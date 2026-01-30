Farmaceutka upozorňuje, že práve „zjednodušenia“ môžu narušiť účinok lieku a v niektorých prípadoch dokonca ohroziť zdravie.
Videl si už niekoho, kto si rozlomil tabletu na polovicu len preto, že ju nevedel prehltnúť? Alebo niekoho, kto si vysypal prášok z kapsuly, aby sa mu účinok dostavil rýchlejšie? Pre mnohých je to bežná prax. Najnovšie sa však na tieto zvyky pozrela farmaceutka, ktorá pred nimi varuje. Upozorňuje, že nejde o „neškodnú skratku“, ale o niečo, čo môže byť pre zdravie rizikové.
Britská klinická farmaceutka Niamh Shackleton upozornila na problém aj na TikToku. Video začína jasným odkazom: „Nie všetky tablety sú vhodné na drvenie a nie všetky kapsuly sú vhodné na otváranie,“ vysvetľuje farmaceutka Anum.
Podľa nej majú niektoré lieky tzv. modifikované uvoľňovanie. Ak ich rozdrvíš alebo kapsulu otvoríš, narušíš tento mechanizmus a liek sa môže uvoľniť naraz. To znamená, že účinok nemusí trvať tak dlho, ako má, a zároveň sa zvyšuje riziko vedľajších účinkov.
Ako uvádza portál Unilad, ďalším príkladom je aj enterosolventný (ochranný) povlak. Ten má za úlohu chrániť žalúdok pred dráždivými účinkami lieku alebo naopak chrániť liek pred kyselinou v žalúdku. Ak tento obal porušíte, liek už nepôsobí tak, ako bol navrhnutý. Farmaceutka zároveň upozorňuje, že niektoré liečivá môžu byť po rozdrvení dráždivé či škodlivé aj pri kontakte s pokožkou alebo vdýchnutí prášku.
Pozor na nesprávne delenie
Samostatnou kapitolou je delenie tabliet. Niektoré sú na to určené, iné nie – a pre laika to často nie je vôbec zrejmé. Nesprávne rozdelenie môže zmeniť dávkovanie aj účinok lieku. Odborníci preto odporúčajú, aby si sa pred delením tablety vždy poradil s lekárnikom.
Ako prehltnúť tabletu bez trápenia
Ak je problémom samotné prehĺtanie, existujú aj jednoduchšie riešenia. Jedným z nich je vložiť tabletu do jablkového pyré, pudingu alebo iného mäkkého jedla, čím si podľa odborníkov môžeš „oklamať“ mozog a liek užiť bez potreby jeho drvenia.