Auto – pre niekoho nevyhnutnosť, pre iného nočná mora.
Susy si vodičák robila už počas strednej školy, keďže ho v dnešnej dobe považovala za nevyhnutnosť. Vždy však mala stres z premávky a nepredvídateľných situácií. Hoci s doprovodom šoférovala, za volantom ju okrem strachu najviac blokovala aj zodpovednosť za autá príbuzných.
„Bála som sa, že im ich nabúram,“ hovorí 33-ročná žena. Na vlastné auto vtedy ako študentka nemala financie a síce za volantom nezažila žiadnu traumatickú udalosť, po roku so šoférovaním prestala úplne. „Vždy, keď sa ma niekto spýtal, či nechcem skúsiť šoférovať, cítila som úzkosť a stres. A v takom napätí sa šoférovať nedá. Nie je to bezpečné,“ hovorí Susy.
- Aké obavy mali Slovenky za volantom.
- Ako sa im podarilo strach prekonať a začať jazdiť.
- Čo im pomohlo najviac.
- Čo radí odborník.
- 10 rád inštruktorky, ktoré ti pri šoférovaní pomôžu.
Sadnúť za volant ju prinútili pracovné povinnosti a sťahovanie
Spočiatku na auto nebola odkázaná a všade, kam potrebovala, sa dostala MHD. Síce jej prekážala nepohodlnosť a meškanie verejnej dopravy, sadnúť za volant ju napokon prinútili až pracovné povinnosti fotografky a presťahovanie.
„Presťahovali sme sa do dediny, 30 kilometrov od Bratislavy, a tam som naplno pocítila, aké je to byť bez auta a bez šoférovania. Či už len zbehnúť na nákup, ísť na nechty alebo do fitka – MHD ten čas neskutočne predlžovala a ubíjalo ma, že ide o stratený čas. Napríklad do Bratislavy sa dá autom dostať za približne 30 minút, zatiaľ čo MHD-čkou to trvá minimálne hodinu a pol. Keď som následne chcela fotiť svadby, ktoré boli často kade-tade a končili v noci, auto sa stalo nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje.
Prvé mesiace auto stálo odparkované na dvore
Neskôr jej manžel kúpil jej prvé vlastné auto. Susy síce bola odhodlaná naplno ho začať využívať, prvé mesiace však stálo odparkované vo dvore. Kompaktný „automat“, ktorý bol, ako sama hovorí, jej psychickou barličkou, napokon postupne začala využívať.
„Postupne som začala jazdiť po dedine, po okolí. Po mesiaci som išla na svoju prvú samostatnú jazdu (rovno na svadbu). Čiže prekonala som sa vďaka motivácii byť samostatná, urýchliť si čas presunom a rozšíriť svoje podnikateľské možnosti,“ opisuje. Strach sadnúť za volant sa jej napokon podarilo prekonať s pomocou manžela, ktorý jej auto nielen zabezpečil, ale tiež bol jej podporou pri prvých jazdách.
Po roku tréningu jej strach zo šoférovania opadol a dnes už Susy bez problémov brázdi aj ulice Bratislavy. Stále v nej však ostali obavy zo šoférovania väčších áut.
„Pri šoférovaní sa stretáva viacero faktorov naraz. Rýchlosť, množstvo podnetov, potreba neustáleho rozhodovania. Ak sa k tomu pridá nepríjemná skúsenosť z minulosti alebo len silná predstava ohrozenia, mozog situáciu vyhodnotí ako rizikovú a spustí obrannú reakciu,“ vysvetľuje odborník.
So strachom sadnúť si za volant sa však nestretávajú iba čerství vodiči, ale aj tí, ktorí si zažili stresovú udalosť za volantom či nebodaj prežili dopravnú nehodu. Na šoférskom sebavedomí vodičom nepridáva ani zosmiešňovanie či spochybňovanie v začiatkoch.
