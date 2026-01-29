Trend nadväzuje na popularitu „škaredo-roztomilých“ hračiek, aké preslávila aj Labubu bábika.
Určite ti neunikol fenomén Labubu bábik, a preto ťa pravdepodobne neprekvapí ani tento nový bestseller. V Číne sa totiž hitom stala plyšová hračka „plačúci kôň“, ktorá vznikla úplnou náhodou – výrobnou chybou. Namiesto úsmevu má koník smutný výraz a práve to z neho spravilo virálny symbol dnešnej doby.
Trend nadväzuje na vlnu takzvaných „škaredo-roztomilých“ hračiek, ktoré v posledných rokoch spopularizovali postavičky, najmä zubatá Labubu bábika od Pop Martu. Ľudia si k nim vytvárajú vzťah práve pre ich nedokonalosť a zvláštny výraz, s ktorým sa podľa mnohých vedia stotožniť.
@funchinalife Yiwu’s crying horse has gone viral-it’s just us tired workers who hate our jobs but can’t quit, an absolute must-have for every office desk.#funny #funnyvideos #officelife #toys #fyp ♬ 原聲 - funchinalife
Smutný koník sa rýchlo rozšíril na čínskych sociálnych sieťach, kde si z neho používatelia začali robiť žarty. „Ľudia hovoria, že plačúci kôň vyzerá tak, ako sa cítia v práci, a usmievavý kôň tak, ako vyzerajú po práci,“ povedala majiteľka obchodu.
Z pôvodnej chyby sa stal bestseller ešte pred lunárnym Novým rokom, ktorý je v roku 2026 Rokom koňa. Podľa The Guardian dostávala predajkyňa do polovice januára viac než 15-tisíc objednávok denne, čo prinútilo továreň otvoriť ďalších desať výrobných liniek.