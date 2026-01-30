Hlavní témata
včera 30. ledna 2026 v 11:00
Čas čtení 4:22

REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy

REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
Zdroj: Rick Kern/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
Novinky, ktoré by nemali ujsť tvojej pozornosti.

Január ide do finále vo veľkom štýle a posledný týždeň priniesol silnú dávku novej hudby, ktorú sa oplatí mať na radare. Od domáceho a českého rapu, cez veľké albumové releasy svetových hviezd až po zahraničné collaby, ktoré miešajú rap, R&B aj elektroniku – zoznam je pestrý, energický a miestami poriadne temný.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime obzory.

P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov rôznych žánrov.

1. 13Many feat. Hard Rico NÁS NEZASTAVÍ

V minulotýždňovom zozname sme spomenuli release albumu BIG PROBLEM od českého rapera 13Many, ktorý spôsobil výrazný rozruch na scéne a sprevádza ho tiež videoklip s temnou atmosférou od režiséra Jakuba Polácha k tracku NÁS NEZASTAVÍ na feate s Hard Ricom.

13Many aj Rico už v minulosti ukázali, že je medzi nimi skvelá chémia, čo potvrdili v novinke s tvrdým beatom s rukopisom producentov Gcodekartin a 808Alberto. Obaja raperi pôsobia prirodzene a veľmi presvedčivo – nejde o pózu, ale o nastavenie. Track má energiu, ktorá ťa nakopne, ale zároveň nesie myšlienku boja s prekážkami na ceste za úspechom.

Říkej mi psychopat, pokud jde o rodinu, jsem náboj.

2. Ego MIER 

Po predstavení všetkých trackov vrátane niekoľkých videoklipov na YouTube vydal 27. januára Ego album MIER ako celok na všetkých streamoch.

LP, ktorého obal fotil významný český fotograf Jan Saudek, obsahuje 28 plnohodnotných trackov a trvá približne hodinu a 10 minút. Člen skupiny Kontrafakt pozval na album množstvo hostí vrátane Calina, Viktora Sheena a.k.a. BUKA, Rytmusa či Porsche Boya s WENom, pričom v tracku Hovno spojil HHC – Dalyba, Sameya aj Zaya. Pestrý je tiež zoznam producentov, medzi ktorými je napríklad Nuri, Elissio, Oliver Fillner, Dokkeytino či Aceman.

Ego sa na albume MIER nehrá na moralistu, ale ponúka úprimný pohľad na život, ktorý balansuje práca, sláva a obyčajné ľudské hodnoty. Naše obľúbené tracky nájdeš v Spotify playliste.

3. Don Toliver OCTANE 

Dnes o polnoci predstavil nový album OCTANE jeden z najsledovanejších raperov v posledných rokoch Don Toliver, ktorý zároveň naznačil, že by malo ísť o jeho posledný projekt na dlhší čas.

31-ročný rodák z Houstonu, ktorý je členom labelu Cactus Jack, pripravil 18 nových trackov. Nahrávka nadväzuje na melodický, psychedelický R&B štýl, ktorý si Don T vybudoval od základov, tentokrát s atmosférou rýchlosti a pohybu, ktoré reflektujú jeho energiu „tu a teraz“. Spomedzi hostí by sme vyzdvihli prítomnosť interpretov ako Teezo Touchdown a SahBabii, ale nechýba ani Toliverov mentor Travis Scott.

Predtým, ako si vypočuješ album OCTANE, venuj 3 minúty času hypnotickému videoklipu k tracku ATM.

4. The Alchemist feat. Roc Marciano Lord Protect Me 

The Alchemist je hudobný génius a svoje majstrovstvo predviedol najnovšie v tracku s názvom Lord Protect Me so slohou od Roca Marciana.

Novinka je súčasťou albumu The Good Book 3 a nesie charakteristický rukopis producenta, ktorý je na scéne od 90. rokov a stále je fresh. Minimalistický Alchemistov beat necháva priestor raperovmu chladnému, sebavedomému flowu a textu o moci, prežití aj duchovnej ochrane vo svete, kde úspech kráča ruka v ruke s neustálym ohrozením.

