Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky

Práva na spracovanie série Cosmere od spisovateľa Brandona Sandersona získala platforma Apple TV.
Sanderson sa vďaka novej zmluve s Apple TV+ dostal do pozície, aká v Hollywoode nemá obdoby. Nielenže by sa adaptácie mohli dočkať hneď dve jeho diela naraz – Mistborn vo filmovej a The Stormlight Archive v seriálovej verzii – zároveň bude na oboch pôsobiť ako architekt univerza, scenárista a producent s právom veta.
Doslova si tak užije väčšiu kontrolu nad svojimi dielami, než akú má momentálne J. K. Rowling alebo George R. R. Martin, ako poznamenal aj portál The Hollywood Reporter.
Takúto zmluvu sa spisovateľovi podarilo uzavrieť predovšetkým vďaka obrovskému úspechu jeho diel. Ako jeden z najobľúbenejších súčasných autorov fantasy predal po celom svete viac ako 50 miliónov výtlačkov svojich kníh zo všetkých sérií.
Vďaka svojej jedinečnej a vernej armáde fanúšikov navyše vyzbieral prostredníctvom crowdfundingu takmer 100 miliónov dolárov, t. j. takmer 85 miliónov eur, vrátane rekordnej kampane na Kickstarteri na vydanie štyroch románov, ktorá vyniesla celkom viac ako 35 miliónov eur a stala sa najúspešnejšou v histórii tejto platformy.
Aj keď sa knihy Cosmere odohrávajú v rôznych svetoch a dobách, ich základná premisa sa týka bytosti menom Adolnasium, ktorá je zabitá skupinou sprisahancov. Sila tejto bytosti je rozdelená na 16 častí, ktoré sú potom rozptýlené po mnohých svetoch, čím sa po vesmíre rozšíria mnohé druhy mágie.
O čom je séria Mistborn?
Prvá trilógia Mistborn, označovaná ako „Era One“, bola vydaná v rokoch 2006 až 2008 a zahŕňa knihy The Final Empire, The Well of Ascension a The Hero of Ages. Druhá séria, oficiálne nazvaná Wax and Wayne a označovaná ako „Era Two“, bola vydaná v rokoch 2011 až 2022 a zahŕňa knihy The Alloy of Law, Shadows of Self, The Bands of Mourning a The Lost Metal. V roku 2016 bola tiež vydaná novela s názvom Mistborn: Secret History.
Prvá trilógia zobrazuje úsilie tajnej skupiny zlodejov, ktorí sa pokúšajú zvrhnúť dystopické impérium a etablovať sa vo svete pokrytom popolom. Séria Wax and Wayne, odohrávajúca sa asi 300 rokov po prvej ére, rozpráva o dobrodružstvách Waxilliuma Ladriana, zástupcu šerifa z divokého západu, ktorý je nútený presťahovať sa do veľkého mesta, kde začne vyšetrovať únosy a lúpeže.
O čom je séria The Stormlight Archive?
Táto séria zahŕňa celkom päť kníh vydaných v rokoch 2010 až 2024, vrátane The Way of Kings, Words of Radiance, Oathbringer, Rhythm of War a Wind and Truth. Sleduje príbeh troch hlavných postáv: starnúceho bojovníka, ktorý premýšľa o svojej kultúre a o tom, čo znamená byť čestný; otroka, ktorý sa snaží bojovať aj napriek hrôzam svojej situácie, aby zachránil seba aj ostatných; a mladú šľachtičnú, ktorá sa pokúša zachrániť svoju rodinu pred skazou.
The Stormlight Archive je rovnako ako Mistborn v ranej fáze vývoja, podľa dostupných informácií sa však na jej vzniku už podieľajú producenti spoločnosti Blue Marble, ktorú vedie bývalá agentka WME Theresa Kang, ktorá by sa mala osobne podieľať na projekte.