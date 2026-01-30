Hlavní témata
včera 30. ledna 2026 v 7:54
Čas čtení 1:08
Ella Petrová

Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami

Olympijská hymna v podaní Bena Cristovaa sa viaže k očakávaným zimným olympijským hrám a má nás nakopnúť k tomu, aby sme si šli za svojím snom. Nech už je to šport, hudba alebo čokoľvek medzi tým. 🔥

Ben Cristovao, ktorý v roku 2006 vyhral Český pohár série 4×4 vo freestyle snowboardingu a v roku 2017 získal zlato na majstrovstvách Európy v Lisabone v brazílskom jiu-jitsu, sa k zimným olympijským hrám v Taliansku hlási svojím vlastným spôsobom. Vydal singel s patriotickým názvom Vlajka.

ben cristovao vlajka ben cristovao, vlajka ben cristovao, vlajka vlajka, ben cristovao
Ben je profík v kombinovaní hudby a športu. „Tréningy intenzívne cez týždeň, koncerty počas víkendov,“ prezradil Ben v rozhovoroch na otázku, ako balansuje dve kariéry. Táto skúsenosť dodáva songu Vlajka autentický náboj.

 

„Snažil som sa vcítiť do role atlétov, na ktorých je počas veľkých pretekov vyvíjaný obrovský tlak, a napísať taký song, ktorý by som ako niekto, kto reprezentuje svoju krajinu, chcel počuť. Slová, ktoré by ma motivovali a zároveň nesúdili, keď niečo nevyjde podľa predstáv,“ vysvetľuje Ben.

Ben predtým vydal medzinárodný hit Future Champ, ktorým otváral Európske športové hry v Krakove. Na oboch skladbách spolupracoval s producentmi Vincentom Stefánssonom a Valentínom Glagom, ktorí prišli do Prahy minulý rok na špeciálnu session.

O vizuálnu stránku, ktorá je dôležitou súčasťou celého projektu, sa postaral režisér Tomáš Kasal a jeho produkcia Heroes. Príbeh sa odohráva v prostredí skupinovej terapie, kde účastníci svoje vnútorné stavy nevyjadrujú slovami, ale pohybom a tancom.

„Hlavný motív videoklipu vychádza z pocitu, že aj keď dnes žijeme v neustále prepojenom svete, mnohí ľudia sa cítia osamelí. Často majú pocit, že problémy, ktorými si prechádzajú, sa týkajú len ich samotných,“ vysvetľuje Tomáš Kasal.

Soutěž samozřejmě zasáhla i pandemie. V roce 2020 soutěž kvůli opatřením neproběhla, reprezentovat nás měl tehdy Ben Cristovao. Ten nakonec dostal šanci vystoupit o rok později. Zdroj: Instagram/@bennycristo

Jednotlivé postavy reprezentujú rôzne spôsoby prežívania emócií. Niekto je uzavretý, iný agresívny, ďalší neistý alebo krehký. „Ide o emócie, ktoré sú všeobecne známe, no tu sú prenesené do tanečného jazyka,“ dodáva Kasal.

Singel Vlajka vychádza tesne pred začiatkom zimných olympijských hier v Taliansku. Presne v ten správny čas, aby si ho fanúšikovia stihli zamilovať.

