Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro

Objav s nami nové miesta a chute, ktoré by ti v gastre nemali uniknúť.
Ahoj foodies! Január bol plný nových otvorení a chutí, ktoré by si fakt mal/a zažiť. Či už hľadáš miesto na brunch, kávu alebo chutný obed či večeru, máme pre teba pár tipov, ktoré by si nemal/a premeškať a z ktorých sa môžu stať tvoje nové chutné spoty.
Novootvorené prevádzky, ktoré stojí za to skúsiť
Za posledné dva mesiace v Bratislave pribudlo viacero nových podnikov a kaviarní. Nejdem ich tu vymenovať všetky, ale vybrala som iba tie, ktoré ma bavili najviac.
Liv a little
Nový spot pre kávičkárov, ale nie len pre tých! Milujem kombuchu a tá ich mi fakt chutí. Ak aj ty si fanúšikom fermentovaných produktov, tak zamier do Liv a little. Nájdeš ju na adrese Banskobystrická 10, oproti Prezidentskej záhrade.
Koncept je zaujímavý v tom, že vo všetkých kategóriách ponuky pracujú s fermentovanými produktmi, či už ide o snacky, jedlá alebo nealko drinky ako kombucha. A ich káva je naozaj výborná.
Knešel
Poznáš Knešel? Ide o nový spot v priestoroch bývalého Le Šenku. Reštaurácia Knešel funguje ako slovensko-český koncept, kde si okrem jedla vieš dať aj remeselné víno či pivo. Menu stavia na klasickej slovenskej kuchyni a nájdeš v ňom jedlá, ktoré ťa okamžite prenesú do kuchyne tvojej mamy alebo babky (aj keď babky varia najlepšie, samozrejme).
Myslím si, že presne takúto klasiku viacerí v hlavnom meste oceníme. Na menu nájdeš napríklad grilované kura s ryžou a kompótom, bravčovú kotletu so zemiakmi, zemiakový prívarok s fašírkou či šunkovú rolku v aspiku plnenú zemiakovým šalátom.
Green Leaf
Aj keď jem mäso, jedlo od Green Leaf som mala už viackrát a vždy mi chutilo. O to viac ma potešilo, že si otvorili svoje prvé kamenné bistro. Nájdeš ho na Zámockej ulici, v priestoroch bývalej Teplárne. Ponúkajú rastlinné jedlá inšpirované ázijskou kuchyňou: rôzne curries, jedlá z woku, bowls aj polievky. Ak máš chuť na niečo vegánske, toto je pre teba!
Edison Filmhub
V Bratislave otvorili nové butikové kino a nie je len o filmoch – nájdeš tu aj bistro, kaviareň či galériu. Okrem filmového zážitku sa môžeš zastaviť na kávu, matchu alebo vybrané pivo či víno. Mne sa veľmi páči, že predtým, než pôjdeš do kina alebo galérie, môžeš s kamošmi posedieť a pokecať v príjemných priestoroch. Takýto koncept tu veľmi chýbal.
A je to ideálne miesto aj pre tých, ktorí potrebujú byť v kaviarni, aby mohli pracovať (ako ja napríklad hihi). Viac si o ňom prečítaš tu.
Skô je otvorené!
Ideme teraz mimo Bratislavu, no na miesto, ktoré určite stojí za návštevu. V Holešovickej tržnici v Prahe otvoril nový projekt Skô, ktorý vedie slovenský šéfkuchár Tomáš Valkovič. Jeho koncept stavia na chutiach z detstva, ktoré premieňa do súčasnej podoby a chce, aby sa hostia cítili ako u kamarátov doma.
„Chceme ukázať, že aj pokrmy, ktoré sme jedli doma, si zaslúžia svoje miesto napríklad aj na degustačnom menu. Že jednoduchosť nie je nuda, keď sa robí poctivo,“ vysvetľuje Tomáš.
V reštaurácii je približne 30 miest a zatiaľ ponúkajú večerné menu, neskôr pribudnú aj obedy a street‑style bufet. Na jedálnom lístku nájdeš klasiky ako halušky, lokše, langoše či prívarok spolu s výberom remeselných vín od slovenských a českých producentov.
Tipy, kam v Bratislave na polievku
Som veľká fanúšička polievok a preto som ti spravila zoznam, kam sa oplatí zastaviť sa na polievku, ktorá ťa nielen zahreje, ale aj zasýti. S výberom a hodnotením mi pomáhal môj otec, Rasťo Anguš, ktorý sa venuje gastronómii už niekoľko rokov.
Fach (kulajda aj kačací vývar)
Objednali sme si kulajdu aj kačací vývar. Polievky však obmieňajú podľa sezóny, preto je možné, že keď sa tu zastavíš, budú mať v ponuke opäť niečo iné. V čase našej návštevy mali v menu dve polievky: kulajdu a kačací vývar.