Znamenia, že nemám šoférovať
Podobnú skúsenosť má aj Mirka, ktorá síce v mladosti začala šoférovať, no po sérii nepríjemných zážitkov si za volant roky nesadla. „Strach sa u mňa objavil postupne. Mala večné ‚problémy s pákou‘. Nepamätala som si, ktorý stupeň som zaradila a dokonca som na starých autách vytrhla dve páky.“
„V plnej premávke mi odišla páka a len tak dole kopcom som sa so svojím krásnym šťastím spustila k semaforu, kde bola zelená a auto došlo akurát na parkovacie miesto. Odvtedy som mala strach,“ hovorí dnes už so smiechom.
Keď sa po čase konečne odhodlala do šoférovania znova pustiť, prišla ďalšia stopka. „Dostala som k dispozícii malé autíčko s manuálom. S kamarátom sme mali kondičné jazdy a už-už som bola odhodlaná začať. V deň STK pred mojou prácou sa z motora auta začalo dymiť. Vraj praskla hlava motora či čo a bol jeho koniec. Povedala som si, že to je ďalšie znamenie, že ja nemám šoférovať,“ smeje sa Mirka.
V začiatkoch sa Mirka šoférovaniu úmyselne vyhýbala, nechcela jazdiť sama bez doprovodu. Na mapách si dokonca podrobne študovala trasu, ktorou pôjde, a keď začalo pršať, radšej cestovala autobusom. Jednoduché pre ňu nebolo ani parkovanie, no ako hovorí, dnes je „kráľovná cúvania“. Strachu zo šoférovania sa napokon zbavila až po 12 rokoch, vďaka pravidelným tréningom na jej vlastnom aute.
S automatom odšoférujem akékoľvek auto
Podobne ako v prípade prvej respondentky, aj u Mirky vyhral „automat“. „Automat ma zbavil strachu. Postupne si opakujem aj manuál, ale s automatom odšoférujem akékoľvek malé, veľké, staré, nové auto. Pochopila som, že keď sa môžem sústrediť už len na cestu a nie na to, či netrápim motor a podobne, že je to jednoduché a perfektné,“ pochvaľuje si.
Mirka dnes hovorí, že šoférovanie úprimne miluje a zmenilo jej život. „Teraz, keď šoférujem každodenne, viem, o koľko času som prišla presúvaním sa spojmi, nosením nákupov... Šoférujem každý deň. Neviem si bez auta predstaviť, ako by som stíhala to, čo stíham dnes. Je to pre mňa nevyhnutnosť. Jasné, že počas nového začiatku sa mi triasli kolená a mala som sucho v ústach a hľadala som si výhovorky, prečo nemám ísť autom. Ale zatla som sa a šla som a teraz je to rutina a radosť,“ dopĺňa.
Ženy jazdia bezpečnejšie, muži majú na svedomí viac fatálnych nehôd
V našom článku síce figurujú ženy, no pravda je taká, že hoci je pomer ženských a mužských šoférov porovnateľný, veľkú väčšinu fatálnych nehôd majú na svedomí muži, hoci sa traduje, že sú lepší šoféri. Častejšie sa totiž dopúšťajú rizikového správania ako napríklad neprimerane rýchla, agresívna jazda či jazda pod vplyvom alkoholu.
„Ženy podľa skúseností odborníkov svoj strach častejšie priznávajú a viac o ňom hovoria, no zároveň patria medzi bezpečnejších vodičov. Zo štatistík vyplýva, že ženy tvoria približne 23 percent účastníkov fatálnych dopravných nehôd, pričom počet mužov a žien za volantom je porovnateľný,“ hovorí Lucia Solomon, inštruktorka zo školy bezpečnej jazdy SuperDRIVE.
Ako so strachom pracovať?
Prvým krokom v práci so strachom podľa odborníka Mateja Hrabovského býva snaha ho potlačiť alebo prekonať. V praxi to však často vedie k opačnému efektu. Nervový systém reaguje na tlak a odpor zvýšenou pohotovosťou a strach sa paradoxne ešte viac zosilní. Akoby sme chceli potlačiť oheň množstvom benzínu.
„Užitočnejšie je zmeniť spôsob, akým k strachu pristupujeme. A to rozlíšiť, že strach nie je informáciou o realite, ale o stave nášho tela. V momente, keď sa objaví, nejde o nezvratný dôkaz ohrozenia, ale o signál zvýšenej ostražitosti. Tento posun v porozumení nám vytvára priestor na upokojenie,“ hovorí Matej Hrabovský.
Psychológ zároveň vysvetľuje, že práca so strachom sa začína v tele. Spomalenie dychu, vedomé uvoľnenie napätia a ukotvenie pozornosti v prítomnosti vysielajú nervovému systému signál, že situácia je zvládnuteľná. Keď sa telo dostane z režimu pohotovosti, myseľ má väčší priestor reagovať primerane.
Dôležitú úlohu zohráva aj postupnosť. Mozog sa neučí presviedčaním, ale skúsenosťou. Krátke a zvládnuteľné kroky, známe trasy a postupné rozširovanie komfortnej zóny vytvárajú nové perspektívy bezpečia. Každá takáto skúsenosť oslabuje pôvodnú hrozbu, ktorú máme uloženú v pamäti.
Cieľom práce so strachom však podľa Mateja Hrabovského nie je jeho úplné odstránenie. „Strach patrí k základným regulačným mechanizmom našej mysle. Zmyslom je, aby nepreberal kontrolu nad správaním. Keď prestane riadiť rozhodnutia, jeho intenzita má tendenciu prirodzene klesať,“ dopĺňa.
Plakala som a triasla za volantom
Michaela si vodičák začala robiť neskôr, v 26 rokoch. „Mala som pred šoférovaním rešpekt. Prvý náznak problému nastal vtedy, keď som v upršanom večernom čase išla do doliny a nič som nevidela. Zrazu som nevedela reagovať a odhadovať vzdialenosť. Najväčší strach však nastal vtedy, keď som sa ‚stretla‘ vo večerných hodinách s diviakom,“ opisuje škodovú udalosť za 3-tisíc eur.
Najväčší strach v nej spustila autonehoda, obavy však mala aj z parkovania a zlyhania za volantom. „Môj strach sa prejavoval úzkosťami. Zablokovala som sa v šoférovaní. Cez deň som si občas trúfla, ale ak som bola donútená šoférovať vo večerných hodinách, plakala som a triasla za volantom,“ hovorí.
Michaela sa veľakrát pokúšala svoj strach prekonať, ako však hovorí, čím viackrát sa snažila jazdiť, tým viac sa blokovala a mala strach. Upla sa na automat a iné auto zásadne nešoféruje. „Bojím sa rozbiehať do kopca. Mám tým pádom problém chodiť so synom po lekároch. Všade musí chodiť môj manžel so mnou. Dochádzam väčšinou všade pešo, resp. autobusom. Šoférujem výnimočne, vždy ale len s doprovodom. Čakám, že nejakým zázrakom sa z môjho auta stane automat a aspoň cez deň začnem pomaly šoférovať,“ hovorí.
Rady inštruktorky
Ak je jednou z prekážok práve manuálna prevodovka, zváž kúpu auta s automatickou prevodovkou – pre mnohých je to kľúčový krok k tomu, aby mohli svoju pozornosť venovať iba ceste a nie technickým detailom. Inštruktorka zo školy bezpečnej jazdy Lucia Solomon vysvetľuje, ktoré kroky ti pomôžu prekonať strach zo šoférovania a so sebaistotou začať šoférovať.
- Priznaj si svoj problém a otvorene o ňom hovor.
- Jazdi s doprovodom. Vyber si vodiča, ktorému dôveruješ a cítiš sa pri ňom bezpečne.
- Buď v psychickej pohode.
- Ver si. Mysli pozitívne a pochváľ sa aj za malé pokroky.
- Začni postupne a do ničoho sa netlač.
- Naplánuj si cestu. Keď sa odhodláš sadnúť za volant, priprav sa dopredu, vyraz skôr a ak je treba, dopraj si pauzu.
- Jazdi cez deň, kedy je šoférovanie menej stresujúce.
- Jazdi v známom prostredí.
- Začni v meste a až po čase vyraz na diaľnicu.
- Jazdi, jazdi, jazdi... a neprestávaj, aj keď to spočiatku nepôjde podľa predstáv.