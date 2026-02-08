- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Otvorene sme sa porozprávali s ľuďmi, ktorí si so svojimi partnermi pravidelne užívajú túto sexuálnu praktiku. Jej prípadné riziká nám zase priblížila certifikovaná sexkoučka Zuzana Křížová.
Mnohí ľudia, ktorí nabrali odvahu a dali rimmingu šancu hovoria, že väčšiu rozkoš v živote nezažili.
Rimming – alebo teda orálna stimulácia análnej oblasti, patrí v našich končinách stále medzi tabu praktiky. Tento druh sexu však prináša množstvu ľudí veľmi príjemné pocity.
O svoje osobné skúsenosti s rimmingom sa s nami podelili viacerí naši čitatelia. Napríklad Peter si túto praktiku so svojou partnerkou vyskúšal rovno z oboch strán – ako dávajúci aj prijímajúci. Prezradil nám však, že rimming oveľa radšej dáva než prijíma.
„Pravdepodobne to súvisí s mojou submisívnou stránkou. Vzrušuje ma lízať partnerke jej najviac spicy časť tela a byť v pozícii jej sluhu, ktorý robí tú najšpinavšiu prácu,“ zveril sa pre Refresher Peter.
Katka si naopak túto praktiku užíva iba v roli prijímajúcej: „Stimulovať jazykom partnerov zadok mi nie je úplne príjemné. Nedokážem sa odosobniť od toho, že cezeň vylučuje. Neustále nad tým musím premýšľať. Chvalabohu, partner to odo mňa nevyžaduje. Vyskúšali sme to a zostali pri tom, že rimming bude robiť iba on mne.“
O tom, ako na túto praktiku bezpečne a pohodlne, sme sa porozprávali so Zuzanou Křížovou, certifikovanou sexkoučkou a zakladateľkou projektu Rozkoššš, ktorý pomáha ženám budovať zdravý vzťah ku svojej sexualite.
„Rimming môže byť veľmi intenzívny zážitok, ale je fér vedieť, že pri tejto praktike hrozí prenos črevných infekcií a hepatitídy typu A a B. Sexuálni partneri by určite nemali zabúdať na hygienu a ideálne používať bariérové pomôcky,“ upozorňuje odborníčka.
- Prečo sa Viktor bál povedať svojim sexuálnym partnerkám o tom, že túži zažiť rimming a čo mu nakoniec pomohlo k tomu, aby sa jednej z nich otvoril.
- Akú prípravu musí Katka absolvovať pred touto praktikou, a kedy by za žiadnych okolností na rimming nepristúpila.
- Aké hygienické zásady by si mal podľa sexkoučky dodržiavať pred rimmingom.
- Akú chybu podľa odborníčky robíme pri skúmaní análnej oblasti, pre ktorú sa tomu veľa partneriek neskôr vyhýba.
- Návod od sexkoučky ako na prvý rimming.
„Bál som sa, že budem za úchyla.“
Viktor nám prezradil, že sa o tejto pikantnej praktike dozvedel ešte pred rokmi z porna. „Roccovi nejaká herečka lízala konečník a veľmi ma vzrušovala predstava, že by som bol na jeho mieste. Povedal som si, že to raz musím vyskúšať,“ zaspomínal si.
Zo zvedavosti začal googliť a zistil, že ide o praktiku prezývanú rimming. Keďže bol vtedy nezadaný, experimentovať nemal s kým.
„Mal som len nejaké one night stands, na tie sa to však nehodilo. Myslím si, že keby som sa spýtal nejakého dievčaťa pri našom prvom a poslednom sexe, či by mi jazykom nezašla medzi polky, pravdepodobne by zutekala a celému mestu vyrozprávala, aký som úchyl,“ zasmeje sa.
Rimming na vlastnej koži vyskúšal prvýkrát asi až o štyri roky neskôr, keď mal 29 rokov:
Čo sa dozvieš po odomknutí?
