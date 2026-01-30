Kozmetická značka čelí silnej vlne kritiky po tom, čo jej zakladateľka zverejnila kontroverzný príspevok na sociálnych sieťach.
Len na Instagrame značka stratila viac než 40 tisíc sledujúcich. Sociálne siete navyše zaplavujú videá, kde ľudia vyhadzujú a pália svoju starú kozmetiku s tým, že už si od Huda Beauty nič nekúpia. Firma tak zrejme príde aj o značnú časť tržieb.
Celé to spustil príspevok, ktorý na Instagrame zdieľala influencerka a zakladateľka značky Huda Kattan. Ide o video zobrazujúce ľudí v uliciach Iránu, ako pália fotky Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahu a Reza Pahlaviho. Práve posledné meno je pre kontext celého bojkotu kľúčové. Reza Pahlavi je nový líder revolúcie, ktorá v Iráne prebieha. Mnohí príspevok považujú za propagandistický, ktorý podporuje starý režim v krajine.
Príspevok Huda Kattan krátko po jeho zverejnení a vlne kritiky zmazala, no ako vieme, čo sa raz objaví na sociálnych sieťach, len tak nezmizne. Ľudia sa preto začali zaujímať, na akej strane Kattan stojí a či náhodou neberie financie od IRGC (Islamská revolučná garda), ozbrojenej zložky s ústavným mandátom zabezpečiť integritu Islamskej republiky.
„Vaše produkty smrdia krvou,“ píšu ľudia na sociálnych sieťach. Na Instagrame sa už objavili aj fotky z obchodov, kde sú zachytené odkazy, ktoré ľudia nechávajú priamo pri stojanoch s kozmetikou. „Huda podporuje teroristov, zamyslite sa, než si niečo kúpite,“ stojí na nich.
Nemám dosť informácií
Samotná influencerka sa už k situácii vyjadrila. Na Instagrame uviedla, že odmieta obvinenia z podpory režimu, ale zároveň priznáva, že o situácii nie je dostatočne informovaná na to, aby sa mohla postaviť na jednu stranu.
„Počula som o režime veľa rôznych informácií z rôznych zdrojov, takže sa necítim, že by som mala mať na situáciu jasný názor,“ uviedla. „Ale predstava, že dôjde k zmene režimu rukou Spojených štátov, ma desí,“ dodala. Zároveň povedala, že sama zažila zmenu režimu vo svojej krajine a že tú istú vec v iných štátoch podporovať nechce.
Jej ospravedlnenie však mnoho ľudí neukľudnilo a malo skôr opačný účinok. „Ak si myslíš, že nemáš dostatok informácií, tak sa k situácii nevyjadruj,“ odkazujú ľudia na sociálnych sieťach. „Tvoje slová sú neúctou k desiatkam tisíc Iráncov, ktorí boli zavraždení režimom Iránskej islamskej republiky, len preto, že nepodporuješ politiku Spojených štátov.“
Značka opradená kontroverziou
Nie je to však prvýkrát, čo Huda Beauty čelí bojkotu. Minulý rok v júli totiž jej zakladateľka vyvolala podobné kontroverzie, keď na sociálnych sieťach zdieľala video, v ktorom propagovala konšpiračné teórie o Izraeli.
Huda Kattan vo videu vyhlásila, že Izrael je zodpovedný za „všetky svetové vojny“, vrátane prvej a druhej svetovej vojny, ako aj za útoky z 11. septembra a 7. októbra. Príspevok dokonca TikTok po veľkej kritike zmazal. Huda Beauty však aj vtedy zvládla bojkot ustáť a stále sa drží na trhu s kozmetikou, je teda otázkou, či najnovšia kontroverzia bude mať tak veľké dôsledky, ako sa teraz zdá, alebo či internet opäť rýchlo zabudne.