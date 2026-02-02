Hlavní témata
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
2. února 2026 v 16:00
Čas čtení 3:46
Richard Balog

Luxus sa stretáva so streetwearom. Zostav si fresh outfity, ktoré ťa podržia v meste aj na cestách

Luxus sa stretáva so streetwearom. Zostav si fresh outfity, ktoré ťa podržia v meste aj na cestách
Zdroj: Footshop
Inšpirácia na každý deň.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali najviac FRESH outfity pre mužov aj ženy poskladané z modelov od renomovaných značiek, ktoré dokazujú, že streetwear, luxury aj športová móda môžu fungovať ruka v ruke.

Či už hľadáš inšpiráciu na každý deň, do mesta, na cestovanie alebo chceš len osviežiť šatník fresh kúskami, v tomto zozname si prídeš na svoje. Takto môžeš nosiť kúsky s rukopisom značiek Carhartt WIP, Fear of God Essentials, Adidas, Calvin Klein Jeans, Heliot Emil, Rick Owens či MM6 Maison Margiela. 

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.

Pozri si všetky zľavnené produkty aj novinky v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Workwear ovládol ulice metropol

Workwear estetika je aktuálne v trendoch a odolné bundy Carhartt WIP v kombinácii s kvalitnými džínsami v rovnom, respektíve rozšírenom strihu, a ikonickou obuvou Timberland s nepremokavou úpravou sú skvelou voľbou. 

  • Carhartt WIP OG Active Jacket Unisex 249 € 

  • Calvin Klein Jeans Wide Leg Babylon Jeans 159,95 €

  • Timberland 6-Inch Premium Waterproof Boots 230 €

Carhartt WIP, Calvin Klein Jeans, Timberland
Zdroj: Footshop

Futbalový dres ako nosný prvok outfitu

Nemusíš ísť na majstrovstvá sveta vo futbale, aby si mohol vyjsť do ulíc v argentínskom drese vo fresh oversized strihu s číslom 19, ktoré nosil na svojom prvom turnaji Lionel Messi. Zlaď ho s baggy sivými teplákmi a futuristickými teniskami Y-3. 

P. S. Ak ti nie je sympatická reprezentácia Argentíny, v ponuke značky Adidas nájdeš aj nemecký dres vo vintage estetike

Adidas, Adidas Originals, Y-3
Zdroj: Footshop

Fresh mestský vibe

Ak si chceš spríjemniť čakanie na príchod jari, priprav svoj šatník v predstihu – napríklad kúpou skrátenej prúžkovanej košele na zips od značky Adidas Originals, baggy džínsov s logom Calvin Klein Jeans a nízkoprofilovými teniskami v žlto-čiernom vyhotovení s podpisom Stelly McCartney.

  • Adidas Originals Cropped Shirt 65 €

  • Calvin Klein Low Rise Baggy Jeans 159,95 €

  • Adidas 76 x Stella McCartney 160 €

Adidas, Calvin Klein Jeans, Stella McCartney
Zdroj: Footshop

Luxury techwear do sychravého počasia

Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na luxury techwear siluetu v čiernej farbe, ktorá pozostáva z odolnej bundy a baggy nohavíc s vreckami od dánskej high-end značky Heliot Emil, outdoorovej obuvi Merrell a športových slnečných okuliarov s logom Oakley. 

  • Heliot Emil Kladruber Jacket 650 €

  • Heliot Emil Gallop Denim Trousers 600 €

  • Merrell 1TRL Widerness SE 189,49 €

  • Oakley Radar EV Path Sunglasses 181,99 €

HELIOT EMIL, Merrell, Oakley
Zdroj: Footshop

Leisurewear s dávkou luxusu

Odlišný druh luxusu ponúka outfit vyskladaný z modelov Fear of God Essentials – pohodlná mikina a rozšírené tepláky, ktoré sú dostupné aj v svetlosivej farbe, doplnený o sofistikované mokasíny z prémiovej kože od značky Filling Pieces. 

