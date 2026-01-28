Hlavní témata
včera 28. ledna 2026 v 16:18
Sofia Angušová

Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa

Novomanželia pridali na Instagram spoločné video, v ktorom reagovali na otázky, prečo si povedali „áno“ na Slovensku a aká je skutočná situácia okolo Muradovovho pobytu v Českej republike.

UFC zápasník Makhmud Muradov a jeho manželka Sabina sa rozhodli ukončiť dohady, ktoré sa v posledných dňoch objavili okolo ich svadby.

Jeho manželka zdôraznila, že Muradov nebol z Česka vyhostený, hoci sa takáto verzia objavila vo viacerých médiách. Odvolanie proti vyhosteniu bolo podľa nej úspešné, a rozhodnutie preto neplatí. Zároveň pripomenuli, že právny spor s českými úradmi trvá už takmer desať rokov, píše Sportnet.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SABINA MURADOVA (@sabina.karaskovaa)

Podľa nich nemala svadba žiadnu spojitosť s pobytovými dokumentmi. Niektorí sa totiž domnievali, že svadbu plánujú kvôli tomu, aby tu mohol zostať, to však vo videu vyvrátili. V čase uzavretia manželstva zápasník už mal rozhodnutie, ktoré mu umožňovalo legálne zotrvať v Česku, tvrdia.

Problémy podľa nich nastali pri samotnej organizácii sobáša. Pár sa najskôr snažil zosobášiť v Českej republike, no termíny na matrike vraj boli opakovane rušené. Sabina tvrdí, že úrady od nich žiadali aj potvrdenie od cudzineckej polície, na ktoré podľa ich právneho výkladu nemali nárok.

Kvôli týmto okolnostiam sa pár rozhodol, že sa obrátia na slovenské úrady. Ako uviedli, na Slovensku prebehlo celé vybavovanie bez problémov.

Novomanželia zároveň pridali aj fotky z ich svadby:

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SABINA MURADOVA (@sabina.karaskovaa)

