Rotten Tomatoes udelilo krasokorčuliarskej dráme najlepšie možné skóre. Slovenské publikum má však iný názor.
Finding Her Edge úplne ovládlo streamovaciu platformu. Príbeh je o bývalej krasokorčuliarke, ktorá sa vracia na klzisko a začína trénovať s novým partnerom, zatiaľ čo stále prechováva city k svojej prvej láske. Nový románik si však musí udržať pre sponzorstvo, čo jej prináša ďalšie výzvy.
Drámu si nezamieňaj so seriálom Spinning Out, ktorý sa tiež točil okolo korčuľovania. Ten bol zrušený po prvej sérii.
Momentálne má Finding Her Edge stopercentné hodnotenie kritikov na filmovej stránke Rotten Tomatoes. Dôvod je aj ten, že recenzií zatiaľ veľa nevyšlo. Preto môžeme predpokladať, že skóre v priebehu ďalších dní klesne.
Systém percent na RT funguje tak, že nezobrazuje samotné hodnotenie jednotlivých kritikov, ale iba pomerovo počíta, koľko kritikov a kritičiek udelilo kladné (5/10 a viac) skóre. 100 percent teda znamená, že dielo nedostalo žiadnu negatívnu recenziu, no výsledné hodnotenie môže byť napríklad 6/10.
V hlavných úlohách sa predstavili Madelyn Keys a Harmon Walsh, čo sú relatívne neznámi herci. „Osemdielny seriál je úvodnou inštrukciou od Hallmarku, ale poklona hercom, ktorí zo seba dávajú všetko, na ľade aj na suchu,“ uvádza jedna z recenzií.
Slováci majú iný názor
Na českej databáze ČSFD má však seriál hodnotenie presne polovičné, teda 50 percent. Otázkou je, či má české a americké publikum iný štýl, alebo seriál jednoducho nie je taký kvalitný.
„Vyzeralo to nádejne, ale nakoniec je to len plytká podívaná s veľmi slabo funkčnou chémiou hlavnej dvojice. Zatiaľ mám za sebou štyri časti, striedajú sa tu v pohode scény s tými vyslovene tragickými a komickými. Dialógy škrípu viac ako korčule po ľade, skoro to až fyzicky bolí... je to skutočne na hrane dobrého vkusu,“ sumarizuje podívanú jedna z diváčok.