Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 30. ledna 2026 v 11:30
Čas čtení 4:57

Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro

Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Zdroj: Refresher
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Objav s nami nové miesta a chute, ktoré by ti v gastre nemali uniknúť.

Ahoj foodies! Január bol plný nových otvorení a chutí, ktoré by si fakt mal/a zažiť. Či už hľadáš miesto na brunch, kávu alebo chutný obed či večeru, máme pre teba pár tipov, ktoré by si nemal/a premeškať a z ktorých sa môžu stať tvoje nové chutné spoty.

Chceš pravidelné tipy na nové gastro miesta, chutné raňajky, nové kaviarne alebo degustačné večere? Prihlás sa na odber témy CHUTNÉ SPOTY, aby ti nič dôležité neušlo.

Novootvorené prevádzky, ktoré stojí za to skúsiť

Za posledné dva mesiace v Bratislave pribudlo viacero nových podnikov a kaviarní. Nejdem ich tu vymenovať všetky, ale vybrala som iba tie, ktoré ma bavili najviac.

Liv a little

Nový spot pre kávičkárov, ale nie len pre tých! Milujem kombuchu a tá ich mi fakt chutí. Ak aj ty si fanúšikom fermentovaných produktov, tak zamier do Liv a little. Nájdeš ju na adrese Banskobystrická 10, oproti Prezidentskej záhrade.

Koncept je zaujímavý v tom, že vo všetkých kategóriách ponuky pracujú s fermentovanými produktmi, či už ide o snacky, jedlá alebo nealko drinky ako kombucha. A ich káva je naozaj výborná.

kaviaren Ich ponuka sa ešte bude meniť, pričom ceny sú príjemne dostupné. Cappuccino stojí 2,80 €, chlebík s nátierkou 3,50 € a sendvič 5,50 €. Všetky kávy sú pritom slovenské. V Bratislave dnes otvorila svoje brány nová kaviareň Liv a little. Nájdeš ju na adrese Banskobystrická 10, oproti Prezidentskej záhrade. Kaviareň sa odlišuje špecifickým konceptom.
Zobrazit galerii
(5)

Knešel

Poznáš Knešel? Ide o nový spot v priestoroch bývalého Le Šenku. Reštaurácia Knešel funguje ako slovensko-český koncept, kde si okrem jedla vieš dať aj remeselné víno či pivo. Menu stavia na klasickej slovenskej kuchyni a nájdeš v ňom jedlá, ktoré ťa okamžite prenesú do kuchyne tvojej mamy alebo babky (aj keď babky varia najlepšie, samozrejme).

 

Myslím si, že presne takúto klasiku viacerí v hlavnom meste oceníme. Na menu nájdeš napríklad grilované kura s ryžou a kompótom, bravčovú kotletu so zemiakmi, zemiakový prívarok s fašírkou či šunkovú rolku v aspiku plnenú zemiakovým šalátom.

knesel knesel knesel knesel
Zobrazit galerii
(5)

Green Leaf

Aj keď jem mäso, jedlo od Green Leaf som mala už viackrát a vždy mi chutilo. O to viac ma potešilo, že si otvorili svoje prvé kamenné bistro. Nájdeš ho na Zámockej ulici, v priestoroch bývalej Teplárne. Ponúkajú rastlinné jedlá inšpirované ázijskou kuchyňou: rôzne curries, jedlá z woku, bowls aj polievky. Ak máš chuť na niečo vegánske, toto je pre teba!

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VEGAN FOOD | BRATISLAVA (@greenleaf_bratislava)

Edison Filmhub

V Bratislave otvorili nové butikové kino a nie je len o filmoch – nájdeš tu aj bistro, kaviareň či galériu. Okrem filmového zážitku sa môžeš zastaviť na kávu, matchu alebo vybrané pivo či víno. Mne sa veľmi páči, že predtým, než pôjdeš do kina alebo galérie, môžeš s kamošmi posedieť a pokecať v príjemných priestoroch. Takýto koncept tu veľmi chýbal.

A je to ideálne miesto aj pre tých, ktorí potrebujú byť v kaviarni, aby mohli pracovať (ako ja napríklad hihi). Viac si o ňom prečítaš tu.