„S partnerkou sme boli už dva roky vo vzťahu. Najskôr sme spoločne vyskúšali masáž prostaty – počas orálneho sexu mi spontánne strčila prst do konečníka a mne sa to páčilo. Vraj niekde čítala, že je to mužom príjemné. Týmto krokom ma akoby ‚odomkla‘ a ja som sa jej konečne zdôveril s tým, že chcem vyskúšať rimming.“
Partnerka bola podľa Viktora za. O pár týždňov neskôr, keď prišla vhodná chvíľa, to skúsili. „Spočiatku to bolo celkom divné. Povedal by som dokonca, že trochu trápne. Trvalo mi chvíľu, kým som sa uvoľnil. Keď sa mi to však podarilo, bolo to to najlepšie, čo som v posteli zažil,“ hovorí Viktor.
Ak by si si chcel rimming vyskúšať aj ty, Viktor odporúča urobiť si predtým klystír. „Minimálne ja si to bez toho nedokážem predstaviť. Áno, je to trochu nepohodlné, ale inak by som sa bál, že sa mi stane nehoda a nedokázal by som sa uvoľniť.“
„Milujem byť sluha partnerky, ktorý robí tú najšpinavejšiu prácu.“
Veľkým fanúšikom rimmingu je aj Peter. Na rozdiel od Viktora nemusel túto praktiku iniciovať sám – jeho partnerka po nej totiž túžila rovnako.
„Obaja sme to mali už dlhšie naštudované a chceli sme si to vyskúšať. Dôkladne sme sa na to pripravili. Cítili sme mierne napätie, ale nakoniec všetko prebehlo hladko,“ prezrádza Peter.
Hoci si vyskúšal obe role a pri stimulácii od partnerky dokonca vyvrcholil, Peter priznáva, že mu viac sedí opačná pozícia. „Bolo to skvelé, no popravde rimming radšej dávam, než prijímam,“ dodáva.
Podľa jeho slov to môže súvisieť s jeho submisívnou stránkou. Ako sám hovorí, vzrušuje ho byť v pozícii „sluhu“ svojej partnerky, ktorý robí tú „najšpinavejšiu prácu“.
Podľa Petra na rimming nepotrebuješ žiadnu zdĺhavú prípravu. Stačí, že sa dôkladne umyješ: „Hygiena je veľmi dôležitá. Keď na to pôjdeš prvýkrát, určite si sprav nejaký research. Možno vďaka tejto praktike lepšie pochopíš svoje telo.“
Hoci rimming patrí medzi Petrove najobľúbenejšie aktivity v posteli, nepraktizuje ho tak často, ako by chcel. „Momentálne som dlhšie nezadaný. Mám len nejaké situationshipy, friends with benefits či one night stands, s ktorými to robiť nechcem,“ uzatvára.
„Najpríjemnejšie je to vtedy, keď pri tom masturbujem.“
Katka prvýkrát vyskúšala rimming na popud partnera. Svoju prvú skúsenosť však neopisuje ako práve najpozitívnejší zážitok.
„Necítila som sa komfortne. Neustále som premýšľala nad tým, či som sa dobre umyla. Musíš sa odosobniť od toho, čo presne ti partner robí, inak ti to nikdy nebude príjemné,“ prezrádza.
Podľa jej slov musí byť človek v posteli aspoň trochu submisívny, aby si to dokázal užiť: „Myslím si, že dominantnému človeku to môže pripadať ako niečo podradné.“
Katka nám prezradila, že hoci nie je fanúšičkou análneho sexu, rimming si postupne obľúbila ako spestrenie vzťahu, ktoré prehlbuje intimitu. „Určite by som si nenechala lízať konečník od človeka, ktorý mi nie je blízky. Nie je to praktika na one night stand.“
Hoci má Katka rimming veľmi rada, je to len z pozície prijímajúcej. Stimulovať jazykom partnerov zadok jej je veľmi nepríjemné. „Nedokážem sa odosobniť od toho, že cezeň vylučuje. Neustále nad tým musím premýšľať,“ dodáva s tým, že partner to od nej ani nevyžaduje a keď už majú rimming, tak ho iba dostáva.
Katka na rozdiel od Petra považuje túto praktiku za veľmi nepraktickú, a to hneď z viacerých dôvodov. Za prvé, musí sa tesne predtým dôkladne osprchovať a za druhé, nesmie pociťovať ani náznak žalúdočných ťažkostí.
„Po celom dni bez sprchy by som do toho určite nešla. Príde mi to byť veľmi nechutné a nehygienické. Musím mať na to chuť a byť čistá, inak to je no go,“ prezrádza s tým, že kvôli všetkým týmto podmienkam majú s partnerom rimming len zriedka, možno raz za dva mesiace.