  • Fear of God Essentials Cropped Relaxed Sweatshirt 199 €

  • Fear of God Essentials Flare Sweatpants – 179 €

  • Filling Pieces Loafers – 240,49 €

Fear of God Essentials, Filling Pieces
Zdroj: Footshop

Cestovateľský trendsetter

V podobnom duchu je poskladaný aj outfit ako stvorený na cestovanie a dlhý čas strávený na letisku a v oblakoch, a to vďaka pohodlným teplákovým modelom s podpisom Jerryho Lorenza a značky Fear of God Essentials aj obuvi z dielní Ricka Owensa. 

Krok vedľa podobnou siluetou však neurobíš ani v uliciach.

  • Fear of God Essentials Classic Hoodie 199 €

  • Fear of God Essentials Lounge Sweatpants 199 €

  • Rick Owens Mule 577,49 €

Fear of God Essentials, Rick Owens
Zdroj: Footshop

Fresh streetwear

Ak chceš doplniť svoj šatník o kúsky, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň a zároveň budú fresh, potom siahni po čiernej mikine s kontrastným grafickým motívom od značky FTSHP za skvelú cenu, klasických modrých džínsoch Off-White™ a jedinečnom modeli tenisiek MAISON Mihara Yasuhiro Blakey Low. 

  • FTSHP „Walking Art II.“ Zip Hoodie 97,95 €

  • Off-White™ Diagonal 90s Skate Jeans 750 €

  • MAISON Mihara Yasuhiro Blakey Low 350 €

FTSHP, Off-White™
Zdroj: Footshop

Z gymu rovno do ulíc

Britská návrhárka Stella McCartney má vlastnú líniu v spolupráci so značkou Adidas, pod ktorou tvorí perfektnú športovú módu pre ženy. V novej kolekcii nás zaujalo viacero kúskov vrátane dlhej bundy v lichotivom strihu so sťahovaním v páse, minimalistických legín s jemnými bielymi detailmi aj neprehliadnuteľné nízkoprofilové tenisky. 

Ak chceš vyzerať cool v posilňovni, ale aj následne na káve či obede, ide o skvelú voľbu. 

  • Adidas Long Parka x Stella McCartney 350 €

  • Adidas Track Leggins x Stella McCartney 130 €

  • Adidas 76 x Stella McCartney 160 €

Adidas, Stella McCartney
Zdroj: Footshop

Kúsky z mužského šatníka 

Ženy, ktoré nosia oblečenie z mužského šatníka, a vedia, ako ho skombinovať, sú sexi.

Dokonalým príkladom je outfit nižšie, keď má modelka na sebe oversized sivú mikinu s výrazným grafickým motívom od britskej značky Represent,  unisex džínsy v baggy strihu so zadnými vreckami vpredu z ateliéru MM6 Maison Margiela a nadčasové mokasíny Filling Pieces. Chválime aj hranaté slnečné okuliare.

Represent, MM6 Maison Margiela, Filling Pieces
Zdroj: Footshop

Nadčasová klasika s moderným twistom

Posledný outfit, ktorý nás zaujal, a môžeš si ho poskladať z pohodlia obývačky, nesie rukopis nadčasovej klasiky s moderným twistom. 

Dominantná je predĺžená čierna bunda z umelej kože s hrejivým lemom okolo krku od Carhartt WIP, ktorú dopĺňajú svetlomodré džínsy v širokom strihu Calvin Klein Jeans, basic tričko a limitované tenisky Asics Gel-Kinetic Fluent x SHOSHU/TONG s mašľou cez šnúrky. K dispozícii je tiež strieborná verzia modelu za rovnakú cenu. 

  • Carhartt WIP Shepton OG Michigan Coat 289 €

  • Carhartt WIP Garble T-Shirt 45 €

  • Calvin Klein High Rise Relaxed Jeans 115,49 €

  • Asics Gel-Kinetic Fluent x SHOSHU/TONG 250 €

Carhartt WIP, Calvin Klein Jeans, Asics, SHUSHU/TONG
Zdroj: Footshop
Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
