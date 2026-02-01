Jedna noc ponúkne hneď dva zaujímavé astronomické úkazy.
Zimná obloha ponúkne začiatkom februára 2026 výnimočné divadlo. V nedeľu 1. februára o 23:09 sa na oblohe objaví tzv. Snežný Mesiac v splne, ktorý bude patriť k najvýraznejším astronomickým úkazom tejto zimy, informuje portál iMeteo.sk.
Kde môžeš Snežný Mesiac sledovať na Slovensku?
Februárový spln je druhým z celkovo 13 splnov v roku 2026. Názov Snežný Mesiac pochádza od pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky a odkazuje na obdobie silných mrazov a častého sneženia. Tento rok pomenovanie vystihne realitu, Mesiac by mal osvetliť sneh najmä vo vyššie položených oblastiach Slovenska.
Najlepšie podmienky na pozorovanie budú po západe slnka, keď sa Mesiac objaví nad východným obzorom. Zimný vzduch býva čistejší, vďaka čomu budú dobre viditeľné aj detaily mesačného povrchu. Ďalekohľad síce nie je nutný, no zážitok ešte zvýrazní.
Podľa predpovedí by mohli mať lepšie podmienky najmä východné časti Slovenska, zatiaľ čo na západe môže pozorovanie miestami komplikovať oblačnosť.
Zaujímavé nebeské dianie pokračuje aj po splne
V noci na pondelok 2. februára dôjde k vzácnemu zákrytu jasnej hviezdy Regulus v súhvezdí Leva, ktorý sa z našich končín zopakuje až o niekoľko rokov.
Február tak odštartuje sériu výrazných astronomických úkazov v roku 2026, medzi ktoré bude patriť aj marcové úplné zatmenie Mesiaca či prstencové zatmenie Slnka v druhej polovici mesiaca.