Katka si najviac užíva rimming vtedy, keď popri tom, ako ho prijíma od partnera, masturbuje. „Vyskúšaj to. Je to super. Pokiaľ však cítiš, že si nafúknutý alebo prejedený, určite to odlož. Môžeš tak predísť veľmi nepríjemnej nehode.“
Pri rimmingu je najdôležitejšia dôvera medzi partnermi, hovorí odborníčka
Podľa slov certifikovanej sexkoučky a zakladateľky projektu Rozkoššš Zuzany Křížovej je rimming medzi Slovákmi a Čechmi stále tabu, rovnako ako aj ostatné praktiky týkajúce sa stimulácie análneho otvoru a oblasti konečníka.
„Ľudia si to spájajú s niečím nečistým, submisivitou a s queer komunitou, pričom ide o úplne prirodzené sexuálne praktiky, ktoré, keď chceme, môžeme slobodne objavovať,“ vysvetľuje odborníčka. Z jej skúseností sú voči tejto praktike menej otvorené ženy, pretože ju vnímajú ako nehygienickú. Mužov zasa, naopak, odrádza pocit submisivity alebo prepojenia s queer komunitou.
„Rimming je pritom skvelým začiatkom k preskúmavaniu análnej oblasti, ktorá potom môže viesť k ďalšiemu objavovaniu. Máme tam veľa nervových zakončení a pri stimulácii jazykom, ktorý dokáže sprostredkovať jemný a hrejivý dotyk, to môže byť veľmi citlivé a vzrušujúce objavovanie pre oboch partnerov,“ hovorí Zuzana Křížová.
Odborníčka upozorňuje, že pri rimmingu by mali partneri dodržiavať aspoň základné hygienické pravidlá – a teda dôkladne si umyť zadok vlažnou vodou pred aj po.
„Pokiaľ partneri túžia po intenzívnejšej stimulácii a väčšom preskúmavaní, odporúčam im urobiť aj šetrný výplach. Toto všetko by mali zvážiť predovšetkým v dlhodobých vzťahoch, kde sa partneri dobre poznajú a majú prehľad o svojom zdravotnom stave. Pre zvýšenie bezpečnosti je možné použiť aj špeciálne bariérové pomôcky, či už latexové membrány alebo rúška pre orálny sex,“ dodáva odborníčka.
Zuzana Křížová tiež jedným dychom upozorňuje, že pri tejto praktike platí základné pravidlo: pokiaľ chcem stimulovať análnu oblasť, nepresúvam sa potom do oblasti vulvy a vagíny, aby som nepreniesol baktérie z konečníka a nezvýšil tým riziko podráždenia alebo infekcie. Pri rimmingu sa totiž môžu prenášať črevné infekcie a hepatitídy typu A a B.
Hoci niekoho na objavovaní análneho otvoru partnera môže vzrušovať pocit objavovania nových vecí, väčšine ľudí rimming prináša telesnú rozkoš. Odborníčka zdôrazňuje, že stimulácia análnej oblasti je do veľkej miery o dôvere:
„Bohužiaľ, k tomu často tak nepristupujeme a potom dochádza k bolestivej stimulácii, kvôli ktorej sa týmto praktikám vedome či nevedome vyhýbame. Dôležitá je otvorená komunikácia. Jasne si povedať, čo nás pri tom láka, aké s tým máme skúsenosti, kam až by sme chceli zájsť, kde sú naše hranice a čo potrebujeme na to, aby sme sa dokázali uvoľniť.“
Pri prvom preskúmavaní konečníka je podľa nej ideálne začať napríklad uvoľňujúcou masážou celého tela, potom sa zamerať na uvoľnenie sedacích svalov a až potom sa pustiť do jemnej stimulácie análnej oblasti.
„Je dôležité, aby som celý čas komunikoval s partnerom, či mu to je príjemné a či môžem pokračovať, alebo končíme. Nielen pri rimmingu je dôležitý pocit bezpečia a dôvery, ktorý môžeme upevniť práve tým, že komunikujeme svoje hranice a ten druhý ich rešpektuje,“ dodáva na záver sexkoučka Zuzana Křížová.