„Kulajda bola veľmi príjemná, krémová, výrazne hubová a dochutená kôprom. Vajíčko bolo pripravené metódou sous-vide, k tomu zemiaky a nakladané huby s krásnou kyselkavou chuťou, ktorá úplne nahradila potrebu pridávať ocot,“ hovorí Rasťo. Kačací vývar mal už na prvý pohľad krásnu číru jantárovú farbu a silnú vôňu. „Rezance či mrveničku nahradili raviolmi, obľúbenou talianskou cestovinou. Ravioly sú plnené zeleninou, doplnená je jemne nastrúhanou mrkvou a pažítkou.“
Oggi (paradajková polievka)
Oggi je dobre známe miesto pre mnohých Bratislavčanov, ale možno nevieš, že okrem výbornej pizze, ktorú mnohí považujú za najlepšiu v meste, si tu môžeš dať aj skvelú polievku. V čase našej návštevy mali v ponuke paradajkovú. „Na vrchu bol nastrúhaný parmezán, ktorý dodal polievke slanosť a krásne ju dotiahol, takže vôbec nevadilo, že samotná polievka nebola presolená. Svoju prácu tu spravil aj bazalkový olej,“ hovorí Rasťo.
Mozzi (miso polievka)
Ak patríš medzi fanúšikov ázijskej kuchyne s moderným twistom, určite sa zastav v Mozzi na Dunajskej 7. Odporúčam ti všetkými desiatimi ich miso polievku. Obsahovala nakladanú hlivu kráľovskú, edamame, sezónnu zeleninu a jarnú cibuľku. „Tá rafinovanosť chutí, ktorú Mišo Konrád pretavil do polievky, je tak zaujímavá, že ešte aj po dojedení mi na podnebí vystupovali chute, ktoré som predtým necítil. Naozaj chutná polievka.“
Laksa & Grill (laksa polievka)
Poznáš laksa polievku? Ak nie, zamier do Laksa & Grill. Ide o aromatickú polievku s výraznou chuťou, ktorá kombinuje kokosové mlieko, chilli a rôzne koreniny, takže je krémová, pikantná a voňavá zároveň. Rasťovi pripomenula chuť laksy, ktorú pravidelne jedával v Austrálii. „V Sydney v Austrálii boli už okolo roku 2001 úplne bežné a populárne. Kokosové mlieko, ryžové rezance, kuracie mäso, vajíčko, bambusové klíčky, toto sú presne tie chute, ktoré na lakse milujem,“ hovorí Rasťo.
Soupculture
Soupculture ponúka naozaj netradičný spôsob, ako si vychutnať polievku. Čerstvé polievky servírujú v jedlých pohárikoch z chlebového cesta, čím chcú minimalizovať odpad. My sme mali bryndzovú polievku, na vrchu posypanú sušenou cibuľkou a petržlenom. „Chuťovo bola fajn, presne taká, akú chceš, keď potrebuješ rýchlo niečo teplé a sýte.“
Tip na date: Degustačná večera v Bistronomy
Valentín sa blíži a ak stále nevieš, kam vziať priateľku na date, mám pre teba jeden tip. Ak máš chuť na zážitok, ktorý je viac než len večera, určite zamier do Bistronomy vo Vydrici. Mala som možnosť zúčastniť sa sedemchodovej degustačnej večere, ktorá trvala približne dve a pol hodiny.
Čo sa týka samotných jedál, musím povedať, že boli skvelo premyslené, chutne zladené a priniesli mi naozaj pestrú škálu chutí. Celý zážitok ešte viac umocnilo vínne párovanie. Porcie boli akurát. Necítila som sa prejedene, ale ani hladná. Ak ťa zaujíma viac, rozhovor s majiteľmi nájdeš tu.
A ešte jedna novinka, ktorú sa teším sledovať. V prvej polovici tohto roka otvoria majitelia Bistronomy nové bistro Lahôdky Šťuka. Ako názov napovedá, bude to úplne iný koncept než Bistronomy, no podľa toho, čo som ochutnala u nich, sa teším na ich „parižák“ alebo iné lahôdky v ich prevedení. Budem ťa informovať hneď, ako otvoria.
Tip na raňajky: Soren
Soren je jedna z mojich obľúbených kaviarní v meste. Minulý víkend som tam bola aj na raňajkách a boli výborné. Hoci ich raňajkové menu majú už od októbra, ochutnala som ho až teraz. Takže ak si ešte nebol/a, určite to cez víkend naprav! Na raňajky sa však vieš zastaviť aj počas týždňa, každý deň do 14:00.
Najviac odporúčam raňajkový tanier, na ktorom nájdeš kváskový chlieb od Oli’s, vajíčko, Comté syr, domáci čučoriedkový džem a našľahané maslo. Je to fakt pecka.