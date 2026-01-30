Od slabých predajov lístkov v zahraničí cez problematického režiséra až po stiahnutie filmu z kín v Južnej Afrike – film vyvoláva viac otázok než nadšenia.
Dokument o prvej dáme Spojených štátov, Melania sa dostal do kín, no od začiatku ho sprevádza množstvo kontroverzií. Hovorí sa o slabých predajoch lístkov, keď sa v britských kinách na niektoré premietania predal len jeden či dva lístky, o stiahnutí filmu z kín v Južnej Afrike aj o problematickom výbere režiséra.
Za dokumentom, ktorý mapuje život Melanie Trumpovej v období pred inauguráciou jej manžela Donalda Trumpa, stojí režisér Brett Ratner. Ten, ako informule The Guardian, bol v minulosti obvinený zo sexuálneho obťažovania a nevhodného správania. Vo svojej kariére však pracoval na známych projektoch ako séria Križovatka smrti či seriál Prison Break.
Kontroverzie vyvolalo aj rozhodnutie stiahnuť film z kín v Južnej Afrike krátko pred premiérou. Distribútor to podľa BBC odôvodnil „súčasnou situáciou“ a obavami z politického kontextu filmu a jeho prijatia publikom. Keďže film je úzko spätý s výraznou politickou postavou, v krajine citlivej na politické naratívy to vyvolalo pochybnosti.
Donald Trump tvrdí, že dokument Melania sa v kinách rýchlo vypredáva a teší sa veľkému diváckemu záujmu. Skutočné čísla z britských kín však hovoria o opaku – návštevnosť je veľmi slabá a na niektoré premietania sa predalo len niekoľko lístkov. V slovenských kinách je od 30. januára.