Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku

Ponúkame ti pár handpicked možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Hľadáš tipy, kam vyraziť cez víkend? Vybrali sme pre teba podujatia, na ktorých sa nudiť rozhodne nebudeš – od koncertov a párty až po výstavy a kultúrne zážitky, z ktorých si vyberie naozaj každý.
Bratislava
Piatok, 30. 1.
Bounce Party, Kácéčko
V Kácečku zahrajú Coby, Adam Lavier, Misodurica a Kriya a čaká ťa bounce, hard trance a hard groove, ktoré ťa určite rozhýbu – zober partiu a príď sa zabaviť.
Sobota, 31. 1.
NobodyListen & Friends, Šafko
NobodyListen, jeden z najvýraznejších pražských DJov a producentov, sa 31. januára vracia do bratislavského Šafka s výbušným mixom elektroniky a rapu. Čakaj energický set, fresh vibe a hostí, ktorí spolu s ním rozprúdia klub až do noci. Predplať si obsah Refresher+ a vďaka našim benefitom máš párty zadarmo.
Nedeľa, 1. 2.
História istého násilia, A4
Divadelná hra História istého násilia podľa románu Édouarda Louisa je surová, osobná a analytická výpoveď o prežitom znásilnení, posttraumatickom strese a odmietnutí role „večnej obete“. Autor premieňa vlastnú skúsenosť s násilím na literatúru ako akt znovuzískania kontroly nad vlastným príbehom.
Košice
Piatok, 30. 1.
Porsche Boy & WEN: “EAST SIDE SOUND II" Krst, Tabačka Kulturfabrik
Porsche Boy a WEN zahrajú poprvé ich spoločný album ESSII, rozhodne si to nenechaj ujsť.
Žilina
Piatok, 30. 1.
Vojtik + Kodiki, Stanica Žilina-Záriečie
Vojtík, oceňovaný talent z Detvy, vystúpi na Stanici so svojou autorskou tvorbou a večer uzavrie afterparty s DJ-om Kodiki. Čaká ťa mix emotívneho popu, hyperpopových vplyvov a energickej elektroniky naprieč žánrami až do noci.
Banská Bystrica
Nedeľa, 1. 2.
Múzeum hodnôt – Obrazová správa o Slovensku, Stredoslovenská galéria
Interaktívna výstava sa pýta, čo je „to slovenské“ v našom umení, a robí to bez pátosu, klišé a múzeálnej strnulosti. Cez diela klasikov aj súčasných autorov otvára živý dialóg o hodnotách, identite a tom, ako sa slovenský príbeh neustále formuje.
Nitra
Sobota, 31. 1.
Pinocchio, Nové Divadlo
Autorská bábková inscenácia Ivana Martinku na motívy Pinocchia rozpráva hravý príbeh o ceste k ľudskosti, je určená deťom od 5 rokov a jej vznik podporil Fond na podporu umenia.
Trnava
Piatok, 30. 1.
Let It Roll Winter 2026, OOZI
Atmosféra legendárneho drum and bass festivalu Let It Roll dorazí priamo do Trnavy, kde ťa osem DJ-ov prevedie od deepu cez energický dancefloor až po neurofunk. Každý lístok z predpredaja ťa automaticky zaradí do žrebovania o dva lístky na Let It Roll Winter 2026 v Prahe.