukciu a to by znamenalo rez cez bradavky aj cez prsia a to som nechcela. Preto sme zvolili väčší implantát, ktorý vyplnil prebytočnú kožu a som veľmi spokojná,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie.
Karin má dcérku a prsné implantáty mala aj predtým, než otehotnela. Podľa jej slov to nebol žiadny problém a nijako jej to neprekážalo. „Na sono prsníkov chodím každý rok, lebo sme v rodine mali rakovinu pŕs. Myslím si, že aj bez ohľadu na to by mala žena absolvovať prehliadku raz ročne,“ hovorí o prevencii.
Ako sa influencerky vyrovnávajú s negatívnymi komentármi na umelé prsia?
Mnohé ženy, ktoré sa pre augmentáciu rozhodnú a príbeh zdieľajú verejne, často čelia kritike. Nevyhli sa jej ani Anet a Berenika. Anet sa rozhodla, že bude o zákroku mlčať, až dovtedy, kým ho nepodstúpi. „Nechcela som si kaziť radosť, ani nechať ľudí, aby ma strašili. Veľa followeriek ma bralo ako vzor prirodzenosti a cítili sa dotknuté, že som si dopomohla. Ale myslím si, že dospelá žena má právo na svoje rozhodnutie,“ hovorí.
Berenika Laciková vníma kritiku podobne: „Neberiem si to osobne. Je to moje telo a najdôležitejšie je, ako to vnímam ja. Často mi však píšu ženy, ktoré nad tým uvažujú, a som rada, ak im viem poradiť a úprimne povedať, čo ich čaká.“
Čo by si mala zvážiť pred operáciou na základe skúseností Anet, Lucie a Bereniky?
Servis: Anet zdôrazňuje, že prvé dni potrebuješ „full service“ od blízkej osoby. Sama to nezvládneš.
Zdravie: Počítaj s tým, že implantát nie je navždy a vyžaduje si doživotné lekárske sledovanie.
Psychika: Je možné, že ťa bude spoločnosť súdiť, no dôležité je, že sa cítiš s novými prsami sebavedomo a si o nich presvedčená.
Augmentácia prsníkov nie je čiernobiela téma. Pre niekoho je to skutočne splnený sen, ktorý pozitívne zmení jeho sebavedomie. Dôležité je ísť do toho s dostatkom informácií a zveriť sa do rúk poctivému chirurgovi.