Ak sa ti do kina práve nechce, Edison myslí aj na domáce pozeranie. V rámci online platformy ponúkajú filmové predplatné, vďaka ktorému si vieš vychutnať výber artových filmov aj z pohodlia obývačky. edison Zameriava sa na sklárske umenie a počas roka sa tu striedajú výstavy - od študentských prác až po diela etablovaných autorov. Galéria je prístupná každý deň na požiadanie v čase od 10.00 do 17.00 a vstup je zdarma. „Festivalový film i poctivý mainstream, to je základ nášho kina. Starostlivo si vyberáme témy rezonujúce v spoločnosti a ponúkame čerstvý a originálny obsah. Otvárame sálu dennému svetlu a s ním i filmovým tvorcom, kritikom a ďalším odborníkom,“ píše spoločnosť.
Zobrazit galerii
(5)

Skô je otvorené!

Ideme teraz mimo Bratislavu, no na miesto, ktoré určite stojí za návštevu. V Holešovickej tržnici v Prahe otvoril nový projekt Skô, ktorý vedie slovenský šéfkuchár Tomáš Valkovič. Jeho koncept stavia na chutiach z detstva, ktoré premieňa do súčasnej podoby a chce, aby sa hostia cítili ako u kamarátov doma.

 

„Chceme ukázať, že aj pokrmy, ktoré sme jedli doma, si zaslúžia svoje miesto napríklad aj na degustačnom menu. Že jednoduchosť nie je nuda, keď sa robí poctivo,“ vysvetľuje Tomáš.

V reštaurácii je približne 30 miest a zatiaľ ponúkajú večerné menu, neskôr pribudnú aj obedy a street‑style bufet. Na jedálnom lístku nájdeš klasiky ako halušky, lokše, langoše či prívarok spolu s výberom remeselných vín od slovenských a českých producentov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Skô (@sko_holesovice)

Tipy, kam v Bratislave na polievku

Som veľká fanúšička polievok a preto som ti spravila zoznam, kam sa oplatí zastaviť sa na polievku, ktorá ťa nielen zahreje, ale aj zasýti. S výberom a hodnotením mi pomáhal môj otec, Rasťo Anguš, ktorý sa venuje gastronómii už niekoľko rokov.

Fach (kulajda aj kačací vývar)

Objednali sme si kulajdu aj kačací vývar. Polievky však obmieňajú podľa sezóny, preto je možné, že keď sa tu zastavíš, budú mať v ponuke opäť niečo iné. V čase našej návštevy mali v menu dve polievky: kulajdu a kačací vývar.

 

„Kulajda bola veľmi príjemná, krémová, výrazne hubová a dochutená kôprom. Vajíčko bolo pripravené metódou sous-vide, k tomu zemiaky a nakladané huby s krásnou kyselkavou chuťou, ktorá úplne nahradila potrebu pridávať ocot,“ hovorí Rasťo. Kačací vývar mal už na prvý pohľad krásnu číru jantárovú farbu a silnú vôňu. „Rezance či mrveničku nahradili raviolmi, obľúbenou talianskou cestovinou. Ravioly sú plnené zeleninou, doplnená je jemne nastrúhanou mrkvou a pažítkou.“

FACH FACH FACH FACH
Zobrazit galerii
(4)

Oggi (paradajková polievka)

Oggi je dobre známe miesto pre mnohých Bratislavčanov, ale možno nevieš, že okrem výbornej pizze, ktorú mnohí považujú za najlepšiu v meste, si tu môžeš dať aj skvelú polievku. V čase našej návštevy mali v ponuke paradajkovú. „Na vrchu bol nastrúhaný parmezán, ktorý dodal polievke slanosť a krásne ju dotiahol, takže vôbec nevadilo, že samotná polievka nebola presolená. Svoju prácu tu spravil aj bazalkový olej,“ hovorí Rasťo.

oggi oggi oggi oggi
Zobrazit galerii
(4)

Mozzi (miso polievka)

