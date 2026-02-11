Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. února 2026 v 7:00
Čas čtení 6:34

Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom

Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
Zdroj: Unsplash/Samuel Foster
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Auto – pre niekoho nevyhnutnosť, pre iného nočná mora.

Susy si vodičák robila už počas strednej školy, keďže ho v dnešnej dobe považovala za nevyhnutnosť. Vždy však mala stres z premávky a nepredvídateľných situácií. Hoci s doprovodom šoférovala, za volantom ju okrem strachu najviac blokovala aj zodpovednosť za autá príbuzných.

„Bála som sa, že im ich nabúram,“ hovorí 33-ročná žena. Na vlastné auto vtedy ako študentka nemala financie a síce za volantom nezažila žiadnu traumatickú udalosť, po roku so šoférovaním prestala úplne. „Vždy, keď sa ma niekto spýtal, či nechcem skúsiť šoférovať, cítila som úzkosť a stres. A v takom napätí sa šoférovať nedá. Nie je to bezpečné,“ hovorí Susy.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké obavy mali Slovenky za volantom.
  • Ako sa im podarilo strach prekonať a začať jazdiť.
  • Čo im pomohlo najviac.
  • Čo radí odborník.
  • 10 rád inštruktorky, ktoré ti pri šoférovaní pomôžu.

V Refresheri sa pravidelne venujeme témam fyzického aj duševného zdravia. Prečítaj si napríklad článok o Kyre, ktorej sa podarilo schudnúť vyše 50 kilogramov, o Lukášovi s tetániou, či o tom, aké obavy majú ženy, ktorým lekári diagnostikovali PCOS. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.

Sadnúť za volant ju prinútili pracovné povinnosti a sťahovanie

Spočiatku na auto nebola odkázaná a všade, kam potrebovala, sa dostala MHD. Síce jej prekážala nepohodlnosť a meškanie verejnej dopravy, sadnúť za volant ju napokon prinútili až pracovné povinnosti fotografky a presťahovanie.

„Presťahovali sme sa do dediny, 30 kilometrov od Bratislavy, a tam som naplno pocítila, aké je to byť bez auta a bez šoférovania. Či už len zbehnúť na nákup, ísť na nechty alebo do fitka – MHD ten čas neskutočne predlžovala a ubíjalo ma, že ide o stratený čas. Napríklad do Bratislavy sa dá autom dostať za približne 30 minút, zatiaľ čo MHD-čkou to trvá minimálne hodinu a pol. Keď som následne chcela fotiť svadby, ktoré boli často kade-tade a končili v noci, auto sa stalo nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje.

respondentka Susy
Zdroj: Archív respondentky Susy

Prvé mesiace auto stálo odparkované na dvore

Neskôr jej manžel kúpil jej prvé vlastné auto. Susy síce bola odhodlaná naplno ho začať využívať, prvé mesiace však stálo odparkované vo dvore. Kompaktný „automat“, ktorý bol, ako sama hovorí, jej psychickou barličkou, napokon postupne začala využívať.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aké obavy mali Slovenky za volantom.
  • Ako sa im podarilo strach prekonať a začať jazdiť.
  • Čo im pomohlo najviac.
  • Čo radí odborník.
  • 10 rád inštruktorky, ktoré ti pri šoférovaní pomôžu.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197384 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVIE
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Lifestyle news
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
před 5 minutami
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
před 2 hodinami
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Bizarní olympijská kauza: Skokani na lyžích prý experimentují s injekcemi do penisu
včera v 12:47
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo
včera v 11:28
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
včera v 09:54
Maniak připravil unikátní hudební reality show. Celé nové album nahrává v živém vysílání
včera v 08:31
Zpravodajství
Česko Politika Policie Doprava
Více
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
před 2 hodinami
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
před 2 hodinami
Střety na výborech i nevhodné poznámky ve výtahu. České poslankyně údajně čelí urážkám i strachu
včera v 17:03

Více z tématu Zdraví

Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
30. 1. 2026 9:48
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
4. 2. 2026 9:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
před 3 hodinami
Byl neoddiskutovatelným šampionem, pak ale přišel tvrdý pád. Teď se bývalý král Oktagonu pokusí zlomit sérii proher a nastartovat znovu svoji kariéru.
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
Chceš zažít noc, na kterou nezapomeneš? Masopoost 2026 ovládnou masky, show, rave, ale i tradiční hudba
PR zpráva
Chceš zažít noc, na kterou nezapomeneš? Masopoost 2026 ovládnou masky, show, rave, ale i tradiční hudba
včera v 12:30
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 2 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse