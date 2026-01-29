Keď mal 12 rokov, riešil vlastné diagnózy. Dnes 21-ročný Slovák Timotej Szalay rieši, ako urýchliť vývoj liekov pre celý svet.
Timotej vybudoval biotechnologický startup ABYA Genomics. V USA získal investorov, ktorí stáli pri zrode firiem ako Tesla, Google či SpaceX. Je jediným Slovákom, ktorého startup vybrali do prestížneho akceleračného programu BoostVC v Silicon Valley.
- Ako ho osobná skúsenosť so zdravotnými problémami priviedla k biotechnológiám
- Čo presne robí jeho startup ABYA Genomics a ako pomocou umelej inteligencie urýchľuje vývoj liekov
- Prečo o projekt prejavili záujem investori, ktorí stáli pri Tesle, Google či SpaceX
- Ako funguje prestížny akceleračný program BoostVC a čím je výnimočný
- V čom sa líši startupové prostredie v USA od Slovenska
Choroba ako začiatok cesty do biotechnológií
K biotechnológiám sa nedostal cez učebnice ani akademickú dráhu. Timotej bol frustrovaný z toho, prečo sa na lieky tak dlho čaká a premýšľal, ako vie ten proces urýchliť. „Narodil som sa s jednou obličkou a keď som mal dvanásť, diagnostikovali mi artritídu. Vždy som bol frustrovaný z toho, prečo nemáme nové riešenia skôr, prečo musíme čakať desať rokov, kým sa liek dostane k pacientom – a ešte stojí stovky tisíc dolárov.“
Popri škole sa venoval technickým riešeniam, programovaniu a umelej inteligencii. Jeho prvý startup, ktorý zakladal okolo osemnástky, nemal však s biológiou nič spoločné. Analyzoval finančné trhy. Keď projekt skončil, uvedomil si, že to, čo vie technicky aj biznisovo, chce využiť na riešenie problému, ktorý sa ho osobne dotýka.
Začal teda premýšľať nad druhým startupom. „Najprv to vôbec nebol startup. Bol to skôr taký projekt po škole, po práci. Niečo si naprogramuješ a skúšaš.“ Zlom nastal, keď sa s prvou verziou obrátil na Slovenskú akadémiu vied. „Ukázali sme im to a oni povedali: wow. Vtedy som si uvedomil, že som postavil niečo, čo zaujalo serióznu zdravotnícku inštitúciu. A vtedy som začal rozmýšľať biznisovo.“
Startup, ktorý simuluje ľudské telo na počítači
Jeho startup dnes buduje AI platformu pre výpočtovú biológiu, genetiku, chémiu a biofyziku. Zjednodušene: to, čo sa dnes testuje roky v laboratóriách, sa snažia presunúť do virtuálneho sveta.
„Analyzuješ genómy, predpovedáš mutácie, simuluješ editácie, sumarizuješ vedeckú literatúru a integruješ multi-omics dáta – a to všetko bez písania kódu,“ vysvetľuje. Platforma funguje ako obrovská knižnica nástrojov, kde si výskumník pomocou umelej inteligencie skladá simulácie toho, ako sa ľudské telo správa pri konkrétnych mutáciách, chorobách či zásahoch.
Vyvinúť nový liek dnes znamená roky práce v laboratóriách, tisíce experimentov a obrovské náklady. Výskum často funguje metódou pokus–omyl a vedci neraz zistia až neskoro, že daná cesta nikam nevedie.
Startup Timoteja preto tento proces výrazne skracuje. Veľkú časť výskumu presúva do počítača, kde pomocou umelej inteligencie vytvára digitálne modely ľudského tela, génov, proteínov a chorôb. Na nich dokáže simulovať, ako by organizmus reagoval na konkrétny liek, mutáciu či terapiu. V praxi to znamená, že ešte skôr, než sa niečo otestuje na bunkách, zvieratách alebo ľuďoch, môžu si vedci celý proces „prehrať“ virtuálne.
Začínali s desiatimi nástrojmi. Potom prišiel prvý zákazník, chcel viac. Druhý zákazník chcel ešte viac. „Vtedy som si povedal: prečo neurobiť najväčšiu knižnicu nástrojov vôbec?“
Amerických investorov tvoj neúspech neodradí, práve naopak
Keď sa presunul do USA, rozdiel necítil len v tom, ako žijú, ale najmä v prístupe k zlyhaniu. „Na Slovensku, keď ti startup nevyjde, si vnímaný ako niekto, kto zlyhal. V Amerike, keď sa vrátiš za tým istým investorom po neúspechu, je skôr: wow, že ideš ďalej.“ Americkí investori podľa neho nejdú primárne po produkte, ale po človeku a príbehu. „Idú strašne po tom, kto si.“
Ako sa Slovák dostane do BoostVC
BoostVC je jeden z najprestížnejších startupových fondov a akcelerátorov na svete. Výberový proces je náročný, pretože prihlášky chodia z celého sveta a proces je zdĺhavý. Timotej však mal netradičnú cestu. Prihlášku síce poslal, no zároveň ho odporučil známy, ktorý pôsobí v známej startupovej komunite na ostrove Roatan.
Timoteja skonktaktoval priamo zakladateľ BoostVC, syn Tima Drapera, ktorý zainvestoval do Tesly, Twitchu, Skypeu, Space X a iných. „Prišiel mi mail od zakladateľa BoostVC, Adama Drapera, že sa máme spojiť na 15 minút.“ Ich telefonát napokon trval hodinu. O dva dni prišla zmluva a peniaze.
Stále si to niekedy neuvedomujem. Strašne dôležité je zostať pokorný. Stretol som ľudí, ktorí mali obrovské ego. No bez pokory sa ďalej nedostaneš.
„95 % výberu bolo o človeku, nie o startupe“
Timotej je jediný Slovák, ktorého do BoostVC vybrali. Podľa jeho skúsenosti to nebolo o produkte. „Deväťdesiatpäť percent výberu je o človeku. Program trval dva týždne a až ten druhý sme sa reálne dostali k tomu, čo robíme,“ hovorí Timotej. Investorom stačila jeho vízia.
Jedným z najsilnejších momentov preňho boli ľudia, ktorých v programe stretol. „Prvý deň prišiel chalan, ktorý stojí za firmou v hodnote desiatok miliárd. Potom co-founderi Googlu, OpenAI… To sú ľudia, na ktorých máš priamy kontakt. A stretávaš ich každý deň.“
Prečo je simulovanie klinických testov kľúčové
Podľa Timoteja je budúcnosť medicíny neoddeliteľne spojená s umelou inteligenciou. Fyzicky podľa neho človek nedokáže spracovať toľko dát, ako umelá inteligencia.
Investoval by som do každého AI startupu v zdravotníctve. Lebo to je cesta k riešeniam, ktoré dnes ešte ani nepoznáme.
Nemyslí si však, že umelá inteligencia úplne nahradí ľudí. „AI bude brutálna pomôcka, ako nájsť tie lieky, ale na to, aby sme ich dostali na trh a otestovali, potrebujeme stále ľudí. Bez AI by to ale bolo určite ťažšie,“ hovorí Timotej.