včera 30. ledna 2026 v 12:30
Čas čtení 5:43

Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?

Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
Zdroj: Instagram/ @luciamokranova, Berenika Laciková
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Lucia Mokránová, Karin Hegedüs Dvořáková, Berenika Laciková a Anet Slotová porozprávali o svojej skúsenosti s augmentáciou prsníkov. Aké sú podľa nich výhody a nevýhody umelých pŕs?

Na sociálnych sieťach sa v poslednom čase rozšírila polarizujúca diskusia o augmentácii prsníkov. Ženy sa rozdelili na dva tábory – tie, ktoré s úpravou nesúhlasia a zdá sa im zbytočná, a tie, ktoré sa pre ňu z rôznych dôvodov rozhodli. Vzhľadom na to, že sa o úprave prsníkov veľa diskutuje, oslovili sme tri ženy, ktoré prešli rôznymi fázami tohto procesu.

Lucia Mokráňová, Anet Slotová, Karin Hegedüs Dvořáková a Berenika Laciková nám porozprávali o tom, prečo sa pre augmentáciu prsníkov rozhodli, aká je ich skúsenosť a či operácia priniesla so sebou aj nejaké negatíva. Akákoľvek plastická operácia je veľký zásah do tela, ktorý si treba dobre premyslieť. Ak však po plastike pŕs túžiš a má ti zlepšiť sebavedomie, nie je žiadny dôvod na to, prečo ju nepodstúpiť. Dôležité je si však vopred zvážiť všetky riziká a benefity, ktoré z nich môžu vyplynúť. A práve o nich sme sa s influencerkami porozprávali.

anet, prsia, implantáty
Zdroj: Anet Slotová

Prečo si Slovenky dávajú spraviť umelé prsia?

Augmentácia pŕs zvyšuje sebavedomie

Rozhodnutie pre plastiku málokedy vzniká pri náhodnom pohľade do zrkadla počas skúšania oblečenia. Často je to len vyvrcholenie niekoľkoročného boja s nedostatočným sebavedomím. Lucia Mokráňová otvorene priznáva, že za jej rozhodnutím stáli posmešky. „Hrávala som hokej, bola som plnšia a neskôr som výrazne schudla. Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja. Tieto poznámky mi vytvorili komplex,“ spomína Lucia, ktorá si na zákrok sama šetrila od 22 rokov. Jej mama bola striktne proti, a tak si augmentáciu platila sama. Ako spomína, na zákrok si odkladala z každej výplaty.

 

Berenika Laciková, ktorú môžeš poznať z Ruže pre nevestu, mala operáciu pred dvomi týždňami. Ako prezradila, o operácii premýšľala niekoľko rokov. Aj so svojimi prirodzenými prsami bola spokojná, no prekážalo jej, že jej nesedelo oblečenie, ktoré sa jej páčilo. Jej hlavnou požiadavkou teda bolo, aby boli prsia primerané jej postave a neboli vulgárne.

Vždy sa mi páčili väčšie prsia a často sa mi stávalo, že mi nesedelo oblečenie a nemohla som nosiť veci, ktoré sa mi páčili. Nad zákrokom som rozmýšľala veľmi dlho, niekoľko rokov, pretože ide o veľký zásah do tela a človek si to musí naozaj dobre premyslieť.

ZDRAVIE
