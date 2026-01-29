Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026

Americká skupina BLACK EYED PEAS vystúpi v júni 2026 na festivale ROCK POD KAMEŇOM v Belej nad Cirochou.
Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 uskutoční v termíne 25. až 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED PEAS.
BLACK EYED PEAS patria medzi najúspešnejšie hudobné projekty modernej popovej scény. Počas svojej kariéry získali šesť cien Grammy a ich skladby dosiahli miliardové počty prehratí na digitálnych platformách. Medzi ich najznámejšie skladby patria I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It či Let’s Get It Started.
„BLACK EYED PEAS dokážu osloviť široké publikum naprieč generáciami a žánrami. Ich vystúpenie bude patriť k hlavným momentom festivalu,“ uviedol organizátor Michal Latta.
Skupina sa pridáva k už potvrdeným zahraničným interpretom WITHIN TEMPTATION, MASTODON, PENDULUM, DROWNING POOL, SONATA ARCTICA a KORPIKLAANI. Domácu scénu budú reprezentovať kapely INÉ KAFE, KONFLIKT a HEĽENINE OČI, z Českej republiky je potvrdený spevák Michal David.
Organizátori avizujú, že program festivalu ešte nie je uzavretý a ďalšie mená budú zverejnené v najbližšom období. Vstupenky zakúpite prostredníctvom oficiálneho webu festivalu.