Ak patríš medzi fanúšikov ázijskej kuchyne s moderným twistom, určite sa zastav v Mozzi na Dunajskej 7. Odporúčam ti všetkými desiatimi ich miso polievku. Obsahovala nakladanú hlivu kráľovskú, edamame, sezónnu zeleninu a jarnú cibuľku. „Tá rafinovanosť chutí, ktorú Mišo Konrád pretavil do polievky, je tak zaujímavá, že ešte aj po dojedení mi na podnebí vystupovali chute, ktoré som predtým necítil. Naozaj chutná polievka.“

MOOZI MOOZI MOOZI MOOZI
Zobrazit galerii
(4)

Laksa & Grill (laksa polievka)

Poznáš laksa polievku? Ak nie, zamier do Laksa & Grill. Ide o aromatickú polievku s výraznou chuťou, ktorá kombinuje kokosové mlieko, chilli a rôzne koreniny, takže je krémová, pikantná a voňavá zároveň. Rasťovi pripomenula chuť laksy, ktorú pravidelne jedával v Austrálii. „V Sydney v Austrálii boli už okolo roku 2001 úplne bežné a populárne. Kokosové mlieko, ryžové rezance, kuracie mäso, vajíčko, bambusové klíčky, toto sú presne tie chute, ktoré na lakse milujem,“ hovorí Rasťo.

laksa laksa laksa laksa
Zobrazit galerii
(4)

Soupculture

Soupculture ponúka naozaj netradičný spôsob, ako si vychutnať polievku. Čerstvé polievky servírujú v jedlých pohárikoch z chlebového cesta, čím chcú minimalizovať odpad. My sme mali bryndzovú polievku, na vrchu posypanú sušenou cibuľkou a petržlenom. „Chuťovo bola fajn, presne taká, akú chceš, keď potrebuješ rýchlo niečo teplé a sýte.“

soupculture soupculture souplculture
Zobrazit galerii
(3)

Tip na date: Degustačná večera v Bistronomy

Valentín sa blíži a ak stále nevieš, kam vziať priateľku na date, mám pre teba jeden tip. Ak máš chuť na zážitok, ktorý je viac než len večera, určite zamier do Bistronomy vo Vydrici. Mala som možnosť zúčastniť sa sedemchodovej degustačnej večere, ktorá trvala približne dve a pol hodiny.

 

Čo sa týka samotných jedál, musím povedať, že boli skvelo premyslené, chutne zladené a priniesli mi naozaj pestrú škálu chutí. Celý zážitok ešte viac umocnilo vínne párovanie. Porcie boli akurát. Necítila som sa prejedene, ale ani hladná. Ak ťa zaujíma viac, rozhovor s majiteľmi nájdeš tu.

bistronomy bistronomy bistronomy bistronomy
Zobrazit galerii
(7)

A ešte jedna novinka, ktorú sa teším sledovať. V prvej polovici tohto roka otvoria majitelia Bistronomy nové bistro Lahôdky Šťuka. Ako názov napovedá, bude to úplne iný koncept než Bistronomy, no podľa toho, čo som ochutnala u nich, sa teším na ich „parižák“ alebo iné lahôdky v ich prevedení. Budem ťa informovať hneď, ako otvoria. 

Tip na raňajky: Soren

Soren je jedna z mojich obľúbených kaviarní v meste. Minulý víkend som tam bola aj na raňajkách a boli výborné. Hoci ich raňajkové menu majú už od októbra, ochutnala som ho až teraz. Takže ak si ešte nebol/a, určite to cez víkend naprav! Na raňajky sa však vieš zastaviť aj počas týždňa, každý deň do 14:00.

Najviac odporúčam raňajkový tanier, na ktorom nájdeš kváskový chlieb od Oli’s, vajíčko, Comté syr, domáci čučoriedkový džem a našľahané maslo. Je to fakt pecka.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SOREN (@soren_bratislava)

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO
Doporučujeme
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 4 dny
Storky
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Lifestyle news
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 2 hodinami
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Petr Pavel Petr Macinka Spojené státy americké (USA)
Více
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
včera v 17:16
2
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
včera v 16:00
1
Finské úřady hlásí radioaktivní částice v ovzduší. Místní elektrárny vinu odmítají
včera v 14:42

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
včera v 16:46
Jak vnímá zpětně svou účast v Bacheloru jedna z nejvýraznějších tváří letošní řady Šárka?
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?
včera v 07:00
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse