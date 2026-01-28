Bábika Ken oslávi v marci 65. narodeniny a Mattel sa preto rozhodol, že poteší fanúšikov a prezradí celé meno ikonickej bábiky Ken.
Bábika Ken, ikonický a štýlový partner Barbie, oslávi v marci už svoje 65. narodeniny. Spoločnosť teraz potešila fanúšikov, keď prezradila jeho celé meno.
Ken sa prvýkrát objavil v obchodoch v marci 1961, bolo to dva roky po uvedení Barbie. Počas svojej dlhoročnej existencie hral nespočetné role, od tínedžerského idolu až po postavu stvárnenú Ryanom Goslingom vo filme Barbie v roku 2023, píše web People.
Spoločnosť Mattel pridala na Instagram príspevok, kde sa podelili o pravé meno Kena. Skutočné meno bábiky je Kenneth Sean Carson. Meno bolo inšpirované Kennethom Handlerom, synom spoluzakladateľov Mattela, Ruth a Elliota Handlerovcov. Rovnako ako jeho brat, bol Ken inšpiráciou pre Barbie, ktorá vznikla podľa Ruthinej dcéry Barbary. Pravé meno Barbie je Barbara Millicent Roberts.
Prvá reklama z roku 1961 predstavila Kena ako perfektného partnera pre Barbie: „Všetko to začalo na plese. Barbie, slávna bábika v podobe tínedžerskej modelky od spoločnosti Mattel, cítila, že to bude výnimočný večer. A potom sa to stalo. Stretla Kena a hneď vedela, že ona a Ken budú spolu chodiť. Teraz vám Mattel prináša Kena, priateľa Barbie, s kompletným šatníkom dokonale ušitých odevov v bezkonkurenčnej kvalite.“