Roc Marciano má online tiež videoklip k tracku Yves St. Moron zo svojho posledného albumu 656, ktorý je na streamoch od 23. januára.

Even in the room when it's dimly lit, you can see that I'm really rich.

5. BNYX® feat. Kid Cudi & Röyksopp EVERYWHERE I GO (REMIND ME)

Druhú polovicu zoznamu otvára collab medzi producentom BNYX®, Kid Cudim a nórskou elektronickou skupinou Röyksopp.

Track nesie názov EVERYWHERE I GO (REMIND ME) a má súčasný zvuk, ktorý sa ti dostane hlboko pod kožu. Pulzujúci beat, ktorý nám pripomenul album Random Access Memories od Daft Punk, a jemne melancholická atmosféra vytvárajú priestor pre Cudiho silný prejav, v ktorom rozoberá témy samoty, spomienok, ale tiež vnútorných bojov.

Prvá ukážka z albumu Genesis:FM prichádza aj s minimalistickým videoklipom.

At night, when he sleeps, the demons, they hunt.
They want the boy to be weak.

6. Mike WiLL Made-It feat. Swae Lee ROCKSTAR RAGING

Swae Lee, ktorý začínal kariéru spoločne s bratom Slim Jxmmim v skupine Rae Sremmurd, je hitmaker, čo potvrdzuje aj v novinke ROCKSTAR RAGING s jasným rukopisom producenta Mike WiLL Made-It.

Track je postavený na tvrdých basových linkách, agresívnych synťákoch a rytme, ktorý tlačí dopredu bez kompromisov. Swae Lee prináša chytľavý vokál, pričom balansuje medzi melodickým spevom, respektíve rapom, a surovou emóciou. Textovo rozoberá chaos nočného života, hedonizmus aj pocit nespútanej slobody, ktorá k životnému štýlu rockových hviezd patrí od nepamäti.

Link up with the gang, start a riot, go mosh (mosh).
Try showing love, I instantly regret it, ayy (yeah).

7. F*CK THEM – CYPHER25 (WHO's NEXT?)

Raphael, Erne100, 13Many, Šmolki, Issa Me Mario a Big Ronn sa stretli vo freestyle tracku s tvrdým beatom od producenta Saint Lambo, ktorý vyšiel pod F*CK THEM.

Energický cypher spája známe mená zo slovenskej a českej scény a ich rozdielne štýly do surového rapového momentu. Každý z interpretov prináša počas krátkej pasáže vlastný pohľad, flow aj osobnú výpoveď, vďaka čomu WHO's NEXT? pôsobí pestro, ale zároveň kompaktne.

Súčasťou je tiež street videoklip, ktorý dotvára atmosféru. Prečítaj si tiež vyjadrenie producenta.

Prepáč, že sa neviem chovať.
Neviem sa dostať do svojej pôvodnej normy.

8. Yambro Aj tak sa na ten FAKIN LAJF usmievam

Priestor na scéne si pomalými krokmi hľadá tiež slovenská speváčka/raperka Yambro, ktorú môžeš poznať zo súťaže The Mag Wrap, kde niekoľkokrát ukázala perfektný hudobný feeling.

Dnes o polnoci predstavila na streamoch nové EP s názvom Aj tak sa na ten FAKIN LAJF usmievam, ktoré obsahuje 9 trackov a trvá 27 minút čistého času. Medzi hosťami sú BENNYMOOD, Furious Freaks a Nell O'Donnell. Novinka má veľmi silný vibe a ukazuje Yambro vo svojej prirodzenej polohe s melodickými linkami.

Po prvom vypočutí nás najviac zaujali tracky Dievča, Vlochky a Milión chýb.

Vypočuj si aj ďalšie hudobné novinky z domova aj zo zahraničia – AJ Tracey a Blade Brown vydali tvrdú nahrávku Ibiza, zaujímavý collab predstavili Thundercat s Lil Yachtym v podobe tracku I Did This To Myself, fakemink odhalil LP fml. a Laris Diam má online ďalší skvelý singel BADDIES.
HUDBA
Politika Petr Pavel Petr Macinka Spojené státy americké (USA)
Více
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
včera v 17:16
2
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
včera v 16:00
1
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
včera v 14:42
